Космическая Калуга и звездные миры

Мы рекомендуем прилететь в Калугу рейсом авиакомпании «Руслайн» накануне вечером — так вы получите максимально полное представление о современности калужской авиации, сможете познакомиться с аэропортом «Грабцево» и избежать московских пробок.

Если вы хотите приехать прямо к началу тура, то можно воспользоваться поездом 737А (Москва – Брянск), прибытие в Калугу в 8:53мск. В этом случае трансфер встретит вас на вокзале и отвезет к месту сбора группы. Для обратной дороги удобен поезд 7023М (Москва — Калуга), который отправляется в 19:16мск и приезжает в Москву в 21:51 мск.

Если вы приедете на своей машине, то сможете комфортно разместиться на парковке возле отеля. А на время проведения экскурсий мы предложим вам присоединиться к группе и воспользоваться нашим комфортным трансфером