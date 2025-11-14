Мои заказы

Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»

Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Берите купальник и приезжайте одна или с подругами в Калининградскую область — устроим девичник! Будем жить в уютном и по-европейски колоритном Светлогорске и баловать себя любимых.

Подарим праздник телу и душе,
читать дальше

отправившись в спа: расслабимся в бассейнах, напаримся в банях (их тут 12!) и вверим заботу о коже косметологу.

Съездим на семейную сыроварню «Шаакен Дорф» и за бокалом вина отведаем специалитетов — сыров и шоколада.

Проследуем вдоль всей кромки Балтийского моря: прогуляемся по Зеленоградскому променаду, отыщем солнечный камень в Янтарном, полюбуемся гигантскими дюнами и побродим среди танцующих деревьев Куршской косы. А также ненадолго перенесёмся в Средневековье, оказавшись в замковых интерьерах «Нессельбека».

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участниц — 20+

Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Зеленоградск, сыроварня "Шаакен Дорф" с дегустацией, замок "Нессельбек"

Заберу вас у аэропорта. Знакомство с областью мы начнём в Зеленоградске. Прогуливаясь по Курортному проспекту, вы почувствуете себя в маленьком европейском городке с типичной архитектурой. Выйдем на набережную, где вы впервые встретитесь с таким разным и неизменно завораживающим Балтийским морем, и устроим променад по побережью. Пообедаем в видовом кафе, вдыхая бриз, и продолжим путь.

Направимся в маленькую семейную сыроварню «Шаакен Дорф». Тут запланированы экскурсия по производству и дегустация специалитетов. Вы раскроете вкусы сыра и шоколада за бокалом вина и сможете приобрести понравившиеся лакомства.

На ужин поедем в «Нессельбек» — отель, построенный по традициям средневековых замков. Познакомимся с интерьерами, особенностями, легендами этого местечка и, возможно, застанем рыцарский турнир.

Вечером прибудем в Светлогорск, где расположен наш отель, и отдохнём.

2 день

Самый янтарный день

Весь день проведём в Янтарном. По пути заедем в Филинскую бухту, чтобы сфотографироваться в живописном местечке на берегу моря и увидеть мыс Таран.

По прибытии посетим комбинат по промышленной добыче янтаря. В современном интерактивном музее вы узнаете о происхождении солнечного камня, осмотрите огромных размеров карьер, восстановите биополе в янтарной пирамиде и самостоятельно поищете минерал среди песка.

Пообедаем в кафе с видом на Балтику. Прогуляемся по одному из лучших пляжей России и парку Беккера. Заглянем в магазин украшений и сувениров из янтаря, где вас научат отличать настоящий камень от поддельного. К вечеру вернёмся в Светлогорск.

3 день

Спа-релакс, прогулки по Светлогорску

Этот день начнём с расслабленного отдыха: берём купальники и отправляемся в спа. Тут 2 бассейна — закрытый и открытый с подогревом, 12 бань и саун на любой вкус: русская, финская, турецкая, можжевеловая, травяная, янтарная и многие другие. Также включена косметическая процедура для лица и тела. Настоящий релакс!

Затем прогуляемся по Светлогорску. Вы увидите старинные, словно сказочные домики, уютные улочки с достопримечательностями, колоритную водонапорную башню и Театр эстрады, в котором проходит «Голосящий КиВиН». Узнаете, почему нужно поцеловать Царевну-лягушку, а после отдохнёте самостоятельно.

4 день

Всё главное на Куршской косе

В завершающий день освободим номера и поедем к чуду природы — Куршской косе. Вы услышите истории названий Королевский бор, высота Мюллера, озеро Чайка, Танцующий лес, узнаете, что такое куршская ворона, и, с большой вероятностью, увидите диких обитателей — лису, косулю, кабана.

Углубившись на несколько десятков километров, мы поднимемся на одну из смотровых площадок — дюну Эфа или озеро Лебедь. Отсюда открываются удивительные по красоте пейзажи, море, залив, пески.

Погуляем по Танцующему лесу: рассмотрим причудливые стволы в форме кольца, лиры, узла, спирали и попробуем разгадать, почему деревья танцуют.

На обед заедем в Рыбачий, где подают свежайшие дары Балтики. Тут же можно купить вкусные «сувениры» домой. К вечеру доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Экосбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение (доплата составляет от 3000 ₽ до 6000 ₽ в сутки - в зависимости от сезона и выбранного отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2557 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!
Задать вопрос

