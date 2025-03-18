Свято-Тихонова пустынь – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Свято-Тихонова пустынь» в Калуге, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
Сегодня в 06:30
10 апр в 15:30
5450 ₽ за экскурсию
Путешествие в Тарусу: российский Биарриц
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Свято-Тихонова пустынь и Спас на Угре. Монастыри-жемчужины Калужского края
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Свято-Тихонова пустынь и Спас на Угре
Путешествие по Калужскому краю, где вы увидите реку Угру и величественные монастыри, сохранившие дух древней Руси
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Старинные улицы: там, где живет душа
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Старинные улицы: там, где живет душа
Начало: Калуга, драматический театр
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 апр в 09:00
4800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    18 марта 2025
    Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
    Несмотря на зимнюю погоду в середине марта, прекрасно с Ольгой прогулялись по Старому городу. Посмотрела на г. Калуга с другой
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    стороны, познакомилась с историей и происхождением города. Ольга интересно основательно и познавательно рассказала про купеческую жизнь калужан и открыла для меня очень вкусное Калужское тесто и другие вкусняшки. Спасибо за теплый прием.

  • O
    Olga
    8 января 2025
    Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
    Всё понравилось. Ходили спокойно, прочувствовали Калугу. Хотим вернуться-все как обещали). Ольга - очень приятный человек. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Свято-Тихонова пустынь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
  2. Путешествие в Тарусу: российский Биарриц
  3. Свято-Тихонова пустынь и Спас на Угре. Монастыри-жемчужины Калужского края
  4. Старинные улицы: там, где живет душа
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Музей космонавтики
  3. Самое главное
  4. Каменный Мост
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Ракета-носитель «Восток»
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Свято-Тихонова пустынь" можно забронировать 4 экскурсии от 4800 до 8500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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