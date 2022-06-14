Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.
Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки.
Станция назначения Калуга1.
22:00 – Встреча на станции Калуга1.
Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.
23:00 – Прибытие к месту ночевки.
Поздний ужин.
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
13:00 Остановка на обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.
Установка палаток, обустройство лагеря.
19:00 Ужин в походных условиях;
21:00 игры и развлечения у костра.
9:00 – Завтрак в походных условиях;
11:00 – Продолжение сплава по реке (20 км);
14:00 – Обед в походных условиях;
15:00 – Продолжение сплава по реке;
18:00 – Прибытие к месту стоянки и ночевки.
Установка палаток, обустройство лагеря.
19:00 – Ужин в походных условиях;
20:00 – Игры, развлечения у костра, походная баня.
9:00 – Завтрак в походных условиях;
11:00 – Продолжение сплава по реке (12 км);
15:00 – Окончание сплава, обед;
17:00 – Отъезд в г. Калугу;
19:16 – Отъезд в Москву со станции Калуга1 (электропоезда №7023, №6115).
Время указано ориентировочное.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Предоставляемое снаряжение: Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.