3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
4 670₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Завтра в 20:00
14 авг в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
Завтра в 14:00
12 авг в 09:00
4 850₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 июля 2024Очень понравилась экскурсия,Евгения знает и любит свой город,за полтора часа мы узнали много интересного,погуляли по городу,получили заряд исключительно положительных эмоций!
- ЕЕкатерина6 июня 2024Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.
- ВВалентина11 мая 2024Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Нескучные экскурсии»
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