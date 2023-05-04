Исторические лофты промышленного туризма в Калуге

Индивидуальная экскурсия по Калуге: исторические лофты промышленного туризма

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Авто-пешеходная экскурсия позволяет увидеть достаточно удаленные друг от друга, интереснейшие объекты: первые в России сахарные заводы сахарной фабрики Коробова, Калужский ликеро-водочный завод и др.
Исторические лофты промышленного туризма в Калуге
Исторические лофты промышленного туризма в Калуге
Исторические лофты промышленного туризма в Калуге
Исторические лофты промышленного туризма в Калуге
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Первые в России сахарные заводы сахарной фабрики Коробова
  • Здание Управления Сызрано-Вяземской железной дороги
  • Городская усадьба Петра Евдокимовича Демидова
  • Доходный дом Пестрикова
  • «Калужский ликеро-водочный завод», он же «Казенные винные склады»
  • Железнодорожный вокзал Калуга-1
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Калуга промышленнаяКалуга — древний и красивый русский город. Его официальная история ведется с 1371 года, однако первые поселения здесь появились более тысячи лет назад. Конец XIX века и XX век в Калуге — время роста промышленности в северной части города.
Наша экскурсия пройдет в формате исторический промышленный туризм «поедем – пойдем». Этот формат интересен возможностью подробно рассмотреть старинные заводские постройки XVIII, XIX, начала XX веков, находящиеся в разных частях города, зайти там, где это возможно, внутрь зданий, рассмотреть детали и быстро и комфортно переместиться на другой объект.
Важно знать:• Путешествие пройдет в смешанном формате — на моем автомобиле Kia Rio и пешком.
По желанию можно остановиться, зайти в кафе здании исторического лофта, выпить кофе и обменяться впечатлениями.

пятница с 16.00, по субботам с 10.00, по воскресеньям с 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт во время экскурсии
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Баумана, д. 15
Завершение: Ж/Д вокзал Калуга-1, пл. Вокзальная, 3
Когда и сколько длится?
Когда: пятница с 16.00, по субботам с 10.00, по воскресеньям с 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Путешествие пройдет в смешанном формате – на моем автомобиле Kia Rio и пешком.
  • По желанию можно остановиться, зайти в кафе здании исторического лофта, выпить кофе и обменяться впечатлениями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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