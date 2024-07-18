Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Калуге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Винтажная Калуга
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
4 670 за всё до 3 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Завтра в 20:00
14 авг в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
Завтра в 14:00
12 авг в 09:00
4 850 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Винтажная Калуга
  2. Сияй, вечерняя Калуга
  3. Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
  4. Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гостиный Двор
  2. Самое главное
  3. Каменный Мост
  4. Музей космонавтики
  5. Палаты купцов Коробовых
  6. Драматический театр
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Театральная улица
  9. Дворец Золотарева
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в августе 2024
Сейчас в Калуге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 4 850. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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