Мои заказы

Из Калуги в Боровск: сказочное путешествие одного дня

По следам купцов, старцев и философов
Добро пожаловать в Боровск — город с фресками на фасадах, деревянными церквями, купеческими домами и следами великих мыслителей прошлого.

Вы увидите Боровское городище, прогуляетесь по старинной Успенской улице, заглянете в дома старообрядцев, посетите музей Циолковского.

Побываете в селе Высокое с деревянной церковью 17 века и завершите день в стенах древнего Пафнутиева Боровского монастыря.
Из Калуги в Боровск: сказочное путешествие одного дня© Анна
Из Калуги в Боровск: сказочное путешествие одного дня© Анна
Из Калуги в Боровск: сказочное путешествие одного дня© Анна

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калуги

10:30–13:00 — обзорная пешеходная экскурсия по Боровску

  • Боровское Городище — место основания города
  • Часовня на месте заключения боярыни Морозовой
  • Здание уездного училища, где преподавал К. Э. Циолковский
  • Музей-квартира Циолковского
  • Гостиные ряды — сердце купеческого Боровска
  • Улица Успенская (ныне Ленина) — купеческие особняки, фрески и городской музей под открытым небом
  • Архитектура старообрядчества и история городской жизни конца 19 — начала 20 века

13:00–14:00 — село Высокое

  • Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы 17 века (без единого гвоздя)
  • Смотровая площадка с панорамным видом на Боровск и долину Протвы
  • Знакомство с историей Высоковского монастыря
  • Прогулка к святому источнику и купели

14:00–14:30 — обед в монастырской чайной

14:30–16:30 — Пафнутиев Боровский монастырь

  • Прогулка по территории монастыря, основанного в 1444 году
  • Подъём на крепостные стены
  • Посещение Рождественского собора и других храмов обители
  • История протопопа Аввакума и старообрядчества

16:30 — отправление в Калугу

Прибытие — в 18:00.

Организационные детали

  • Поедем на Nissan Serena
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда в чайной

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка имени К.Э. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
читать дальше

котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии из Калуги

О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
9 дек в 10:00
10 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Пешая
2.5 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Калуга: история в лицах
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга: история в лицах
Погулять по старинным улицам, полюбоваться их архитектурой и узнать о знаменитых жителях города
Начало: Около главного входа в городской парк
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
5330 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге