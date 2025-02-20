Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
Путешествие по Калуге без лишних усилий: за 2 часа вы увидите главные достопримечательности, не уставая от долгих прогулок. Подходит для всех возрастов
Начало: Площадь Победы, памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
10 апр в 11:00
6500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr20 февраля 2025Экскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. Очень хороший и современный музей
- ППетр31 января 2025Путешествие было изумительно привлекательным с самого начала… Варвара умеет заворожить рассказом о городе, который любит и знает… Отдельное спасибо за сладкий
- ССветлана27 января 2025Прекрасная экскурсия, не смотря на проливной дождь, все было очень интересно!
- ННиколай16 января 2025Только положительная оценка и эмоции. А мне есть с чем сравнивать) Все организовано и подано на высшем уровне, узнал очень много. Гиду Анне огромная благодарность и уважение, всех благ. Всем рекомендую
- ИИрина4 января 2025Этот маршрут подойдет доя первого знакомства с городом. Получите базовую информацию.
- ММарина6 октября 2024Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Все понравилось!
- ЕЕвгения22 ноября 2021Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Церковь Косьмы и Дамиана»
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