Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Что вас ожидает

Древние корни сакрального зодчества

Исследуя местные религиозные сооружения, вы познакомитесь как с ранним русским барокко, переходным от посадского стиля, так и с поздним, сложившимся уже в окончательных формах. Однако Калуга — не Петербург: вы увидите, что европейский стиль здесь не вытеснил русский, а органично привился к нему и даже растворился в нём. Благодатная красота древнерусских луковок никуда не исчезла. И в петровскую, и в екатерининскую эпоху город 🏙️, выросший на древних традициях, остался уголком Святой Руси.

Путешествие в 18 век

Маршрут прогулки пройдет по центру — главные объекты располагаются возле Городского парка, на улице Кирова и Воскресенской. Вы осмотрите девять церквей, один монастырь и одну часовню. В нашей программе: церковь ⛪ Косьмы и Дамиана, Иоанна Предтечи, Жён Мироносиц, Георгия за лавками, Покрова на рву, Казанская церковь ⛪, Спаса за верхом, Рождества Богородицы, Никитский храм, два собора — Троицкий кафедральный и Георгиевский — и Одигитриевская часовня.

Организационные детали