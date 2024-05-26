Дом-музей Циолковского – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Циолковского» в Калуге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • М
    Максим
    24 марта 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
  • О
    Ольга
    29 января 2024
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на
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    второй день нашего отдыха. Три часа пролетели как один миг. В результате мы получили много новой информации о Циалковском как человеке и учёном. Успели побывать в музее Циалковского и Чижевского, везде нам очень повезло с индивидуальными экскурсиями. И вечером отправились домой. По дороге делились воспоминаниями и давали обещания ещё раз вернуться в этот город. А всё благодаря Вере, она влюбила нас в свой город, за что мы ей искренне благодарны.

  • О
    Ольга
    12 января 2024
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Хотим выразить огромную благодарность Вере-лучшему экскурсоводу!!! Очень рады, что попали именно к Вере! Очень интересно, познавательно, не скучно. 4 января,
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    в -27, дети слушали с невероятным интересом, а это показатель профессионализма ☝. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым, и конечно по возможности приедем еще! Процветания вам и блеска в глазах!!!!!!!

  • Р
    Расима
    8 ноября 2023
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Экскурсия прошла замечательно! Два с половиной часа под проливным дождем - и ни малейшего сожаления о потраченном времени или о
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    том, что промокли! Вера - прекрасный человек, влюбленный в родной город Калугу и глубоко знающий его историю. Мы прошли любимыми тропинками К. Э. Циолковского, увидели дома, в которых он жил и занимался наукой. Вера - интересный рассказчик, всегда находится в контакте со слушателями. Она быстро нашла подход к моему 11-летнему внуку и терпеливо отвечала на его многочисленные вопросы. Мечтаем еще раз приехать в Калугу и, конечно же, снова послушать рассказы Веры об истории города и его героях.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дом-музей Циолковского»

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Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Дом-музей Циолковского" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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