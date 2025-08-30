Мои заказы

Калуга. Город в космосе. Космос в городе - архитектурный феномен города

1957 год изменил не только будущее человечества, но и прошлое одного русского города.

Калуга, где жил и творил Константин Циолковский, в одночасье превратился из тихого уголка в столицу Космической Эры. Эта
экскурсия — исследование уникального архитектурного феномена.

Мы увидим, как в 60-70-е годы XX века в исторической ткани города появился совершенно новый «космический квартал» — масштабные ансамбли зданий, где советский модернизм говорит на языке космоса.

2 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Триумф идей Циолковского. Мы начнем с места, где началась новая история городской среды, и проследим, как теоретические выкладки ученого материализовались не только в ракетах, но и в градостроительстве.
  • Диалог эпох: контраст, в котором живет Калуга. Вы увидите, как купеческие особняки XVIII-XIX веков мирно соседствуют с мощнейшими образцами советской монументальной архитектуры, и поймете смысл этого соседства.
  • Язык космической архитектуры. Мы расшифруем символы и коды «космического квартала». Вы узнаете, как архитекторы с помощью бетона, стекла и пространства выражали идеи прорыва за пределы Земли, покорения Вселенной и веры в светлое будущее.
  • Для тех, кто интересуется космосом, историей СССР и архитектурой.
  • Для всех, кто хочет увидеть не парадную, а подлинную Калугу — город, где история сделала резкий виток и устремилась к звездам.
  • Главные объекты. В фокусе нашего внимания окажутся ключевые памятники той эпохи — от зданий и памятников, которые формируют уникальный облик советской, космической Калуги, до грандиозного крупнейшего в Европе и первого в мире Музея истории космонавтики. Для кого эта экскурсия:.
• Для тех, кто хочет понять, как великая идея может перестроить под себя целый город. Откройте Калугу, где камень, бетон и стекло рассказывают историю о мечте, которая вырвалась за пределы Земли! Важная информация:
  • При наборе группы более 6 человек, доплата за каждого нового слушателя составит + 500 руб.
  • На маршруте имеется крутой подъем в горку.
  • Экскурсия пешеходная и проходит на улице, надевайте одежду, соответствующую погоде, и удобную обувь.

Пожалуйста, заранее согласовывайте планируемое время с экскурсоводом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Визитную карточку города - «Памятник 600-летию Калуги»
  • Дом К.Э. Циолковского с легендарной «дверью в мировое пространство»
  • Окрестности Государственного музея истории космонавтики ИМ.К.Э. Циолковского
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер мира. Памятник К.Э. Циолковскому
Завершение: Музей истории космонавтики (ул. Академика Королева, 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Пожалуйста, заранее согласовывайте планируемое время с экскурсоводом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евлампия
30 авг 2025
Не первый раз обращаюсь к Михаилу. Много интересной информации, неспешные прогулки, но при этом незанудное повествование.
Christian
23 авг 2024
Хорошие и насыщенные прогулки. Интересное повествование. Без сухого музейного тона. Нам очень понравилось)) Спасибо)))

Входит в следующие категории Калуги

