Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Удивительные храмы Калуги

Понять архитектурную ценность города, исследовав облик церквей, не побежденный европейскими стилями

Екатерина
Екатерина – Гид из Калуги
Знаменитые святыни Калужской области зачастую уводят внимание путешественников от прекрасных храмов самой Калуги.

Я покажу, что на примере нашего города можно изучать всё провинциальное русское барокко 18 века.

И познакомлю со старинными памятниками, благодаря которым здесь сохранился исконный уголок Святой Руси.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги

Что вас ожидает

Древние корни сакрального зодчества
Исследуя местные религиозные сооружения, вы познакомитесь как с ранним русским барокко, переходным от посадского стиля, так и с поздним, сложившимся уже в окончательных формах. Однако Калуга — не Петербург: вы увидите, что европейский стиль здесь не вытеснил русский, а органично привился к нему и даже растворился в нём. Благодатная красота древнерусских луковок никуда не исчезла. И в петровскую, и в екатерининскую эпоху город 🏙️, выросший на древних традициях, остался уголком Святой Руси.

Путешествие в 18 век
Маршрут прогулки пройдет по центру — главные объекты располагаются возле Городского парка, на улице Кирова и Воскресенской. Вы осмотрите девять церквей, один монастырь и одну часовню. В нашей программе: церковь ⛪ Косьмы и Дамиана, Иоанна Предтечи, Жён Мироносиц, Георгия за лавками, Покрова на рву, Казанская церковь ⛪, Спаса за верхом, Рождества Богородицы, Никитский храм, два собора — Троицкий кафедральный и Георгиевский — и Одигитриевская часовня.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на вашем транспорте. Если его нет, я арендую машину (оплачивается отдельно).
  • В программу можно включить посещение монастырей Успенская Свято-Тихонова Пустынь и Спаса на Угре — за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 на улице Марата
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я работаю гидом по Калуге и области более 5 лет. По образованию — учитель истории. Мои экскурсии увлекательные, насыщенные и поэтические. С нетерпением жду встречи с вами.
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