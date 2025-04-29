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Шамординский монастырь – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Шамординский монастырь» в Калуге, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Милая сердцу Оптина - из Калуги
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Милая сердцу Оптина - из Калуги
Посетить духовную Мекку, услышать о знаменитых старцах и заехать в Шамординский монастырь по пути
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Само по себе место чудесное, а когда рядом такой экскурсовод, как Екатерина, оно ещё чудеснее становиться. Благодарим за экскурсию, глубокое
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    знание материала и желание поделиться им с нами. Катя, весь день провели, как с близким человеком, столько открыли для себя, благодаря Вам! Отдельное спасибо очень внимательному водителю Анатолию.

  • Т
    Татьяна
    31 января 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Были на экскурсии с гидом Еленой. Наилучшие впечатления! 7 часов пролетели на одном дыхании. Елена-прекрасный рассказчик, узнали много нового и
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    интересного не только из истории Калужского края, но и всей страны. Экскурсия довольно сложная, так как затрагиваются вопросы религии, но Елене удаётся с большой деликатностью и тактом донести всю информацию. Елена, спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    6 января 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    В путешествие в Шамордино и Оптину пустынь я с мужем отправилась третьего января с гидом Екатериной и её супругом, выступавшим
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    в качестве водителя. Невозможно не отметить, что экскурсия довольно длительная, но пролетела настолько разнообразно и насыщенно, что было искренне жаль, что день подошел к концу. Екатерина просто очаровала своей эрудицией, любовью к истории, литературе, городу и уютным уголкам пригорода. Особенно хочется отметить, что она увлекательный рассказчик, деликатный собеседник и специалист высшего класса, способный чувствовать и замечать настроение туристов, удивить, угостить вкуснейшей родниковой водой и дать вовремя отдохнуть. А еще, если вы хотите услышать изумительную, русскую песню исполненную чисто и изящно очень трудным приемом а капелла, то вам обязательно надо отправиться в путь именно с Екатериной! Отдельное спасибо её супругу за безопасное, безупречное вождение.

  • М
    Марина
    6 октября 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Экскурсия оправдала ожидания. Экскурсовод Елена мастер своего дела! Все прошло отлично! Кроме интересной экскурсии, хочу так же отметить и отличные условия, которые были нам предоставлены. Комфортная, чистая машина с приветливым водителем Натальей. Всем большое спасибо!
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Анна прекрасный экскурсовод. Все было очень хорошо в спокойном ритме. Мне очень понравилось. Спасибо!
  • O
    Olesya
    10 июня 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально, называет точные даты, все
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    без бумажки, есть старые фотографии в хронологическом порядке. Хотелось слушать еще и еще… места действительно очень благостные. Купались в источнике в Шамордино - обязательно искупайтесь!

    Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоциональноПосещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Шамординский монастырь»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Милая сердцу Оптина - из Калуги
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  2. Гостиный Двор
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  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Церковь Косьмы и Дамиана
  8. Палаты купцов Коробовых
  9. Художественный Музей
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Шамординский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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