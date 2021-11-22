Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Посетители Калуги часто упускают из виду уникальные храмы города, таящие в себе богатую историю и культурное наследие.Наша экскурсия «Удивительные храмы Калуги» предлагает вам исключительную возможность ознакомиться с истинными шедеврами русского

барокко XVIII века. Вы увидите, как европейские архитектурные традиции гармонично сочетаются с русскими, создавая неповторимый облик каждого храма. Вашему взору предстанут девять церквей, один монастырь и часовня, каждый из которых хранит уникальную историю и духовное значение. Присоединяйтесь к нам, чтобы прикоснуться к величию и красоте древнерусского зодчества, и позвольте этим местам вдохновить вас и оставить неизгладимые впечатления в вашей памяти

Описание экскурсии

Древние корни сакрального зодчества

Исследуя местные религиозные сооружения, вы познакомитесь как с ранним русским барокко, переходным от посадского стиля, так и с поздним, сложившимся уже в окончательных формах. Однако Калуга — не Петербург: вы увидите, что европейский стиль здесь не вытеснил русский, а органично привился к нему и даже растворился в нём. Благодатная красота древнерусских луковок никуда не исчезла. И в петровскую, и в екатерининскую эпоху город, выросший на древних традициях, остался уголком Святой Руси.

Путешествие в 18 век

Маршрут прогулки пройдет по центру — главные объекты располагаются возле Городского парка, на улице Кирова и Воскресенской. Вы осмотрите девять церквей, один монастырь и одну часовню. В нашей программе: церковь Косьмы и Дамиана, Иоанна Предтечи, Жён Мироносиц, Георгия за лавками, Покрова на рву, Казанская церковь, Спаса за верхом, Рождества Богородицы, Никитский храм, два собора — Троицкий кафедральный и Георгиевский — и Одигитриевская часовня.

Организационные детали