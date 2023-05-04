Индивидуальная экскурсия по Калуге: исторические лофты промышленного туризма
Авто-пешеходная экскурсия позволяет увидеть достаточно удаленные друг от друга, интереснейшие объекты: первые в России сахарные заводы сахарной фабрики Коробова, Калужский ликеро-водочный завод и др.
Ближайшие даты:
4
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Что вас ожидает:
- Первые в России сахарные заводы сахарной фабрики Коробова
- Здание Управления Сызрано-Вяземской железной дороги
- Городская усадьба Петра Евдокимовича Демидова
- Доходный дом Пестрикова
- «Калужский ликеро-водочный завод», он же «Казенные винные склады»
- Железнодорожный вокзал Калуга-1
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Калуга промышленнаяКалуга — древний и красивый русский город. Его официальная история ведется с 1371 года, однако первые поселения здесь появились более тысячи лет назад. Конец XIX века и XX век в Калуге — время роста промышленности в северной части города.
Наша экскурсия пройдет в формате исторический промышленный туризм «поедем – пойдем». Этот формат интересен возможностью подробно рассмотреть старинные заводские постройки XVIII, XIX, начала XX веков, находящиеся в разных частях города, зайти там, где это возможно, внутрь зданий, рассмотреть детали и быстро и комфортно переместиться на другой объект.
Важно знать:• Путешествие пройдет в смешанном формате — на моем автомобиле Kia Rio и пешком.
По желанию можно остановиться, зайти в кафе здании исторического лофта, выпить кофе и обменяться впечатлениями.
пятница с 16.00, по субботам с 10.00, по воскресеньям с 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт во время экскурсии
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Баумана, д. 15Завершение: Ж/Д вокзал Калуга-1, пл. Вокзальная, 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница с 16.00, по субботам с 10.00, по воскресеньям с 10.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Путешествие пройдет в смешанном формате – на моем автомобиле Kia Rio и пешком.
- По желанию можно остановиться, зайти в кафе здании исторического лофта, выпить кофе и обменяться впечатлениями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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