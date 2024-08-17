На этой экскурсии по Калуге вы сможете погрузиться в атмосферу города, узнать о его культуре и истории.
Во время прогулки по улицам вы увидите старейший фонтан, Царь-дуб и полюбуетесь видами Оки
Во время прогулки по улицам вы увидите старейший фонтан, Царь-дуб и полюбуетесь видами Оки
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 16:15, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Калужский глобус — классный арт-объект для селфи и загадывания желаний
- Космонавтики — удивительные мини-скульптуры
- Нарядный Дворец торжеств и сквер Новобрачных, хранящие множество секретов
- Самый мистический дом Калуги и Гостиные ряды — купеческое сердце калужан
- Парк культуры и отдыха — место, без которого немыслим выходной день местных жителей
- Один из самых маленьких памятников Калуги. А рядом с ним — лакомое калужское тесто, которым мы вас угостим
И это не все локации, которые вы увидите!
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:15, в пятницу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 976 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:15, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 338 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
17 авг 2024
Спасибо Юлии за интересную динамичную экскурсию! Никаких сухих скучных дат и фактов, только интересные истории! Отдельное спасибо за педагогический профессионализм. Были на экскурсии с 8-летним ребёнком, Юлия все время была
Входит в следующие категории Калуги
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