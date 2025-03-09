читать дальше в пустую гуляя по городу ничего бы не поняли и не оценили, в то время как история Калуги очень интересная и богата на события и талантливых людей нашей страны.

Прекрасная экскурсия с Инной Олеговной, она нас познакомила с городом Калуга и напомнила историю России. После экскурсии мы поняли, что