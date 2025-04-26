Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКалуга: история в лицах - путешествие по улицам и паркам
Индивидуальная экскурсия по Калуге: узнайте о святынях, древних крепостях и купеческих семьях. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: Около главного входа в городской парк
11 мая в 10:00
12 мая в 10:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
Отправиться из Калуги к домам-музеям русских литераторов и современным арт-ярмаркам
Начало: Калуга
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Индивидуальная экскурсия по Калуге для ценителей стрит-арта. Узнайте, как современное искусство вписывается в исторический центр города
Начало: В сквере Чижевского
13 мая в 10:30
18 мая в 10:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория26 апреля 2025Нам очень понравилось с Олей. Было интересно, рассказы событий прошлых веков как будто воплощались на глазах. Оля показывала старые карты, фотографии важныхь персогн, уделяла внимание детям. Экскурсия была и лекой и насыщенной. спасибо Оле что подстроилась под время нашего опоздания
- ТТурист26 апреля 2025Ольга прекрасный гид. Хороший язык. За три часа никакой усталости , она погрузила в историю города на ура
- ООльга18 апреля 2025Спасибо Анне за экскурсию, которая оставила самые лучшие впечатления у всей нашей разновозрастной компании (диапазон возраста: 44, 39, 14, 10,
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Необычные дома»
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