Калужский променад (в группе)

Присоединяйтесь к групповому туру по Калуге и откройте для себя её уникальные достопримечательности, от старейшего фонтана до Царь-дуба и парка культуры
На этой экскурсии по Калуге вы сможете погрузиться в атмосферу города, узнать о его культуре и истории.

Во время прогулки по улицам вы увидите старейший фонтан, Царь-дуб и полюбуетесь видами Оки
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со смотровой площадки. В парке культуры и отдыха можно будет отдохнуть и насладиться природой. Особое внимание привлекут мини-скульптуры космонавтиков и нарядный Дворец торжеств. А в конце экскурсии вас угостят знаменитым калужским тестом. Это уникальная возможность познакомиться с городом и его тайнами в компании опытного гида

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте о культуре и истории Калуги
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улицам
  • 🌳 Посещение парка культуры и отдыха
  • 📸 Отличные места для фото
  • 🍰 Угощение калужским тестом
    • Калужский променад (в группе)
    Калужский променад (в группе)
    Калужский променад (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 16:15, 17:00

    Что можно увидеть

  • Калужский глобус
  • Космонавтики
  • Дворец торжеств
  • Сквер Новобрачных
  • Мистический дом
  • Гостиные ряды
  • Парк культуры и отдыха
  • Памятник
  • Калужское тесто

    • Описание экскурсии

    • Калужский глобус — классный арт-объект для селфи и загадывания желаний
    • Космонавтики — удивительные мини-скульптуры
    • Нарядный Дворец торжеств и сквер Новобрачных, хранящие множество секретов
    • Самый мистический дом Калуги и Гостиные ряды — купеческое сердце калужан
    • Парк культуры и отдыха — место, без которого немыслим выходной день местных жителей
    • Один из самых маленьких памятников Калуги. А рядом с ним — лакомое калужское тесто, которым мы вас угостим

    И это не все локации, которые вы увидите!

    Организационные детали

    Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

    в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:15, в пятницу в 17:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 976 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:15, в пятницу в 17:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    В
    17 авг 2024
    Спасибо Юлии за интересную динамичную экскурсию! Никаких сухих скучных дат и фактов, только интересные истории! Отдельное спасибо за педагогический профессионализм. Были на экскурсии с 8-летним ребёнком, Юлия все время была
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    с ним в контакте (не во вред экскурсии) и давала интересные задания, позволяющие удерживать внимание и интерес, хотя за 2 часа даже взрослые подустали ходить, но ребенок всё выдержал и остался доволен. После экскурсии получили рекомендации, куда еще сходить. Спасибо за профессионализм!

    Входит в следующие категории Калуги

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