Начнем мы наше путешествие по очень красивой дороге — через сосновый бор, чистый такой, звонкий, сухой, мы едем в первую точку нашего маршрута – Скит Живоносного источника мужского монастыря. Далее, от источника мы едем с вами в следующую точку нашего маршрута – в мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы Калужская Свято – Тихоновская пустынь. Это монастырь основан в 15 веке преподобным Тихоном Калужским, сейчас расположен в селе Льва Толстого Дзержинского района. В монастыре осмотрим интереснейший музей монастыря, Успенский собор, Преображенский храм, Никольский храм, колокольню. Ново-Византийский архитектурный стиль монастыря поражает величием и удивительной масштабностью, мощью красоты. Посмотрим часовню над дубом преподобного Тихона, узнаем истории и легенды этого места. Затем мы едем в село Дворцы – здесь находится Владимирский скит монастыря, где расположен музей-диорама «Великое стояние на Угре» – последняя работа художника Павла Викторовича Рыженко, уроженца Калуги. Заканчиваем мы наше путешествие, побывав в селе Спас – здесь уже в 11 веке стоял древнерусский город – археологи нашли массу крайне интересных находок, от железных кольчуг, до женских украшений и арабских монет. При входе нас встречают две белоснежные церкви: Введенская, Введения во храм Пресвятой Богородицы 17 в.,— она одновременно и двухглавая и шатровая, что само по себе большая редкость, и Спасо-Преображенский собор 16 в.

первый каменный храм монастыря.