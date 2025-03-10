Эта экскурсия подойдет и для местных жителей, и для туристов, а также для тех, кто не любит много ходить, но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города.
Описание экскурсииЭто автомобильно-пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, за которые мы успеем осмотреть все главные достопримечательности, выходя только в самых интересных и живописных местах. Нам не придется все время передвигаться на автомобиле или очень много ходить пешком. Исторический центр мы исследуем “ногами”, а между точками выхода будем передвигаться на моем автомобиле. Особенно это выгодно в плохую или холодную погоду. Актуально зимой. За 2 часа никто не устанет: ни взрослые, ни дети. Маршрут 1. Уникальный Каменный мост – виадук, построенный в 1778 году по проекту архитектора Никитина. 2. Усадьба Золотаревых, которая когда-то была путевым дворцом династии Романовых. 3. Роскошный Гостиный двор, где торговали купцы. 4. Городской сад с обзорной площадкой. 5. 500-летний дуб, исполняющий желания. 6. Дом Дворянского собрания, где аристократы проводили балы и маскарады. 7. Огромнейший “Шарик”, как калужане называют памятник “600-летию Калуги”. 8. Дом с шумоизоляцией. 9. Маленькие фигурки космонавтиков. Если вас заинтересуют космонавтики, можете заказать у меня отдельную экскурсию, и я покажу вам много милых скульптурок. и т. д. Темы. Я расскажу о вариантах происхождения названия Калуги, о том, как с нашим городом связана династия Романовых. Объясню, почему наш герб венчает золотая императорская корона. Вы узнаете, сколько изначально было крепостей до того, как город переехал на берег Оки. Мы поговорим о купеческой Калуги, и вы поймете, чем купечество первой гильдии отличается от остальных купцов. Обсудим регулярный план города 1778 года, после которого Калуга приняла новый облик. Мы узнаем о главном городском архитекторе Никитине и о первом наместнике Кречетникове. Я расскажу тайны и легенды нашего города, и, поверьте, во время нашей прогулки никто не заскучает. Некоторую часть маршрута мы проедем на моем автомобиле, потому за 2 часа никто не устанет. Особенно это будет выгодно в плохую или холодную погоду. Актуально зимой. Кому понравится, а кому может не подойти Эта экскурсия подойдет и для местных жителей, и для туристов, а также для тех, кто не любит много ходить, но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города. Важная информация: Эта экскурсия подойдет и для местных жителей, и для туристов, а также для тех, кто не любит много ходить, но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, памятник Жукову
Завершение: Гагаринский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия подойдет и для местных жителей
- И для туристов
- А также для тех
- Кто не любит много ходить
- Но очень хочет посмотреть на самые красивые места нашего города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 мар 2025
П
Петр
31 янв 2025
Путешествие было изумительно привлекательным с самого начала… Варвара умеет заворожить рассказом о городе, который любит и знает…
Отдельное спасибо за сладкий магазин "Калужское тесто"… Как говориться: сладкий вкус сохраняет доброту в
Отдельное спасибо за сладкий магазин "Калужское тесто"… Как говориться: сладкий вкус сохраняет доброту в
С
Светлана
27 янв 2025
Прекрасная экскурсия, не смотря на проливной дождь, все было очень интересно!
М
Маргарита
20 янв 2025
Большое спасибо Варваре - только человек, который искренне влюблен в свой город, может провести такую увлекательную экскурсию. Интересные факты о прошлом, старинные особняки, купеческие дома и торговые ряды, храмы и
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:00
24 ноя в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.