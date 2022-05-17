Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов

В этом туре вы отправитесь в зимнее путешествие в Калужскую область и Серпухов

4.5
2 отзыва
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В этом туре вы отправитесь в зимнее путешествие в Калужскую область и Серпухов.

Вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», кафедральный Троицкий собор в Калуге и Козельск. Путешествие раскроет тайны далеких времен, когда Русь становилась сильным государством.
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Оптина пустынь
Оптина пустынь
Увидим один из древнейших монастырей, который расположен на берегу реки Жиздры
Таруса
Таруса
Познакомимся с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским и другими известными писателями и художниками
Диорама «Великое стояние на реке угре»
Диорама «Великое стояние на реке угре»
Посетим первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».

Первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

Посещение святого источника.

Переезд в Калугу.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:

  • Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
  • палаты Коробовых – первое каменное здание города;
  • место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
  • Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
  • Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
  • здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
  • Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Размещение в гостинице.

Ужина по программе тура не предусмотрено.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
2 день

Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина Пустынь

08:00 завтрак, отправление на загородную экскурсию Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.

Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.

Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.

Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.

Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Обед в уютном кафе города.

Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.

Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.

Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.

Возвращение в Калугу.

Свободное время.

Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина Пустынь
3 день

Экскурсия в Тарусу. Серпухов

7:00-8:30 завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым – Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

16:30 Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).

Экскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 13 590 руб.

Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.

Стоимость тура для 3-его чел. в номере – 13 390 руб.

Варианты проживания

Гостиница

2 ночи

Гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (2 ночи, гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (автобус туркласса)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
  • Дополнительные экскурсии и входные билеты в музеи (не включенные в программу)
  • Страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Возможны ли изменения по программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!
В
7 мая 2022
Владимир, безусловно, много знает, но его информация избыточна, даже для людей привыкших к большому объему оной (например, я историк,проработавший 41 год с людьми). У него нет выделения ключевых моментов, переизбыток фактов и прочего, перескакивание с одного на другое, повторение уже сказанного. Сложно воспринимать. Как организатор он учтив и заботлив, но не всегда дожидается всю группу и начинает говорить.

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