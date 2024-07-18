Очень понравилась экскурсия,Евгения знает и любит свой город,за полтора часа мы узнали много интересного,погуляли по городу,получили заряд исключительно положительных эмоций!

Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.

В Валентина

Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода