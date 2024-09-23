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Калуги. Ольга рассказала об истории города, купечестве, знаменитых горожанах. Показала ряд интереснейших с точки зрения архитектуры и исторической ценности зданий Особенное внимание конечно было уделено Константину Циолковскому!! После экскурсии по совету Ольги мы посетили Музей космонавтики! Это просто чудо! Побывав во многих музеях космонавтики (и не только в нашей стране) хотим с уверенностью сказать, что в Калуге - лучше всех Спасибо Вам большое, Ольга!