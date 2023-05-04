Калуга промышленнаяКалуга — древний и красивый русский город. Его официальная история ведется с 1371 года, однако первые поселения здесь появились более тысячи лет назад. Конец XIX века и XX век в Калуге — время роста промышленности в северной части города.

Наша экскурсия пройдет в формате исторический промышленный туризм «поедем – пойдем». Этот формат интересен возможностью подробно рассмотреть старинные заводские постройки XVIII, XIX, начала XX веков, находящиеся в разных частях города, зайти там, где это возможно, внутрь зданий, рассмотреть детали и быстро и комфортно переместиться на другой объект.

Важно знать:• Путешествие пройдет в смешанном формате — на моем автомобиле Kia Rio и пешком.

По желанию можно остановиться, зайти в кафе здании исторического лофта, выпить кофе и обменяться впечатлениями.