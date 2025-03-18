Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
Сегодня в 06:30
10 апр в 15:30
5450 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Свято-Тихонова пустынь и Спас на Угре
Путешествие по Калужскому краю, где вы увидите реку Угру и величественные монастыри, сохранившие дух древней Руси
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старинные улицы: там, где живет душа
Начало: Калуга, драматический театр
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 апр в 09:00
4800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина18 марта 2025Несмотря на зимнюю погоду в середине марта, прекрасно с Ольгой прогулялись по Старому городу. Посмотрела на г. Калуга с другой
- OOlga8 января 2025Всё понравилось. Ходили спокойно, прочувствовали Калугу. Хотим вернуться-все как обещали). Ольга - очень приятный человек. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Свято-Тихонова пустынь»
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