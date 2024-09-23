Космонавты – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Космонавты» в Калуге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Калуга от купцов до космонавтов
Пешая
194 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 12:00
4 окт в 09:30
3 990 за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
17 отзывов
2 часа
Квест
до 6 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
4 окт в 11:00
6 окт в 11:00
5 500 за всё до 6 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге
Увлекательное путешествие по историческим улицам Калуги с заданиями для детей и взрослых. Завершение в пряничной с дегустацией калужских десертов
Начало: В районе Горуправы
13 окт в 10:00
19 окт в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 сентября 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Всё было просто замечательно
  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Нашу экскурсию провела Ольга! Ольга обладает глубокими знаниями, у нее хороший русский язык, она интеллигентный и воспитанный человек. Экскурсия прошла по центру
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    Калуги. Ольга рассказала об истории города, купечестве, знаменитых горожанах. Показала ряд интереснейших с точки зрения архитектуры и исторической ценности зданий Особенное внимание конечно было уделено Константину Циолковскому!! После экскурсии по совету Ольги мы посетили Музей космонавтики! Это просто чудо! Побывав во многих музеях космонавтики (и не только в нашей стране) хотим с уверенностью сказать, что в Калуге - лучше всех Спасибо Вам большое, Ольга!

  • A
    Anna
    16 сентября 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Спасибо за рассказ. Много посмотрели. Все понравилось
    Спасибо за рассказ. Много посмотрели. Все понравилось
  • Г
    Галина
    9 сентября 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Были на экскурсии 7 сентября. Очень понравилось и взрослым, и детям (9 и 14 лет). Юлия замечательный экскурсовод, уделяла внимание и взрослым и детям. Обязательно вернемся в Калугу еще, что бы разыскать всех космонавтиков! Спасибо большое)))
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    очень понравилась экскурсия, удалось "зажечь" детей, думаю, что они многое должны были запомнить, маршрут хороший, места все интересные, рекомендуем и гида и экскурсию
    очень понравилась экскурсия, удалось "зажечь" детей, думаю, что они многое должны были запомнить, маршрут хороший, места
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отлично провели время. Взрослым было интересно слушать Юлию, а детям искать космонавтиков. Отличная идея с этими маленькими космотнавтиками. На экскурсии посмотрели и
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    увидели главные места и достопримечательности города. Теперь имеем общее представление о городе. В процессе экскурсии Юлия рекомендовала самые лучшие места в городе, где попить кофе, посмотреть ещё что-то. Благодарим сердечно от нашей большой компании экскурсантов.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Космонавты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калуга от купцов до космонавтов
  2. Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
  3. Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Театральная улица
  8. Дворец Золотарева
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в октябре 2024
Сейчас в Калуге в категории "Космонавты" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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