Калуга: мистика и реальность

читать дальше историй, с богатым прошлым и впечатляющим настоящим! И все это мы увидели своими глазами благодаря Юле! Вам очень повезет, если именно она будет вас сопровождать! Интеллигентное чувство юмора, забота на протяжении всего маршрута и бесконечные истории о тайнах города.

Юля, спасибо Вам, вы были прекрасной частью нашего путешествия!

Други, кто будет думать, приезжать или не приезжать в Калугу, идти или нет на экскурсии, вам мой совет ДА!! Не раздумывая! Прекрасный, дружелюбный город, с множеством тайных и не очень