«По следам предков» - гастрономическая Калуга

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Попробуйте блюда старинной русской кухни, которые когда-то подавались калужским купцам и примите участие в красочной программе с частушками и плясками! Узнайте больше о истории знаменитого лакомства «Калужское тесто» и сыграйте в бирюльки!
«По следам предков» - гастрономическая Калуга
«По следам предков» - гастрономическая Калуга
«По следам предков» - гастрономическая Калуга
«По следам предков» - гастрономическая Калуга
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
6
мая
7
мая
13
мая
14
мая
20
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Кафе-музей «Русские традиции»
  • Расположенный в старинной усадьбе калужских купцов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Знакомство с гастрономической Калугой состоит из сета блюд старинной русской кухни, которые подавали в трактирах купцам калужской губернии.
  • Кроме этого, вы узнаете много нового о традициях русского застолья, побываете на шуточной театрализованной программе с частушками и плясками «Ай-да тесто», узнаете легенду о происхождении знаменитого лакомства «Калужское тесто». Также в программу входит старинная игра бирюльки, в которую очень любят играть взрослые и дети.

Важная информация:

Для детей можно заказать блюда из детского меню.

ежедневно в 13 часов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Театрализованное костюмированное представление
  • Обед из 6 блюд
  • Чай и лакомство «Калужское тесто»
  • Игра в бирюльки
Что не входит
  • Транспорт
Место начала и завершения?
г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Для детей можно заказать блюда из детского меню
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Групповые
Можно с детьми
Необычные
На выходные
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Калуги

Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Калуга от купцов до космонавтов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
у Музея истории космонавтики
Завтра
30 апр
1 мая
2 мая
3 500 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
О Калуге - с интересом и любовью
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
на площади Победы
Завтра
1 мая
2 мая
3 мая
3 500 за всё до 4 чел.
Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Сегодня
Завтра
30 апр
1 мая
3 250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калуге
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ