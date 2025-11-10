Мы приглашаем вас в путешествие, в котором увидим ту самую реку – Угру, на берегах которой происходили события 1480 года, известные как Великое стояние. Откроем вам историю и архитектурную красоту древнейших русских монастырей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Начнем мы наше путешествие по очень красивой дороге — через сосновый бор, чистый такой, звонкий, сухой, мы едем в первую точку нашего маршрута – Скит Живоносного источника мужского монастыря. Далее, от источника мы едем с вами в следующую точку нашего маршрута – в мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы Калужская Свято – Тихоновская пустынь. Это монастырь основан в 15 веке преподобным Тихоном Калужским, сейчас расположен в селе Льва Толстого Дзержинского района. В монастыре осмотрим интереснейший музей монастыря, Успенский собор, Преображенский храм, Никольский храм, колокольню. Ново-Византийский архитектурный стиль монастыря поражает величием и удивительной масштабностью, мощью красоты. Посмотрим часовню над дубом преподобного Тихона, узнаем истории и легенды этого места. Затем мы едем в село Дворцы – здесь находится Владимирский скит монастыря, где расположен музей-диорама «Великое стояние на Угре» – последняя работа художника Павла Викторовича Рыженко, уроженца Калуги. Заканчиваем мы наше путешествие, побывав в селе Спас – здесь уже в 11 веке стоял древнерусский город – археологи нашли массу крайне интересных находок, от железных кольчуг, до женских украшений и арабских монет. При входе нас встречают две белоснежные церкви: Введенская, Введения во храм Пресвятой Богородицы 17 в.,— она одновременно и двухглавая и шатровая, что само по себе большая редкость, и Спасо-Преображенский собор 16 в.
первый каменный храм монастыря.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Скит Живоносного источника мужского монастыря Успения пресвятой Богородицы Калужская Свято - Тихоновская пустынь
Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы Калужская Свято - Тихоновская пустынь. Это монастырь основан в 15 веке преподобным Тихоном Калужским, сейчас расположен в селе Льва Толстого Дзержинского района
Село Дворцы, Владимирский скит, музей диорама «Великое стояние на Угре» - последняя работа художника Павла Викторовича Рыженко, уроженца Калуги
Село Спас, Женский Спасо-Преображенский Воротынский монастырь. При входе нас встречают это две белоснежных церкви: Введенская, Введения во храм Пресвятой Богородицы, 17в., - Она одновременно и двухглавая и шатровая, что само по себе большая редкость. Спасо-Преображенский собор, 16в. - первый каменный храм монастыря
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда транспорта, помощь с арендой транспорта (авто от 1 до 6 человек - 8000 руб./7 часов)
- Музей диорама «Великое стояние на Угре» - стоимость одного билета 500 рублей, пенсионеры 250 рублей, дети (от 7 до 14 лет) 100 рублей.
- В течение дня предусмотрено время на обед и чаепитие в трапезной монастыря.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
