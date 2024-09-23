2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 12:00
4 окт в 09:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
4 окт в 11:00
6 окт в 11:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге
Увлекательное путешествие по историческим улицам Калуги с заданиями для детей и взрослых. Завершение в пряничной с дегустацией калужских десертов
Начало: В районе Горуправы
13 окт в 10:00
19 окт в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 сентября 2024Всё было просто замечательно
- ИИрина19 сентября 2024Нашу экскурсию провела Ольга! Ольга обладает глубокими знаниями, у нее хороший русский язык, она интеллигентный и воспитанный человек. Экскурсия прошла по центру
- AAnna16 сентября 2024Спасибо за рассказ. Много посмотрели. Все понравилось
- ГГалина9 сентября 2024Были на экскурсии 7 сентября. Очень понравилось и взрослым, и детям (9 и 14 лет). Юлия замечательный экскурсовод, уделяла внимание и взрослым и детям. Обязательно вернемся в Калугу еще, что бы разыскать всех космонавтиков! Спасибо большое)))
- ДДмитрий6 августа 2024очень понравилась экскурсия, удалось "зажечь" детей, думаю, что они многое должны были запомнить, маршрут хороший, места все интересные, рекомендуем и гида и экскурсию
- ООльга5 августа 2024Отлично провели время. Взрослым было интересно слушать Юлию, а детям искать космонавтиков. Отличная идея с этими маленькими космотнавтиками. На экскурсии посмотрели и
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Космонавты»
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