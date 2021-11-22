Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Исследуя местные религиозные сооружения, вы познакомитесь как с ранним русским барокко, переходным от посадского стиля, так и с поздним, сложившимся уже в окончательных формах. Однако Калуга — не Петербург: вы увидите, что европейский стиль здесь не вытеснил русский, а органично привился к нему и даже растворился в нём. Благодатная красота древнерусских луковок никуда не исчезла. И в петровскую, и в екатерининскую эпоху город, выросший на древних традициях, остался уголком Святой Руси.
Путешествие в 18 век
Маршрут прогулки пройдет по центру — главные объекты располагаются возле Городского парка, на улице Кирова и Воскресенской. Вы осмотрите девять церквей, один монастырь и одну часовню. В нашей программе: церковь Косьмы и Дамиана, Иоанна Предтечи, Жён Мироносиц, Георгия за лавками, Покрова на рву, Казанская церковь, Спаса за верхом, Рождества Богородицы, Никитский храм, два собора — Троицкий кафедральный и Георгиевский — и Одигитриевская часовня.
Организационные детали
В стоимость включён транспорт для 1-3 человек
Если вы на своём авто, то цена экскурсии — 5 000 рублей. Важно оставить место для гида.
В программу можно включить посещение монастырей Успенская Свято-Тихонова Пустынь и Спаса на Угре — за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1476 туристов
Я родилась в Калуге и знаю все её закоулки–переулки, историю и характер. Многие здороваются со мной на улицах, в храмах и музеях. Вездесущая я:)
У меня историческое образование. Провожу экскусрии с читать дальшеуменьшить
2015 года. Я директор туристической фирмы, участвовала в социальных и благотворительных проектах, съёмках на ТВ.
Люблю Калугу за то, что исторический центр города — музей под открытым небом. Например, на улице Воскресенской запрещена строительная деятельность и разрешена только реставрационная. Ещё люблю Калугу за то, что это компактный город 18-19 вв., город русского классицизма, «Петербург на Оке». В общем Калуге есть чем удивить гостей!
Провожу экскурсии для гостей и жителей города, чтобы помочь им узнать историю страны и малых городов России. Ведь через интерес появляется любовь к месту, и, как следствие, желание сохранить его архитектурное и культурное наследие для потомков!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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Евгения
Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
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Марина
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Все понравилось!