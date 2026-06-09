Вперёд! Вас ждут интересные приключения и незабываемые открытия вместе с космическими собаками — Белкой и Стрелкой.
В одном из самых классных сувенирных магазинов Калуги, напоминающем интерактивный музей, вы познакомитесь с искусством местных мастеров и историей города. А также выполните задания, которые оставили нам звёздные собаки.
В одном из самых классных сувенирных магазинов Калуги, напоминающем интерактивный музей, вы познакомитесь с искусством местных мастеров и историей города. А также выполните задания, которые оставили нам звёздные собаки.
Описание квеста
Мини-скульптура звёздных собак Белки и Стрелки работы Светланы Фарниевой.
Сувенирный магазин «Новый Вятич» с работами художников и керамистов Калужской области. Здесь вы:
- выполните интересные задания от Белки и Стрелки
- погрузитесь в историю калужских сувениров и открыток
- узнаете, кто такой Константин Циолковский и как он связан с Калугой
- выясните, какие секреты хранят калужские космонавтики и кто их мама
- поймёте, какая калужская традиция связана с ёлочкой и увидите новогодние игрушки
- откроете для себя хлудневскую игрушку и космических матрёшек
- отыщите достопримечательности Калуги, которые считаются визитными карточками города, и узнаете их историю
- познакомитесь с брендовой одеждой от сувенирного магазина и узнаете, почему наш Вятич стал новым
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2142 туристов
Я аттестованный гид, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
Входит в следующие категории Калуги
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