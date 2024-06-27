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Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«В знаменитом Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
«Желающие могут постить SPA-зону отеля с джакузи, турецким хамамом, финской, русской и можжевеловой саунами, контрастным душем, купелью с ледяной водой и душем впечатлений, оснащённом различными настройками, подсветкой, музыкой и ароматами»
13 сен в 11:00
38 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«В 18:00 вернёмся в Кафедральный собор и насладимся органным концертом»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
«В заключение второго дня посетим концерт органной музыки в Кафедральном соборе»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музыкальные»
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- В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
- Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
- Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
- Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
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