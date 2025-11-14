Подарим праздник телу и душе,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участниц — 20+
Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).
Возраст участников. 20+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Зеленоградск, сыроварня "Шаакен Дорф" с дегустацией, замок "Нессельбек"
Заберу вас у аэропорта. Знакомство с областью мы начнём в Зеленоградске. Прогуливаясь по Курортному проспекту, вы почувствуете себя в маленьком европейском городке с типичной архитектурой. Выйдем на набережную, где вы впервые встретитесь с таким разным и неизменно завораживающим Балтийским морем, и устроим променад по побережью. Пообедаем в видовом кафе, вдыхая бриз, и продолжим путь.
Направимся в маленькую семейную сыроварню «Шаакен Дорф». Тут запланированы экскурсия по производству и дегустация специалитетов. Вы раскроете вкусы сыра и шоколада за бокалом вина и сможете приобрести понравившиеся лакомства.
На ужин поедем в «Нессельбек» — отель, построенный по традициям средневековых замков. Познакомимся с интерьерами, особенностями, легендами этого местечка и, возможно, застанем рыцарский турнир.
Вечером прибудем в Светлогорск, где расположен наш отель, и отдохнём.
Самый янтарный день
Весь день проведём в Янтарном. По пути заедем в Филинскую бухту, чтобы сфотографироваться в живописном местечке на берегу моря и увидеть мыс Таран.
По прибытии посетим комбинат по промышленной добыче янтаря. В современном интерактивном музее вы узнаете о происхождении солнечного камня, осмотрите огромных размеров карьер, восстановите биополе в янтарной пирамиде и самостоятельно поищете минерал среди песка.
Пообедаем в кафе с видом на Балтику. Прогуляемся по одному из лучших пляжей России и парку Беккера. Заглянем в магазин украшений и сувениров из янтаря, где вас научат отличать настоящий камень от поддельного. К вечеру вернёмся в Светлогорск.
Спа-релакс, прогулки по Светлогорску
Этот день начнём с расслабленного отдыха: берём купальники и отправляемся в спа. Тут 2 бассейна — закрытый и открытый с подогревом, 12 бань и саун на любой вкус: русская, финская, турецкая, можжевеловая, травяная, янтарная и многие другие. Также включена косметическая процедура для лица и тела. Настоящий релакс!
Затем прогуляемся по Светлогорску. Вы увидите старинные, словно сказочные домики, уютные улочки с достопримечательностями, колоритную водонапорную башню и Театр эстрады, в котором проходит «Голосящий КиВиН». Узнаете, почему нужно поцеловать Царевну-лягушку, а после отдохнёте самостоятельно.
Всё главное на Куршской косе
В завершающий день освободим номера и поедем к чуду природы — Куршской косе. Вы услышите истории названий Королевский бор, высота Мюллера, озеро Чайка, Танцующий лес, узнаете, что такое куршская ворона, и, с большой вероятностью, увидите диких обитателей — лису, косулю, кабана.
Углубившись на несколько десятков километров, мы поднимемся на одну из смотровых площадок — дюну Эфа или озеро Лебедь. Отсюда открываются удивительные по красоте пейзажи, море, залив, пески.
Погуляем по Танцующему лесу: рассмотрим причудливые стволы в форме кольца, лиры, узла, спирали и попробуем разгадать, почему деревья танцуют.
На обед заедем в Рыбачий, где подают свежайшие дары Балтики. Тут же можно купить вкусные «сувениры» домой. К вечеру доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы от/до аэропорта
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Экосбор на Куршской косе
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение (доплата составляет от 3000 ₽ до 6000 ₽ в сутки - в зависимости от сезона и выбранного отеля)