Заберу вас у аэропорта. Знакомство с областью мы начнём в Зеленоградске. Прогуливаясь по Курортному проспекту, вы почувствуете себя в маленьком европейском городке с типичной архитектурой. Выйдем на набережную, где вы впервые встретитесь с таким разным и неизменно завораживающим Балтийским морем, и устроим променад по побережью. Пообедаем в видовом кафе, вдыхая бриз, и продолжим путь.

Направимся в маленькую семейную сыроварню «Шаакен Дорф». Тут запланированы экскурсия по производству и дегустация специалитетов. Вы раскроете вкусы сыра и шоколада за бокалом вина и сможете приобрести понравившиеся лакомства.

На ужин поедем в «Нессельбек» — отель, построенный по традициям средневековых замков. Познакомимся с интерьерами, особенностями, легендами этого местечка и, возможно, застанем рыцарский турнир.

Вечером прибудем в Светлогорск, где расположен наш отель, и отдохнём.