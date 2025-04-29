Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Милая сердцу Оптина - из Калуги
Посетить духовную Мекку, услышать о знаменитых старцах и заехать в Шамординский монастырь по пути
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 апреля 2025Само по себе место чудесное, а когда рядом такой экскурсовод, как Екатерина, оно ещё чудеснее становиться. Благодарим за экскурсию, глубокое
- ТТатьяна31 января 2025Были на экскурсии с гидом Еленой. Наилучшие впечатления! 7 часов пролетели на одном дыхании. Елена-прекрасный рассказчик, узнали много нового и
- ННаталья6 января 2025В путешествие в Шамордино и Оптину пустынь я с мужем отправилась третьего января с гидом Екатериной и её супругом, выступавшим
- ММарина6 октября 2024Экскурсия оправдала ожидания. Экскурсовод Елена мастер своего дела! Все прошло отлично! Кроме интересной экскурсии, хочу так же отметить и отличные условия, которые были нам предоставлены. Комфортная, чистая машина с приветливым водителем Натальей. Всем большое спасибо!
- ЕЕлена17 июня 2024Анна прекрасный экскурсовод. Все было очень хорошо в спокойном ритме. Мне очень понравилось. Спасибо!
- OOlesya10 июня 2024Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально, называет точные даты, все
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Шамординский монастырь»
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