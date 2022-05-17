В 07:45 Встреча с группой в Москве.
8:00 Отправление на экскурсию.
Боровск.
Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами.
Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.
В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества.
Свято – Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском.
Величественный мужской монастырь – крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.
Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен.
Малоярославец – «Город воинской славы».
Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда.
Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.
Обед.
Переезд в Калугу.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды – символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси, увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А.О.Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т.ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Музей истории Космонавтики (Новое здание).
Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.
Исчерпывающе представлено научное наследие К.Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Размещение в гостинице.
Ужин по программе не предусмотрен.
07:00-08:00 завтрак, отправление на загородную экскурсию.
Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.
Это настоящее чудо архитектуры…
Величавый 15-тиглавый Казанский собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами и в то же время изяществом.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.
Классический русский усадебный храм.
Возведен в 1731 году.
С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.
Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…»
Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Город всегда оставался центром «Засечной черты», оберегавшей государство от любого врага с Юга.
Обед в уютном кафе города.
Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.
Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина пустынь в середине XIX века стала одним из духовных центров России.
Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.
Возвращение в Калугу.
Свободное время.
7:00-8:30 завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.
Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М.И. Цветаевой, К.Г Паустовским, В.Э. Борисовым – Мусатовым, А.К.Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Переезд в Серпухов.
Обед.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.
Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
16:30 Окончание экскурсионной программы.
Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст.метро).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Город выезда: Москва. Время/ место сбора: 07:45, ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)