Е Екатерина Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний» Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.

В Валентина Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний» Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода

Н Наталья Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор читать дальше время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку) Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело

А Анна Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний» читать дальше города, то рекомендую вам эту экскурсию. Особенно понравилась эрудиция экскурсовода и знание города. После данной экскурсии посмотрели на Калугу другими глазами. Спасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотите познакомится с основными достопримечательности

О Ольга Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор читать дальше интересного и эксклюзивного рассказала и показала, открыла тайны знаменитых людей, живших на этой земле. Прекрасно представлена связь истории и современности! Рекомендуем всем, а молодежи на 200%. P.S. Вера, спасибо за подарки, все работает Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много

И Илья О Калуге - с интересом и любовью Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях

К Ксения Таинственная Калуга под покровом ночи Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!

В Вера О Калуге - с интересом и любовью читать дальше приятный голос, правильная речь, знание истории города. Несмотря на то, что с началом нашей экскурсии начался дождь, и гулять пришлось под зонтами, нам совсем не хотелось побыстрее свернуть прогулку. Экскурсией, проведенной Варварой, мы остались очень довольны и хотим еще раз выразить ей огромную благодарность. 13.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее

М Мария О Калуге - с интересом и любовью Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))