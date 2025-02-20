Церковь Косьмы и Дамиана – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Косьмы и Дамиана» в Калуге, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Первое знакомство с Калугой
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
Путешествие по Калуге без лишних усилий: за 2 часа вы увидите главные достопримечательности, не уставая от долгих прогулок. Подходит для всех возрастов
Начало: Площадь Победы, памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
10 апр в 11:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    20 февраля 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Экскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. Очень хороший и современный музей
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    космонавтики. (Сходили туда после экскурсии). Гид Ксения порекомендовала где можно пообедать. (кафе "Компот" Недорого и вкусно. работает по принципу самообслуживания) Все отлично. Рекомендую.

    Экскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. ОченьЭкскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. Очень
  • П
    Петр
    31 января 2025
    Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
    Путешествие было изумительно привлекательным с самого начала… Варвара умеет заворожить рассказом о городе, который любит и знает… Отдельное спасибо за сладкий
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    магазин "Калужское тесто"… Как говориться: сладкий вкус сохраняет доброту в теле…) Варвара, хорошего вам настроения всегда и везде… Будьте такой, как была Ваша счастливая улыбка во время экскурсии…) У души не бывает других желаний, кроме одного - быть счастливой, вот почему все люди ищут счастья… Вы поделились с нами своим сердцем и мы в ответ дарим вам эти слова благодарности. Если будем в Калуге, то мы теперь только с Вами…). Петр и Вера.

  • С
    Светлана
    27 января 2025
    Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
    Прекрасная экскурсия, не смотря на проливной дождь, все было очень интересно!
  • Н
    Николай
    16 января 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Только положительная оценка и эмоции. А мне есть с чем сравнивать) Все организовано и подано на высшем уровне, узнал очень много. Гиду Анне огромная благодарность и уважение, всех благ. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    4 января 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Этот маршрут подойдет доя первого знакомства с городом. Получите базовую информацию.
  • М
    Марина
    6 октября 2024
    Удивительные храмы Калуги
    Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Все понравилось!
  • Е
    Евгения
    22 ноября 2021
    Удивительные храмы Калуги
    Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Церковь Косьмы и Дамиана»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Музей космонавтики
  3. Самое главное
  4. Каменный Мост
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Ракета-носитель «Восток»
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Церковь Косьмы и Дамиана" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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