1957 год изменил не только будущее человечества, но и прошлое одного русского города.
Калуга, где жил и творил Константин Циолковский, в одночасье превратился из тихого уголка в столицу Космической Эры. Эта
Калуга, где жил и творил Константин Циолковский, в одночасье превратился из тихого уголка в столицу Космической Эры. Эта
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Триумф идей Циолковского. Мы начнем с места, где началась новая история городской среды, и проследим, как теоретические выкладки ученого материализовались не только в ракетах, но и в градостроительстве.
- Диалог эпох: контраст, в котором живет Калуга. Вы увидите, как купеческие особняки XVIII-XIX веков мирно соседствуют с мощнейшими образцами советской монументальной архитектуры, и поймете смысл этого соседства.
- Язык космической архитектуры. Мы расшифруем символы и коды «космического квартала». Вы узнаете, как архитекторы с помощью бетона, стекла и пространства выражали идеи прорыва за пределы Земли, покорения Вселенной и веры в светлое будущее.
- Для тех, кто интересуется космосом, историей СССР и архитектурой.
- Для всех, кто хочет увидеть не парадную, а подлинную Калугу — город, где история сделала резкий виток и устремилась к звездам.
- Главные объекты. В фокусе нашего внимания окажутся ключевые памятники той эпохи — от зданий и памятников, которые формируют уникальный облик советской, космической Калуги, до грандиозного крупнейшего в Европе и первого в мире Музея истории космонавтики. Для кого эта экскурсия:.
- Для тех, кто хочет понять, как великая идея может перестроить под себя целый город. Откройте Калугу, где камень, бетон и стекло рассказывают историю о мечте, которая вырвалась за пределы Земли! Важная информация:.
- При наборе группы более 6 человек, доплата за каждого нового слушателя составит + 500 руб.
- На маршруте имеется крутой подъем в горку.
- Экскурсия пешеходная и проходит на улице, надевайте одежду, соответствующую погоде, и удобную обувь.
Пожалуйста, заранее согласовывайте планируемое время с экскурсоводом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Визитную карточку города - «Памятник 600-летию Калуги»
- Дом К.Э. Циолковского с легендарной «дверью в мировое пространство»
- Окрестности Государственного музея истории космонавтики ИМ.К.Э. Циолковского
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер мира. Памятник К.Э. Циолковскому
Завершение: Музей истории космонавтики (ул. Академика Королева, 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Пожалуйста, заранее согласовывайте планируемое время с экскурсоводом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- При наборе группы более 6 человек, доплата за каждого нового слушателя составит + 500 руб
- На маршруте имеется крутой подъем в горку
- Экскурсия пешеходная и проходит на улице, надевайте одежду, соответствующую погоде, и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евлампия
30 авг 2025
Не первый раз обращаюсь к Михаилу. Много интересной информации, неспешные прогулки, но при этом незанудное повествование.
C
Christian
23 авг 2024
Хорошие и насыщенные прогулки. Интересное повествование. Без сухого музейного тона. Нам очень понравилось)) Спасибо)))
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
7 дек в 10:00
8 дек в 10:30
6300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поиск калужских сувениров
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
4670 ₽ за всё до 3 чел.