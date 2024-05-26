1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ММаксим24 марта 2024Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
- ООльга29 января 2024Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на
- ООльга12 января 2024Хотим выразить огромную благодарность Вере-лучшему экскурсоводу!!! Очень рады, что попали именно к Вере! Очень интересно, познавательно, не скучно. 4 января,
- РРасима8 ноября 2023Экскурсия прошла замечательно! Два с половиной часа под проливным дождем - и ни малейшего сожаления о потраченном времени или о
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дом-музей Циолковского»
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