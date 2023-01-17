Космическая Калуга и звездные миры

Космические выходные в Калуге

Для тех, кто с детства хотел стать космонавтом

Для тех, кто с детства хотел стать космонавтом или лётчиком, для тех, кто любит мечтать, глядя на звездное небо, для тех, у кого дух захватывает от мысли о просторах вселенной, для тех, кто не ленится узнавать новое и не боится поступать «не как все» или просто хотел сходить на экскурсию в «Орешково», мы подготовили новую программу тура в Калугу и область.

Будем знакомиться с историей космонавтики, поедем на два крутых аэродрома, чтобы пообниматься с самолётами, сфотографироваться с причудливым вертолётом Ми-10, погрузиться в загадочный мир воздухоплавания и послушать авиационных мифов и легенд. И сходим в Планетарий – будем думать о космосе.
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Космические выходные в Калуге
Ближайшие даты:
4
сен
16
окт
13
ноя
4
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная познавательная программа – увидим самые значимые объекты, связанные с историей космонавтики в городе, побываем в музее истории космонавтики, заглянем в гости к изобретателю самой, пожалуй, известной в СССР люстры – Александру Леонидовичу Чижевскому и, если повезет, посмотрим в настоящий телескоп.
  • один из самых известных и крутых частных аэродромов – оттуда совершаются полеты на реактивных самолётах L-29, там сохранились редкие самолёты, там работают очень увлеченные своим делом люди;
  • потрясающий семейный отдых – легко добраться, комфортное проживание и сопровождение, можно взять с собой детей и подарить им незабываемые выходные.

Программа тура по дням

1 день

Космическая Калуга и звездные миры

09:45 Сбор группы в центре города/в отеле, встреча с гидом.

Для приезжающих поездом 737А сообщением Москва – Брянск (прибытие в Калугу в 8:52) – трансфер от вокзала.

10:00 – 12:30 Тематическая обзорная экскурсия по городу.

12:30 - 14:30 Экскурсия в Музей истории космонавтики.

14:30 - 15:30 Обед в одном из лучших ресторанов города.

15:30 - 17-30 Свободное время.

17:30 – 19:00 Посещение планетария, научно-популярная программа.

19:00 – 20:00 Ужин в отеле 4* в центре города.

Космическая Калуга и звездные мирыКосмическая Калуга и звездные мирыКосмическая Калуга и звездные мирыКосмическая Калуга и звездные миры
2 день

Космизм, самолеты и люстра. Где связь?

10:30 – 11:00 Трансфер в мемориальный дом-музей Циолковского.

11:00 – 12:00 Экскурсия в мемориальный дом-музей Циолковского.

12:00 – 13:00 Трансфер на аэродром Орешково.

13:00 – 15:30 Экскурсия по аэродрому, обед.

15:30 – 16:30 Трансфер в Калугу.

16:30 – 17-00 Экскурсия в музей Чижевского.

17-00 – окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Хилтон Гарден Инн Калуга 4* (или аналогичном) в центре города в номере twin.

Доплата за одноместное размещение – 2 000 рублей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтрак, два обеда, ужин)
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Входные билеты музеи по программе
  • Посещение планетария
  • Экскурсия по аэродрому «Орешково»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калуги и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная одежда
  • Удобная обувь
  • Теплые вещи
  • Личная аптечка

Аэродром — это открытое пространство, поэтому лучше иметь с собой одежду потеплее.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%

Как добраться?

Мы рекомендуем прилететь в Калугу рейсом авиакомпании «Руслайн» накануне вечером — так вы получите максимально полное представление о современности калужской авиации, сможете познакомиться с аэропортом «Грабцево» и избежать московских пробок.

Если вы хотите приехать прямо к началу тура, то можно воспользоваться поездом 737А (Москва – Брянск), прибытие в Калугу в 8:53мск. В этом случае трансфер встретит вас на вокзале и отвезет к месту сбора группы. Для обратной дороги удобен поезд 7023М (Москва — Калуга), который отправляется в 19:16мск и приезжает в Москву в 21:51 мск.

Если вы приедете на своей машине, то сможете комфортно разместиться на парковке возле отеля. А на время проведения экскурсий мы предложим вам присоединиться к группе и воспользоваться нашим комфортным трансфером

Можно ли выбрать другие даты?

Тур также проводится под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.

Стоимость индивидуального проведения уточняется дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

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