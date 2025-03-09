Мини-группа
до 1 чел.
Калуга: история, космос и живописные виды
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
12 апр в 11:15
26 апр в 11:15
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
3990 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия9 марта 2025Людмила прекрасный экскурсовод и чуткий человек, знаток своего города. Она с большим чувством и любовью рассказывала о великих жителях Калуги
- ЮЮрий19 февраля 2025Прекрасная экскурсия с Инной Олеговной, она нас познакомила с городом Калуга и напомнила историю России. После экскурсии мы поняли, что
- ААлександра8 января 2025Шикарная академичная экскурсия. Отличная историческая точность. Одевайтесь тепло. В Калуге зимой зябко.
- ДДмитрий7 января 2025Продолжительно, познавательно: об историина протяжении веков начиная с древности и средневековвья до советских времен, с дегустаций калужского текта и возможности его приобретения. Темп спокойный, подходит для всех
- ААся6 января 2025На экскурсии была моя мама Ирина вместе с подругой. Делюсь её отзывом. "Большое спасибо гиду Анне Александровне за чудесную экскурсию по
- ААлександра14 декабря 2024Экскурсия замечательная! Ольга Андреевна профессионал своего дела, чудесный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Палаты Коробовых»
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