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в качестве водителя. Невозможно не отметить, что экскурсия довольно длительная, но пролетела настолько разнообразно и насыщенно, что было искренне жаль, что день подошел к концу. Екатерина просто очаровала своей эрудицией, любовью к истории, литературе, городу и уютным уголкам пригорода. Особенно хочется отметить, что она увлекательный рассказчик, деликатный собеседник и специалист высшего класса, способный чувствовать и замечать настроение туристов, удивить, угостить вкуснейшей родниковой водой и дать вовремя отдохнуть. А еще, если вы хотите услышать изумительную, русскую песню исполненную чисто и изящно очень трудным приемом а капелла, то вам обязательно надо отправиться в путь именно с Екатериной! Отдельное спасибо её супругу за безопасное, безупречное вождение.