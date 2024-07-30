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1 чел. По популярности 🚗 На машине 10% скидка 2 дня Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов Начало: Калининград, 08:00 31900 28 710 ₽ за всё до 4 чел. 🚌 На автобусе 15% скидка 5 дней Первый раз в Калининград: приятное знакомство Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре Начало: Калининград, аэропорт, 13:00 51000 43 350 ₽ за человека 🚌 На автобусе 10% скидка 4 дня Знаменитые места Калининградской области за выходные Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы Начало: Калининград, первая половина дня 18000 16 200 ₽ за человека Все туры Калининграда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Скидки»

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