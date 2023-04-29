Попробуйте блюда старинной русской кухни, которые когда-то подавались калужским купцам и примите участие в красочной программе с частушками и плясками! Узнайте больше о истории знаменитого лакомства «Калужское тесто» и сыграйте в бирюльки!
Ближайшие даты:
29
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апр
30
апр
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даты
Что вас ожидает:
- Кафе-музей «Русские традиции»
- Расположенный в старинной усадьбе калужских купцов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Знакомство с гастрономической Калугой состоит из сета блюд старинной русской кухни, которые подавали в трактирах купцам калужской губернии.
- Кроме этого, вы узнаете много нового о традициях русского застолья, побываете на шуточной театрализованной программе с частушками и плясками «Ай-да тесто», узнаете легенду о происхождении знаменитого лакомства «Калужское тесто». Также в программу входит старинная игра бирюльки, в которую очень любят играть взрослые и дети.
Важная информация:Для детей можно заказать блюда из детского меню.
ежедневно в 13 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Театрализованное костюмированное представление
- Обед из 6 блюд
- Чай и лакомство «Калужское тесто»
- Игра в бирюльки
- Что не входит
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13 часовЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Для детей можно заказать блюда из детского меню
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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