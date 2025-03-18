читать дальше стороны, познакомилась с историей и происхождением города. Ольга интересно основательно и познавательно рассказала про купеческую жизнь калужан и открыла для меня очень вкусное Калужское тесто и другие вкусняшки. Спасибо за теплый прием.

Несмотря на зимнюю погоду в середине марта, прекрасно с Ольгой прогулялись по Старому городу. Посмотрела на г. Калуга с другой