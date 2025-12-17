Варвара проводит ещё 1 экскурсию

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Сияй, вечерняя Калуга

Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Ночь в Калуге несёт в себе особенное очарование.

"Сияй, вечерняя Калуга" - это эксклюзивная экскурсия, предлагающая вам уникальный опыт погружения в историю города под звёздным небом.

Ваше путешествие начнётся на площади Победы,
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откуда вы отправитесь в прогулку по аллеям, озарённым фонарями. Особняки купцов, старинные гимназии и тайны ЗАГСа оживут в рассказах вашего гида.

Центральная Калуга предстанет перед вами в свете ночных огней, раскрывая свои секреты у Гостиных рядов и в Парке культуры.

Панорамы набережной и величественный Каменный мост завершат ваш вечерний маршрут, а история "шарика" и вид на Правый берег станут незабываемым финалом экскурсии.

Эта прогулка станет идеальным выбором для тех, кто желает увидеть Калугу в новом свете и узнать её сокровенные истории

4.9
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера города
  • 🏛 Исторические здания и памятники
  • 🌳 Прогулка по паркам и скверам
  • 🕵️‍♂️ Загадочные истории и легенды
  • 📸 Уникальные фоторакурсы
Сияй, вечерняя Калуга
Сияй, вечерняя Калуга
Сияй, вечерняя Калуга

Что можно увидеть

  • Площадь Победы
  • Дом Ракова
  • Улица Ленина
  • Сквер Карпова
  • Николаевская мужская гимназия
  • ЗАГС
  • Старый торг
  • Гостиные ряды
  • Плац-парадная площадь
  • Парк культуры и отдыха
  • Кафедральный собор
  • Статуя девушки-кокетки
  • Каменный мост
  • Краеведческий музей
  • Дом Шамиля
  • Памятник 600-летия города
  • Гагаринский мост

Описание экскурсии

Дома богатых горожан

Мы встретимся на площади Победы, окутанной причудливыми тенями, прогуляемся по аллее и полюбуемся домом Ракова. Улица Ленина выведет нас к центру города: на пути встретятся украшенные иллюминацией особняки богатейших купцов, в сквере Карпова вы отыщете отличный ракурс на здание бывшей Николаевской мужской гимназии, а чуть позже услышите грустную и таинственную историю ЗАГСа.

Центральная Калуга в свете ночных огней

Выйдя к Старому торгу — здесь и зародился наш город — мы заглянем за корпусы Гостиных рядов и осмотрим Плац-парадную площадь. После погрузимся в сумрак Парка культуры и отдыха. Древний дуб, старинный кафедральный собор, изящная статуя девушки-кокетки и история Лжедмитрия II — я поделюсь секретами этого места.

Панорамы набережной

Перейдя через Каменный мост, раскинувшийся над глубоким оврагом, мы выйдем к Краеведческому музею и его филиалу — дому Шамиля. Конечным пунктом прогулки станет памятник 600-летия города. Вы узнаете, почему горожане прозвали его «шариком», и насладитесь одним потрясающим вечерним видом на Правый берег со стороны Гагаринского моста.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для групп больше 4 человек, стоимость за каждого последующего участника составит 400 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара
Варвара — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2640 туристов
Я коренная калужанка и аккредитованный гид-экскурсовод. Ещё в университете я вела краеведческий проект о Калуге, занявший первое место на всероссийском конкурсе «Национальное достояние». Работа над ним познакомила меня с главными
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городскими историками и дала опыт в сфере туризма. Я провожу экскурсии, чтобы делиться любовью к городу и черпать энергию в общении. Мои прогулки — это всегда движение и позитив, чтобы никому не было скучно и чтобы усталость не успевала за нами. Я подхожу к делу как профессионал, но с душой, чтобы мы с вами получили много приятных впечатлений. Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
3
2
1
А
Дата посещения: 17 дек 2025
Спасибо большое Варе за такую замечательную экскурсию! Замечательный гид, два часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендую!! Спасибо огромное!
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А
Дата посещения: 15 ноя 2025
Были на экскурсии по ночной Калуге с гидом Варварой 15 ноября 25г, впечатления только самые положительные!!! два часа пролетели, как один миг..узнали много интересной информации и о самом городе, о жителях города! спасибо большой Варваре за интересную подачу, милые подробности и рекомендации, что ещё посетить, хочется вернуться обратно и ещё погулять по этому прекрасному городу.
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Алёна
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,+2
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам,
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Горбачева
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас было мало, то мы решили взять экскурсию вечернюю и не пожалели. Варвара очень приятный и знающий экскурсовод. Экскурсия получилась живенькая и интересная. Большое спасибо, Варя!
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
Экскурсия и экскурсовод замечательные! Мы приехали в Калугу после обеда и т. к. времени у нас
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Д
Очаровательнейшая Варвара и очаровательнейшая прогулка. Посещали Калугу с сестрой и хотелось прогуляться по вечернему городу, посмотреть заснеженные парки и подсвеченные шпили. Содержательно, интересно, много вопросов с подковыркой (ага, мы ни
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с одним не справились:с), заботливое уточнение «Ну, что, не замёрзли еще?», и вообще все классное. Под снегопадом это было ещё интереснее - честное слово.

P.S. Рекомендованный фисташковый круассан - да, это очень вкусно ^__^

Очаровательнейшая Варвара и очаровательнейшая прогулка. Посещали Калугу с сестрой и хотелось прогуляться по вечернему городу, посмотреть
Очаровательнейшая Варвара и очаровательнейшая прогулка. Посещали Калугу с сестрой и хотелось прогуляться по вечернему городу, посмотреть
Очаровательнейшая Варвара и очаровательнейшая прогулка. Посещали Калугу с сестрой и хотелось прогуляться по вечернему городу, посмотреть
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Елена
Замечательная экскурсия, Варвара провела ее на высоком уровне - очень профессионально и даже артистично). Спасибо!
Замечательная экскурсия, Варвара провела ее на высоком уровне - очень профессионально и даже артистично). Спасибо!
Замечательная экскурсия, Варвара провела ее на высоком уровне - очень профессионально и даже артистично). Спасибо!
Замечательная экскурсия, Варвара провела ее на высоком уровне - очень профессионально и даже артистично). Спасибо!
Замечательная экскурсия, Варвара провела ее на высоком уровне - очень профессионально и даже артистично). Спасибо!
Замечательная экскурсия, Варвара провела ее на высоком уровне - очень профессионально и даже артистично). Спасибо!
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