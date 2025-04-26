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9 и 3 года), несмотря на снег в лицо (такие уж нынче весенние каникулы были). Каждый выделил и запомнил что-то своё, Анна предоставила нам первое прекрасное представление о Калуге, куда мы ещё, уверена, неоднократно вернемся. Рассказала много интересного про город, ориентируется в нем (посадила нас на троллейбус до дома), любит его и очень терпимо относится к детям, стремилась пояснить им любой непонятный момент. Спасибо!