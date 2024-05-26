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второй день нашего отдыха. Три часа пролетели как один миг. В результате мы получили много новой информации о Циалковском как человеке и учёном. Успели побывать в музее Циалковского и Чижевского, везде нам очень повезло с индивидуальными экскурсиями. И вечером отправились домой. По дороге делились воспоминаниями и давали обещания ещё раз вернуться в этот город. А всё благодаря Вере, она влюбила нас в свой город, за что мы ей искренне благодарны.