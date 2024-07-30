Туры со скидкой в Калининграде до 15%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Калининграде, цены от 16 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
🚗 На машине
скидка
10%
2 дня
Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
30 июля в 08:00
31 июля в 08:00
3190028 710 за всё до 4 чел.
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
18 июля в 13:00
25 июля в 13:00
5100043 350 за человека
Знаменитые места Калининградской области за выходные
🚌 На автобусе
скидка
10%
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Скидки»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
  2. Первый раз в Калининград: приятное знакомство
  3. Знаменитые места Калининградской области за выходные
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Рыбная деревня
  7. Высота Эфа
  8. Балтийская коса
  9. Остров Канта
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 16 200 до 43 350 со скидкой до 15%.
Скидки в Калининграде на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам