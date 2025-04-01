Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
Побывать в знаковых церквях и монастырях Кашина и Калязина
Начало: На ул. Московской
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий1 апреля 2025Калязин: большая история маленького городаДата посещения: 31 марта 2025Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой
- ДДенис19 августа 2025Очень интересная экскурсия! Большое количество интереснейшей информации!!!
- ААнастасия17 августа 2025Экскурсовод Марина нам провела интереснейшую экскурсию!!! Все очень понравилось! Огромное спасибо!
- ААлексей3 августа 2025Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Калязин теперь мы не забудем:)
- ННадежда29 июля 2025Посетили славный Калязин. Наш экскурсовод Наталия помогла нам понять и разобраться в истории развития не только города, но и края
- ППолина22 июля 2025Экскурсовод Надежда фантастически воодушевлённый влюблённый в свой край профессионал! Потрясающе интересный, логичный, структурированный, всеобъемлющий рассказ с подготовленным наглядным материалом!
Мы с полном восторге!!!
- ААнна22 июля 2025Хороший гид, интересная экскурсия
- ММария22 июля 2025Тамара - замечательный экскурсовод и очень душевный нераводушный человек, который любит свой город, людей, историю родного края. Подача материала нескучная! Очень понравилось,что Тамара разбавляла историческое повествование воспоминаниями из своего детства и юности в Калязине. Рекомендую этого гида в Калязине!
- ИИгорь22 июля 2025Гид Тамара увлеченный и любящий свой город человек! Этим все сказано!
- ННаталья21 июля 2025Экскурсию провела Наталия. Чётко, понятно, не перегружено, не нудно, с любовью к городу и своему делу, тепло, дружелюбно. Подросток 14-ти лет не скучал)
Спасибо большое!
- ЕЕкатерина19 июля 2025Очень душевная прогулка по маленькому городку с экскурсоводом Ольгой.
- ССтародубова15 июля 2025Всем советую посещать Калязин именно с экскурсией от местных жителей! У нас была экскурсовод Наталья, отлично рассказывала.
- ААлександр14 июля 2025Огромное спасибо Тамаре за великолепный рассказ о Калязине. В свою двухчасовую экскурсию она смогла вместить огромный объем информации. Многие факты
- ТТатьяна10 июля 2025Мы побывали в городе Калязине 2 июля, экскурсию по городу проводила Тамара. Это очень эрудированный, знающий и любящий свой город человек. Общение с ней - удовольствие. Отдохнули душой, обогатились знаниями! Большое спасибо!
- ААнатолий8 июля 2025Низкий поклон вам, Тамара, за насыщенный яркими именами, фактами, забавными и трогательными историями из хронологии Калязина!
Замечательно организованный маршрут, глубокое знание
- ММария29 июня 2025Очень хорошая, интересная экскурсия. Время пролетело моментально. Дочери-подростку тоже понравилось. Великолепная подача материала.
- ООксана18 июня 2025Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной
- ААнна17 июня 2025У нас была гид Ольга, отзывчивый и позитивный человек. Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравился город и как Ольга
- ЕЕлена15 июня 2025Больше спасибо за отличную экскурсию. Гид Надежда очень Квалифицированно и доходчиво рассказала нам о городе, традициях, жителях. Мы получили большое удовольствие от общения. Удачи Вам и процветания.
- ТТатьяна10 июня 2025Экскурсию по Калязину нам проводила Наталья. Видно, что человек очень любит родной город и свою профессию! Очень доступно и понятно рассказала нам и показала достопримечательности города. Спасибо огромное!!!!
