Необычные дома в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Калуге, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Калуга: история в лицах
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Калуга: история в лицах - путешествие по улицам и паркам
Индивидуальная экскурсия по Калуге: узнайте о святынях, древних крепостях и купеческих семьях. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: Около главного входа в городской парк
11 мая в 10:00
12 мая в 10:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
Отправиться из Калуги к домам-музеям русских литераторов и современным арт-ярмаркам
Начало: Калуга
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
«Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Индивидуальная экскурсия по Калуге для ценителей стрит-арта. Узнайте, как современное искусство вписывается в исторический центр города
Начало: В сквере Чижевского
13 мая в 10:30
18 мая в 10:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    26 апреля 2025
    Калуга: история в лицах
    Нам очень понравилось с Олей. Было интересно, рассказы событий прошлых веков как будто воплощались на глазах. Оля показывала старые карты, фотографии важныхь персогн, уделяла внимание детям. Экскурсия была и лекой и насыщенной. спасибо Оле что подстроилась под время нашего опоздания
    Нам очень понравилось с Олей. Было интересно, рассказы событий прошлых веков как будто воплощались на глазах
  • Т
    Турист
    26 апреля 2025
    Калуга: история в лицах
    Ольга прекрасный гид. Хороший язык. За три часа никакой усталости , она погрузила в историю города на ура
  • О
    Ольга
    18 апреля 2025
    Калуга: история в лицах
    Спасибо Анне за экскурсию, которая оставила самые лучшие впечатления у всей нашей разновозрастной компании (диапазон возраста: 44, 39, 14, 10,
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    9 и 3 года), несмотря на снег в лицо (такие уж нынче весенние каникулы были). Каждый выделил и запомнил что-то своё, Анна предоставила нам первое прекрасное представление о Калуге, куда мы ещё, уверена, неоднократно вернемся. Рассказала много интересного про город, ориентируется в нем (посадила нас на троллейбус до дома), любит его и очень терпимо относится к детям, стремилась пояснить им любой непонятный момент. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
  3. «Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Церковь Косьмы и Дамиана
  7. Художественный Музей
  8. Палаты купцов Коробовых
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в мае 2025
Сейчас в Калуге в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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