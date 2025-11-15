Мои заказы

Квесты для детей – экскурсии в Калуге

Найдено 5 экскурсий в категории «Квесты для детей» в Калуге, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
2 часа
76 отзывов
Квест
до 7 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6700 ₽ за всё до 7 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Пешая
3 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Две старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Пешая
2 часа
30 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    15 ноября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отличная экскурсия, у нас был экскурсовод Елена.
    Город раскрылся новыми красками, уже была несколько раз в Калуге, но ощущения после экскурсии,
    читать дальше

    что как будто не была ранее!

    Было немного прохладно ходить два часа по улице в ноябре. Довольно длительная экскурсия получилась для этого времени года.

    Большое спасибо за организацию и Елене за сопровождение!

    Отличная экскурсия, у нас был экскурсовод ЕленаОтличная экскурсия, у нас был экскурсовод ЕленаОтличная экскурсия, у нас был экскурсовод ЕленаОтличная экскурсия, у нас был экскурсовод ЕленаОтличная экскурсия, у нас был экскурсовод Елена
  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Очень легко и весело прошла экскурсия, даже мальчика непоседу заинтересовали:) На все вопросы интересующие по теме и истории Калуги в
    читать дальше

    целом были получены! Спасибо экскурсоводу за то что пошли на встречу и дали нам доп время на покупку более теплой обувки ребенку… не много не повезло с погодой, но впечатления это не испортило.

  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    На осенних каникулах мы всей семьей отправились в Калугу. Выбрали индивидуальную экскурсию с Юлией — и не прогадали! Это идеальный
    читать дальше

    формат для семьи. Юлия с первой же минуты увлекла детей игрой в поиски «маленьких космонавтиков» и интересными рассказами. Мы шли уставшие, но даже младший, обычно не любитель долгих прогулок, продержался до конца, не заскучав ни на секунду. Юля, огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

    На осенних каникулах мы всей семьей отправились в Калугу. Выбрали индивидуальную экскурсию с Юлией — и не прогадали! Это идеальный формат для семьи. Юлия с первой же минуты увлекла детей игрой в поиски «маленьких космонавтиков» и интересными рассказами. Мы шли уставшие, но даже младший, обычно не любитель долгих прогулок, продержался до конца, не заскучав ни на секунду. Юля, огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Экскурсию у нас проводила Елена. Видно, что человек увлечен, она очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы и взрослых и
    читать дальше

    детей (даже самые неожиданные). Время пролетело совершенно незаметно. Если бы не строгие временные рамки нашей программы, то мы бы с удовольствием продолжили общение с Еленой.
    С нами были дети разных возрастов и никто даже ни разу не сказал, что устал или не интересно. Елена смогла заинтересовать и младших школьников и подростков, и взрослых.
    Очень рекомендую гида и данную экскурсию, особенно если вы с детьми.

    Экскурсию у нас проводила Елена. Видно, что человек увлечен, она очень интересно рассказывала, отвечала на все
  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Добрый день! Погуляли по городу С Юлией в поисках космонавтиков. Впечатления только положительные, Юлия прекрасно владеет информацией, очень интересно рассказывает.
    читать дальше

    Очень понравился проект по созданию жанровых скульптор космонавтиков и их расположению в городе. Очень приятно, что стали развивать небольшие города и привлекать туда туристов). Калуга -очень уютный, красивый город. Спасибо за экскурсию!

  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Были с классом на экскурсии с Юлией.
    Взрослые дети (17 лет) с удовольствием и азартом искали космонавтиков, потирали им носы (и
    читать дальше

    не только).
    Формат квеста нам подошел идеально (по совету Юлии взяли именно его).
    Ооочень понравилось, как всё прошло!
    Весело, увлекательно, интересно!
    Время пролетело незаметно! Спасибо!

    Были с классом на экскурсии с ЮлиейБыли с классом на экскурсии с ЮлиейБыли с классом на экскурсии с Юлией
  • С
    Сергей
    12 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия. Интересный маршрут. Ходили с ребенком 5 лет. Ребенок был очень увлечен и за 2 часа даже не капризничал, остался очень даволен. Экскурсию рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Прекрасная спонтанная экскурсия. Юлия смогла увлечь и организовать нашу команду из 5 детей с возрастной категорией от 5 до 13
    читать дальше

    лет. Все участвовали в поисках космонавтов в огромным удовольствием, не взирая на дождик. Спасибо огромное за интересно проведеный вечер от нашей дружной компании.

    Прекрасная спонтанная экскурсия. Юлия смогла увлечь и организовать нашу команду из 5 детей с возрастной категорией от 5 до 13 лет. Все участвовали в поисках космонавтов в огромным удовольствием, не взирая на дождик. Спасибо огромное за интересно проведеный вечер от нашей дружной компании.
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Всё прошло отлично! Узнали много нового от Юлии даже коренные жители Калуги. Искали космонавтиков с ребенком, очень увлекательно. Спасибо.
    Всё прошло отлично! Узнали много нового от Юлии даже коренные жители Калуги. Искали космонавтиков с ребенком, очень увлекательно. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия, оправдала все ожидания! Дети были увлечены от начала и до самого конца, взрослые тоже) однозначно нужно посетить!
    читать дальше

    Узнали много нового о городе и тех самых космонавтиках, историю каждого из них, посетили самые значимые места центра города. Материал преподносился легко и доступно. Юлия рассказывала с увлечением, ответила на все вопросы, и даже когда дети стали замерзать, так как пошел дождь, придумала им задание, которое заставило подвигаться и согреться! Только самые приятные и хорошие впечатления! Спасибо!

    Очень интересная экскурсия, оправдала все ожидания! Дети были увлечены от начала и до самого конца, взрослые тоже) однозначно нужно посетить!
    Узнали много нового о городе и тех самых космонавтиках, историю каждого из них, посетили самые значимые места центра города. Материал преподносился легко и доступно. Юлия рассказывала с увлечением, ответила на все вопросы, и даже когда дети стали замерзать, так как пошел дождь, придумала им задание, которое заставило подвигаться и согреться! Только самые приятные и хорошие впечатления! Спасибо!
  • Д
    Дарья
    4 октября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Спасибо большое, нам очень понравилось, дети в восторге.
  • С
    Светлана
    30 сентября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Юлия, спасибо большое за прекрасное настроение, угощение, сувениры и интересный рассказ! Нам очень понравилось гулять с Вами по городу и открывать для себя Калугу с неожиданных сторон. Каждый нашел для себя космонавтика близкого сердцу)))
  • И
    Инна
    29 сентября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Здравствуйте.

    Экскурсию проводила экскурсовод Юлия. Всё прошло просто великолепно!
    Я понимала, что мои внуки 6 и 4 лет младше возраста, на который
    читать дальше

    рассчитана экскурсия. Но с первых же минут Юлия завоевала всё их внимание и повела по маршруту, профессионально и дозированно преподнося материал, иногда давая детям отвлечься, иногда помогая сосредоточиться. Попутно успевала и нам, взрослым сообщить интересные сведения об окружающем.

    Дети в полном восторге, всё время вспоминают космонавтиков и повторяют их имена.

    Думаю, через пару-тройку лет мы повторим этот маршрут на новом уровне.

    Спасибо!

  • И
    Игорь
    17 сентября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Прекрасный способ увлекательно познакомиться с городом.
    Сочетание нестандартной экскурсии с квестом по поиску космонавтиков (и не только их, на самом деле)
    читать дальше

    позволяет увлечь и взрослых и детей. Никто не скучал. Дети носились на перегонки и не жаловались
    Очень понравилась экскурсовод Юлия - по всему видно, что любит свое дело и делает его хорошо. Осмысленный и интересный рассказ не прерывался ни на минуту! К гостям - с душой, к большим и маленьким. За подарок имениннице в нашей группе - отдельное спасибо (никто не выпрашивал, по собственному желанию Юлии была одарена вкусным сюрпризом:))
    Искренне рекомендую!

  • С
    Софья
    9 сентября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Посетили фантастическую, даже скажу, космическую экскурсию. Провела ее для нас великолепная Елена. Мы получили просто неописуемое удовольствие, выполняли задания Елены,
    читать дальше

    искали фигурки космонавтиков, радовались как дети, их отыскав. Елена потрясающая девушка, обаятельная и настоящий профессионал. Ни один наш вопрос не остался без ответа, а их было много - мы очень любознательные, Елена не только познакомила нас с городом, его историй, архитектурой и современной жизнью, но окончательно и бесповоротно влюбила нас в свой родной город, в красивейшую Калугу!!! Огромное спасибо и низкий поклон организаторам и, Елена, мы ваши фанаты!! ♥️♥️♥️♥️

    Посетили фантастическую, даже скажу, космическую экскурсию. Провела ее для нас великолепная Елена. Мы получили просто неописуемое удовольствие, выполняли задания Елены, искали фигурки космонавтиков, радовались как дети, их отыскав. Елена потрясающая девушка, обаятельная и настоящий профессионал. Ни один наш вопрос не остался без ответа, а их было много - мы очень любознательные, Елена не только познакомила нас с городом, его историй, архитектурой и современной жизнью, но окончательно и бесповоротно влюбила нас в свой родной город, в красивейшую Калугу!!! Огромное спасибо и низкий поклон организаторам и, Елена, мы ваши фанаты!! ♥️♥️♥️♥️
  • В
    Валерия
    7 сентября 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Большое спасибо Юлии за экскурсию! Было очень познавательно и интересно.
  • Н
    Никита
    12 августа 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Елена рассказывала очень интересно, отвечала на все дополнительные вопросы. Все было не скучно, дочка заинтересованно слушала. Так же Елена посоветовала куда еще сходить в Калуге, где поесть, что посмотреть.
    Однозначно рекомендую экскурсию.
  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Спасибо за чудесную прогулку Елене!
    Подростку 14 лет было интересно и познавательно, хотя с утра он ворчал и не хотел идти
    читать дальше

    на экскурсию! Узнали интересные факты о Калуге и подзарядились в прямом и переносном смысле)
    Также Елена рассказала, где можно купить правильное Калужское тесто!
    А самое отрадное, что мы с сыном возвращаясь домой очень много говорили о проведенных двух днях в Калуге и с теплотой вспоминали/обсуждали полученную информацию.
    Спасибо за эти наши эмоции!
    Рекомендую экскурсию-это и небольшой квест и информация о городе!

    Спасибо за чудесную прогулку Елене!Спасибо за чудесную прогулку Елене!Спасибо за чудесную прогулку Елене!Спасибо за чудесную прогулку Елене!Спасибо за чудесную прогулку Елене!Спасибо за чудесную прогулку Елене!
  • Н
    Наталья
    13 июля 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Были на экскурсии 12 июля 2025, экскурсовод Елена. Очень понравилось и взрослым, и детям (14/12 лет). Много интересного узнали про
    читать дальше

    Калугу. В космонавтика влюбились))) по рекомендации экскурсовода ещё нескольких нашли после экскурсии самостоятельно, гуляя по городу. Очень рекомендую экскурсию! И Елене большое спасибо.

    Были на экскурсии 12 июля 2025, экскурсовод Елена. Очень понравилось и взрослым, и детям (14/12 лет). Много интересного узнали про Калугу. В космонавтика влюбились))) по рекомендации экскурсовода ещё нескольких нашли после экскурсии самостоятельно, гуляя по городу. Очень рекомендую экскурсию! И Елене большое спасибо.
  • И
    Ирина
    5 июля 2025
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Экскурсию проводила Елена, приятная девушка. Всё рассказала, показала город, дополнительно выслала информацию о космонавтиках и ресторанах (мы воспользовались, спасибо).
    Однако, квестом
    читать дальше

    для детей я бы эту экскурсию не назвала. Обычная добротная экскурсия по городу, в рамках которой экскурсанты познакомятся с некоторыми космонавтиками. Именно этот момент несколько огорчил, так как брали экскурсию с расчётом на детей, а по факту интересно было только взрослым

