Варвара проводит ещё 1 экскурсию

Ночь в Калуге несёт в себе особенное очарование."Сияй, вечерняя Калуга" - это эксклюзивная экскурсия, предлагающая вам уникальный опыт погружения в историю города под звёздным небом.Ваше путешествие начнётся на площади Победы,

откуда вы отправитесь в прогулку по аллеям, озарённым фонарями. Особняки купцов, старинные гимназии и тайны ЗАГСа оживут в рассказах вашего гида. Центральная Калуга предстанет перед вами в свете ночных огней, раскрывая свои секреты у Гостиных рядов и в Парке культуры. Панорамы набережной и величественный Каменный мост завершат ваш вечерний маршрут, а история "шарика" и вид на Правый берег станут незабываемым финалом экскурсии. Эта прогулка станет идеальным выбором для тех, кто желает увидеть Калугу в новом свете и узнать её сокровенные истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дома богатых горожан

Мы встретимся на площади Победы, окутанной причудливыми тенями, прогуляемся по аллее и полюбуемся домом Ракова. Улица Ленина выведет нас к центру города: на пути встретятся украшенные иллюминацией особняки богатейших купцов, в сквере Карпова вы отыщете отличный ракурс на здание бывшей Николаевской мужской гимназии, а чуть позже услышите грустную и таинственную историю ЗАГСа.

Центральная Калуга в свете ночных огней

Выйдя к Старому торгу — здесь и зародился наш город — мы заглянем за корпусы Гостиных рядов и осмотрим Плац-парадную площадь. После погрузимся в сумрак Парка культуры и отдыха. Древний дуб, старинный кафедральный собор, изящная статуя девушки-кокетки и история Лжедмитрия II — я поделюсь секретами этого места.

Панорамы набережной

Перейдя через Каменный мост, раскинувшийся над глубоким оврагом, мы выйдем к Краеведческому музею и его филиалу — дому Шамиля. Конечным пунктом прогулки станет памятник 600-летия города. Вы узнаете, почему горожане прозвали его «шариком», и насладитесь одним потрясающим вечерним видом на Правый берег со стороны Гагаринского моста.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для групп больше 4 человек, стоимость за каждого последующего участника составит 400 ₽.