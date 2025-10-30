Калуга: мистика и реальность

Калуга открывает свои тайны: от старинных домов до мистических историй. Прогулка по историческому центру познакомит с легендами и преданиями города.
Посетители услышат о калужских привидениях, узнают, где загадывают желания, и откроют для себя, почему некоторые улицы и здания считаются необычными. Экскурсия проходит пешком, что позволяет насладиться атмосферой города и его архитектурой. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Посетители услышат о калужских привидениях, узнают, где загадывают желания, и откроют для себя, почему некоторые улицы и здания считаются необычными. Экскурсия проходит пешком, что позволяет насладиться атмосферой города и его архитектурой. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные легенды и истории
- 🏛 Прогулка по историческим местам
- 👻 Мистическая атмосфера
- 🎭 Интересные факты о Калуге
- 🧭 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Палаты Коробова
- Сахарная фабрика
- Усадьба Золоторёвых
- Дом купца Макарова
- Березуйский овраг
- Каменный мост
- Золотая аллея
- Дом губернатора
- Гостиные ряды
- Театральная улица
- Улица Воскресенская
Описание экскурсии
Мы пройдём по ключевым точкам исторического центра (все здания и объекты осматриваем только снаружи). Среди них:
- Палаты Коробова — один из старейших домов города
- Сахарная фабрика и лавка «Калужское тесто» — сладкая остановка с историческим вкусом
- Усадьба Золоторёвых — место, где когда-то принимали августейших гостей
- Дом купца Макарова — жилой особняк
- Березуйский овраг и Каменный мост — территория загадок и городских баек
- Золотая аллея и дом губернатора — тихая классика старой Калуги
- Гостиные ряды и «нехорошая квартира» — тревожные истории с Театральной улицы
- Мистическая «Сталинка», особняк, где правит Любовь, и улица Воскресенская — место исполнения желаний и ещё одна калужская тайна
Вы узнаете:
- О калужских привидениях, легендах и местных поверьях
- Где горожане по сей день загадывают желания и что при этом обязательно нужно сделать
- Какие улицы считаются «непростыми», и почему некоторые здания обрастают мистической славой
- Почему Калуга в позапрошлом веке стала центром моды на спиритизм — и кто до сих пор охраняет её покой
- Какие тайны скрывают подземелья города
- Чем запомнился здешний кинотеатр
- Почему одну из квартир обходят стороной даже сейчас
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и предполагает только внешний осмотр зданий и объектов
- Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Плеханова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
30 окт 2025
Первое, что хочется отметить - оперативность гида. Бронировали уже ночью и очень близко к дате: Юлия практически моментально написала и сориентировала по всем вопросам
Сама экскурсия была насыщенная и очень интересная,
Сама экскурсия была насыщенная и очень интересная,
Ирина
14 окт 2025
Други, кто будет думать, приезжать или не приезжать в Калугу, идти или нет на экскурсии, вам мой совет ДА!! Не раздумывая! Прекрасный, дружелюбный город, с множеством тайных и не очень
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.