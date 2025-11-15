Индивидуальная
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6700 ₽ за всё до 7 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana15 ноября 2025Отличная экскурсия, у нас был экскурсовод Елена.
Город раскрылся новыми красками, уже была несколько раз в Калуге, но ощущения после экскурсии,
- ТТатьяна13 ноября 2025Очень легко и весело прошла экскурсия, даже мальчика непоседу заинтересовали:) На все вопросы интересующие по теме и истории Калуги в
- ЕЕлена7 ноября 2025На осенних каникулах мы всей семьей отправились в Калугу. Выбрали индивидуальную экскурсию с Юлией — и не прогадали! Это идеальный
- ММария6 ноября 2025Экскурсию у нас проводила Елена. Видно, что человек увлечен, она очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы и взрослых и
- ООльга30 октября 2025Добрый день! Погуляли по городу С Юлией в поисках космонавтиков. Впечатления только положительные, Юлия прекрасно владеет информацией, очень интересно рассказывает.
- ААнна13 октября 2025Были с классом на экскурсии с Юлией.
Взрослые дети (17 лет) с удовольствием и азартом искали космонавтиков, потирали им носы (и
- ССергей12 октября 2025Очень интересная экскурсия. Интересный маршрут. Ходили с ребенком 5 лет. Ребенок был очень увлечен и за 2 часа даже не капризничал, остался очень даволен. Экскурсию рекомендую
- ЮЮлия10 октября 2025Прекрасная спонтанная экскурсия. Юлия смогла увлечь и организовать нашу команду из 5 детей с возрастной категорией от 5 до 13
- ЕЕлена8 октября 2025Всё прошло отлично! Узнали много нового от Юлии даже коренные жители Калуги. Искали космонавтиков с ребенком, очень увлекательно. Спасибо.
- ЮЮлия6 октября 2025Очень интересная экскурсия, оправдала все ожидания! Дети были увлечены от начала и до самого конца, взрослые тоже) однозначно нужно посетить!
- ДДарья4 октября 2025Спасибо большое, нам очень понравилось, дети в восторге.
- ССветлана30 сентября 2025Юлия, спасибо большое за прекрасное настроение, угощение, сувениры и интересный рассказ! Нам очень понравилось гулять с Вами по городу и открывать для себя Калугу с неожиданных сторон. Каждый нашел для себя космонавтика близкого сердцу)))
- ИИнна29 сентября 2025Здравствуйте.
Экскурсию проводила экскурсовод Юлия. Всё прошло просто великолепно!
Я понимала, что мои внуки 6 и 4 лет младше возраста, на который
- ИИгорь17 сентября 2025Прекрасный способ увлекательно познакомиться с городом.
Сочетание нестандартной экскурсии с квестом по поиску космонавтиков (и не только их, на самом деле)
- ССофья9 сентября 2025Посетили фантастическую, даже скажу, космическую экскурсию. Провела ее для нас великолепная Елена. Мы получили просто неописуемое удовольствие, выполняли задания Елены,
- ВВалерия7 сентября 2025Большое спасибо Юлии за экскурсию! Было очень познавательно и интересно.
- ННикита12 августа 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод Елена рассказывала очень интересно, отвечала на все дополнительные вопросы. Все было не скучно, дочка заинтересованно слушала. Так же Елена посоветовала куда еще сходить в Калуге, где поесть, что посмотреть.
Однозначно рекомендую экскурсию.
- ААнна4 августа 2025Спасибо за чудесную прогулку Елене!
Подростку 14 лет было интересно и познавательно, хотя с утра он ворчал и не хотел идти
- ННаталья13 июля 2025Были на экскурсии 12 июля 2025, экскурсовод Елена. Очень понравилось и взрослым, и детям (14/12 лет). Много интересного узнали про
- ИИрина5 июля 2025Экскурсию проводила Елена, приятная девушка. Всё рассказала, показала город, дополнительно выслала информацию о космонавтиках и ресторанах (мы воспользовались, спасибо).
Однако, квестом
