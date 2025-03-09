Палаты Коробовых – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Палаты Коробовых» в Калуге, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
Пешая
3 часа
88 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Калуга: история, космос и живописные виды
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
12 апр в 11:15
26 апр в 11:15
700 ₽ за человека
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Улица Калужских достопримечательностей
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
3990 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    9 марта 2025
    Улица Калужских достопримечательностей
    Людмила прекрасный экскурсовод и чуткий человек, знаток своего города. Она с большим чувством и любовью рассказывала о великих жителях Калуги
    читать дальше

    и гостях города. В целом знакомство с ней помогло нам сформировать первое впечатление о городе и мы очень признательны ей за это, потому что оно горячо положительное.

  • Ю
    Юрий
    19 февраля 2025
    Улица Калужских достопримечательностей
    Прекрасная экскурсия с Инной Олеговной, она нас познакомила с городом Калуга и напомнила историю России. После экскурсии мы поняли, что
    читать дальше

    в пустую гуляя по городу ничего бы не поняли и не оценили, в то время как история Калуги очень интересная и богата на события и талантливых людей нашей страны.

  • А
    Александра
    8 января 2025
    Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
    Шикарная академичная экскурсия. Отличная историческая точность. Одевайтесь тепло. В Калуге зимой зябко.
  • Д
    Дмитрий
    7 января 2025
    Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
    Продолжительно, познавательно: об историина протяжении веков начиная с древности и средневековвья до советских времен, с дегустаций калужского текта и возможности его приобретения. Темп спокойный, подходит для всех
  • А
    Ася
    6 января 2025
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    На экскурсии была моя мама Ирина вместе с подругой. Делюсь её отзывом. "Большое спасибо гиду Анне Александровне за чудесную экскурсию по
    читать дальше

    Калуге 4 января! Было очень позитивно,душевно,хороший маршрут,интересные места. Два с половиной часа пролетели незаметно. Благодаря Анне Александровне полюбили Калугу всей душой! с уважением Ирина и Юлия"

  • А
    Александра
    14 декабря 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсия замечательная! Ольга Андреевна профессионал своего дела, чудесный экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Палаты Коробовых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
  2. Классическая обзорная экскурсия по Калуге
  3. Улица Калужских достопримечательностей
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Церковь Косьмы и Дамиана
  7. Художественный Музей
  8. Памятник 600-летию Калуги
  9. Драматический театр
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Палаты Коробовых" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5000. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Палаты Коробовых», 170 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь