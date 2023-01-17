Космическая Калуга и звездные миры

Преимущества этого путешествия:
09:45 Сбор группы в центре города/в отеле, встреча с гидом.
Для приезжающих поездом 737А сообщением Москва – Брянск (прибытие в Калугу в 8:52) – трансфер от вокзала.
10:00 – 12:30 Тематическая обзорная экскурсия по городу.
12:30 - 14:30 Экскурсия в Музей истории космонавтики.
14:30 - 15:30 Обед в одном из лучших ресторанов города.
15:30 - 17-30 Свободное время.
17:30 – 19:00 Посещение планетария, научно-популярная программа.
19:00 – 20:00 Ужин в отеле 4* в центре города.
10:30 – 11:00 Трансфер в мемориальный дом-музей Циолковского.
11:00 – 12:00 Экскурсия в мемориальный дом-музей Циолковского.
12:00 – 13:00 Трансфер на аэродром Орешково.
13:00 – 15:30 Экскурсия по аэродрому, обед.
15:30 – 16:30 Трансфер в Калугу.
16:30 – 17-00 Экскурсия в музей Чижевского.
17-00 – окончание программы.
Тур предусматривает проживание в Хилтон Гарден Инн Калуга 4* (или аналогичном) в центре города в номере twin.
Доплата за одноместное размещение – 2 000 рублей.
Аэродром — это открытое пространство, поэтому лучше иметь с собой одежду потеплее.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%
Мы рекомендуем прилететь в Калугу рейсом авиакомпании «Руслайн» накануне вечером — так вы получите максимально полное представление о современности калужской авиации, сможете познакомиться с аэропортом «Грабцево» и избежать московских пробок.
Если вы хотите приехать прямо к началу тура, то можно воспользоваться поездом 737А (Москва – Брянск), прибытие в Калугу в 8:53мск. В этом случае трансфер встретит вас на вокзале и отвезет к месту сбора группы. Для обратной дороги удобен поезд 7023М (Москва — Калуга), который отправляется в 19:16мск и приезжает в Москву в 21:51 мск.
Если вы приедете на своей машине, то сможете комфортно разместиться на парковке возле отеля. А на время проведения экскурсий мы предложим вам присоединиться к группе и воспользоваться нашим комфортным трансфером
Тур также проводится под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.
Стоимость индивидуального проведения уточняется дополнительно.