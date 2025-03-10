Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия подойдет и для местных жителей, и для туристов, а также для тех, кто не любит много ходить, но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города. 5 4 отзыва

Варвара Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда По договоренности 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Это автомобильно-пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, за которые мы успеем осмотреть все главные достопримечательности, выходя только в самых интересных и живописных местах. Нам не придется все время передвигаться на автомобиле или очень много ходить пешком. Исторический центр мы исследуем “ногами”, а между точками выхода будем передвигаться на моем автомобиле. Особенно это выгодно в плохую или холодную погоду. Актуально зимой. За 2 часа никто не устанет: ни взрослые, ни дети. Маршрут 1. Уникальный Каменный мост – виадук, построенный в 1778 году по проекту архитектора Никитина. 2. Усадьба Золотаревых, которая когда-то была путевым дворцом династии Романовых. 3. Роскошный Гостиный двор, где торговали купцы. 4. Городской сад с обзорной площадкой. 5. 500-летний дуб, исполняющий желания. 6. Дом Дворянского собрания, где аристократы проводили балы и маскарады. 7. Огромнейший “Шарик”, как калужане называют памятник “600-летию Калуги”. 8. Дом с шумоизоляцией. 9. Маленькие фигурки космонавтиков. Если вас заинтересуют космонавтики, можете заказать у меня отдельную экскурсию, и я покажу вам много милых скульптурок. и т. д. Темы. Я расскажу о вариантах происхождения названия Калуги, о том, как с нашим городом связана династия Романовых. Объясню, почему наш герб венчает золотая императорская корона. Вы узнаете, сколько изначально было крепостей до того, как город переехал на берег Оки. Мы поговорим о купеческой Калуги, и вы поймете, чем купечество первой гильдии отличается от остальных купцов. Обсудим регулярный план города 1778 года, после которого Калуга приняла новый облик. Мы узнаем о главном городском архитекторе Никитине и о первом наместнике Кречетникове. Я расскажу тайны и легенды нашего города, и, поверьте, во время нашей прогулки никто не заскучает. Некоторую часть маршрута мы проедем на моем автомобиле, потому за 2 часа никто не устанет. Особенно это будет выгодно в плохую или холодную погоду. Актуально зимой. Кому понравится, а кому может не подойти Эта экскурсия подойдет и для местных жителей, и для туристов, а также для тех, кто не любит много ходить, но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города. Важная информация: Эта экскурсия подойдет и для местных жителей, и для туристов, а также для тех, кто не любит много ходить, но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Победы, памятник Жукову Завершение: Гагаринский мост Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Эта экскурсия подойдет и для местных жителей

И для туристов

А также для тех

Кто не любит много ходить

Но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.