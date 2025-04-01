Мои заказы

Памятник Макарию Калязинскому – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Макарию Калязинскому» в Калязине, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Калязин: большая история маленького города
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
Побывать в знаковых церквях и монастырях Кашина и Калязина
Начало: На ул. Московской
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    1 апреля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Дата посещения: 31 марта 2025
    Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой
    читать дальше

    России, которая угадывается в каждом слове, заслуживает самой высокой оценки! Было очень приятно, что Тамара проводила экскурсию в форме «диалога» и поэтому наше общение продолжалось более 2,5 часов. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать экскурсии Тамары друзьям и знакомым. Надеемся на новые встречи! ❤️

  • Д
    Денис
    19 августа 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Очень интересная экскурсия! Большое количество интереснейшей информации!!!
  • А
    Анастасия
    17 августа 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсовод Марина нам провела интереснейшую экскурсию!!! Все очень понравилось! Огромное спасибо!
  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Калязин теперь мы не забудем:)
  • Н
    Надежда
    29 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Посетили славный Калязин. Наш экскурсовод Наталия помогла нам понять и разобраться в истории развития не только города, но и края
    читать дальше

    в разрезе эпох. Несмотря на проливной дождь и непогоду Наталия на одном дыхании провела экскурсию, и мы с интересом прошлись по построенному маршруту. Жаль, что времени пребывания в городе было у нас не так много, потому что захотелось посетить и посмотреть и краевой музей и прогуляться по улочкам городка. Решили ещё раз вернуться в Калязин, чтобы закрыть гельштат

  • П
    Полина
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсовод Надежда фантастически воодушевлённый влюблённый в свой край профессионал! Потрясающе интересный, логичный, структурированный, всеобъемлющий рассказ с подготовленным наглядным материалом!
    Мы с полном восторге!!!
  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Хороший гид, интересная экскурсия
  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Тамара - замечательный экскурсовод и очень душевный нераводушный человек, который любит свой город, людей, историю родного края. Подача материала нескучная! Очень понравилось,что Тамара разбавляла историческое повествование воспоминаниями из своего детства и юности в Калязине. Рекомендую этого гида в Калязине!
  • И
    Игорь
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Гид Тамара увлеченный и любящий свой город человек! Этим все сказано!
  • Н
    Наталья
    21 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию провела Наталия. Чётко, понятно, не перегружено, не нудно, с любовью к городу и своему делу, тепло, дружелюбно. Подросток 14-ти лет не скучал)
    Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    19 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Очень душевная прогулка по маленькому городку с экскурсоводом Ольгой.
  • С
    Стародубова
    15 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Всем советую посещать Калязин именно с экскурсией от местных жителей! У нас была экскурсовод Наталья, отлично рассказывала.
  • А
    Александр
    14 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Огромное спасибо Тамаре за великолепный рассказ о Калязине. В свою двухчасовую экскурсию она смогла вместить огромный объем информации. Многие факты
    читать дальше

    мы услышали впервые. Всё очень четко, интересно и с большой любовью к своему родному городу! Очень рекомендуем Тамару для углубленного знакомства с Калязиным.

  • Т
    Татьяна
    10 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Мы побывали в городе Калязине 2 июля, экскурсию по городу проводила Тамара. Это очень эрудированный, знающий и любящий свой город человек. Общение с ней - удовольствие. Отдохнули душой, обогатились знаниями! Большое спасибо!
  • А
    Анатолий
    8 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Низкий поклон вам, Тамара, за насыщенный яркими именами, фактами, забавными и трогательными историями из хронологии Калязина!
    Замечательно организованный маршрут, глубокое знание
    читать дальше

    материала, эмоциональная искренняя подача - всё это не могло оставить никого из нашей небольшой разношерстной, но очень требовательной искушённый компании равнодушным!
    Время пролетело незаметно, никто не скучал)) несмотря на дождливый, прохладный день!! 👏🏼👏🏼👏🏼))

  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Очень хорошая, интересная экскурсия. Время пролетело моментально. Дочери-подростку тоже понравилось. Великолепная подача материала.
  • О
    Оксана
    18 июня 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
    Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной
    читать дальше

    судьбой и успела это сделать за совсем небольшое время (приплывали не теплоходе и были ограничены во времени). Благодарны за емкую и познавательную экскурсию.

  • А
    Анна
    17 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    У нас была гид Ольга, отзывчивый и позитивный человек. Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравился город и как Ольга
    читать дальше

    раскрыла его для нас. Маршрут удобный, информация была интересная и доступна для понимания всех членов нашей группы (взрослые и дети разного возраста). Рекомендую знакомство с Калязиным в компании Ольги!

  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Больше спасибо за отличную экскурсию. Гид Надежда очень Квалифицированно и доходчиво рассказала нам о городе, традициях, жителях. Мы получили большое удовольствие от общения. Удачи Вам и процветания.
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию по Калязину нам проводила Наталья. Видно, что человек очень любит родной город и свою профессию! Очень доступно и понятно рассказала нам и показала достопримечательности города. Спасибо огромное!!!!

