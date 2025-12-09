Добро пожаловать в Боровск — город с фресками на фасадах, деревянными церквями, купеческими домами и следами великих мыслителей прошлого.
Вы увидите Боровское городище, прогуляетесь по старинной Успенской улице, заглянете в дома старообрядцев, посетите музей Циолковского.
Побываете в селе Высокое с деревянной церковью 17 века и завершите день в стенах древнего Пафнутиева Боровского монастыря.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калуги
10:30–13:00 — обзорная пешеходная экскурсия по Боровску
- Боровское Городище — место основания города
- Часовня на месте заключения боярыни Морозовой
- Здание уездного училища, где преподавал К. Э. Циолковский
- Музей-квартира Циолковского
- Гостиные ряды — сердце купеческого Боровска
- Улица Успенская (ныне Ленина) — купеческие особняки, фрески и городской музей под открытым небом
- Архитектура старообрядчества и история городской жизни конца 19 — начала 20 века
13:00–14:00 — село Высокое
- Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы 17 века (без единого гвоздя)
- Смотровая площадка с панорамным видом на Боровск и долину Протвы
- Знакомство с историей Высоковского монастыря
- Прогулка к святому источнику и купели
14:00–14:30 — обед в монастырской чайной
14:30–16:30 — Пафнутиев Боровский монастырь
- Прогулка по территории монастыря, основанного в 1444 году
- Подъём на крепостные стены
- Посещение Рождественского собора и других храмов обители
- История протопопа Аввакума и старообрядчества
16:30 — отправление в Калугу
Прибытие — в 18:00.
Организационные детали
- Поедем на Nissan Serena
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда в чайной
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка имени К.Э. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
