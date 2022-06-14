Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное

Простой маршрут, для людей без опыта водных походов, идеально подходит для семейного отдыха. Цвет воды

5
3 отзыва
Простой маршрут, для людей без опыта водных походов, идеально подходит для семейного отдыха. Цвет воды в реке – кофейный, поэтому прогревается она в течение 2-3 солнечных дней. Жиздра славится рыбалкой на хищную рыбу.

По берегам реки стоят вековые сосновые боры и радуют глаз краснокнижные растения Средней полосы России.
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках и каное
Ближайшие даты:
10
июн

Что вас ожидает 🤩

Песчаные пляжи Жиздры
Песчаные пляжи Жиздры
Идеальное место для купания и отдыха с детьми
Походная баня на берегу реки
Походная баня на берегу реки
Нас ждут расслабляющие и снимающие усталость банные процедуры и купание
Сплав по заповедным местам
Сплав по заповедным местам
Весь маршрут на байдарках проходит по территории национального парка «Угра»

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой, прибытие к месту ночевки

Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.

Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки. 

Станция назначения Калуга1. 

22:00 – Встреча на станции Калуга1.

Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.

23:00 – Прибытие к месту ночевки. 

Поздний ужин.

Встреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевки
2 день

Начало сплава

09:00 Завтрак в походных условиях.

11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

13:00 Остановка на обед в походных условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря.

19:00 Ужин в походных условиях;

21:00 игры и развлечения у костра.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
3 день

Продолжение сплава, баня

9:00 – Завтрак в походных условиях; 

11:00 – Продолжение сплава по реке (20 км); 

14:00 – Обед в походных условиях; 

15:00 – Продолжение сплава по реке; 

18:00 – Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря. 

19:00 – Ужин в походных условиях; 

20:00 – Игры, развлечения у костра, походная баня.

Продолжение сплава, баняПродолжение сплава, баняПродолжение сплава, баняПродолжение сплава, баня
4 день

Продолжение сплава, отъезд

9:00 – Завтрак в походных условиях;

11:00 – Продолжение сплава по реке (12 км);

15:00 – Окончание сплава, обед;

17:00 – Отъезд в г. Калугу; 

19:16 –  Отъезд в Москву со станции Калуга1 (электропоезда №7023, №6115).

Время указано ориентировочное.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:

  • при двухместном проживании – 12 900 руб.;
  • при одноместном проживании – 14 900 руб.;
  • дети 7-12 лет – 10 900 руб.;
  • дети до 3-6 лет – 6 500 руб.
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от ж. д. вокзала Калуга 1 до начала маршрута / до ж. д. вокзала Калуга 1продукты питанияпрокат инвентаря (палатки, байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)развлекательная программауслуги инструкторамедицинская страховкапоходная баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калуги и обратнопродукты
  • Не включенные в менюдополнительные услугидополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сумка или рюкзак;
  • нож;
  • миска, кружка, ложка (не обязательно);
  • небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
  • вкладыш в спальный мешок или простыню;
  • удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
  • комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
  • комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
  • накидку от дождя или непромокаемую куртку;
  • сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
  • солнцезащитные очки;
  • головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • необходимые индивидуальные лекарственные средства;
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?

Предоставляемое снаряжение: Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны
Н
3 мая 2018
Спасибо большое организаторам! Нам всё очень понравилось - постараемся приехать ещё. Порадовал, не зависящий от капризов погоды, высокий уровень сервиса! Все Вы большие молодцы - от инструкторов до неизменно бдящих организаторов. Обед из четырёх блюд рулит!))
Спасибо за организацию сплава. Нам понравилось, было интересно, весело и очень вкусно.
А
6 июля 2018
На днях ходили в поход на байдарках. Первый раз в настоящий поход, первый раз сплав. И мне было страшно, а вдруг не справлюсь? Но все получилось как нельзя лучше: красивейшая река с живописными берегами, такая в чистая что видно на глубине 1,5-3 м. И был обнос и лабиринт, экскурсии, походная баня и ароматная луговая клубника. Очень довольна! Всем участникам, спасибо за компанию! Организаторам отдельный респект!

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