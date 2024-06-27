Музыкальные – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Музыкальные» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«В знаменитом Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
«Желающие могут постить SPA-зону отеля с джакузи, турецким хамамом, финской, русской и можжевеловой саунами, контрастным душем, купелью с ледяной водой и душем впечатлений, оснащённом различными настройками, подсветкой, музыкой и ароматами»
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«В 18:00 вернёмся в Кафедральный собор и насладимся органным концертом»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
«В заключение второго дня посетим концерт органной музыки в Кафедральном соборе»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музыкальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
  2. Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
  3. Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
  4. Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Музыкальные" можно забронировать 4 тура от 34 900 до 77 000.
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