Приглашаем вас перенестись во времена, когда Калязин еще не был скрыт под водами Угличского водохранилища. В краеведческом музее мы прикоснемся к истории одного из древнейших городов Верхней Волги и увидим спасенные фрески Макарьева монастыря. А затем в музее «Волгари» реконструируем быт и уклад местных жителей, волжских пристаней и самого Калязина.

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Что вас ожидает

Прошлое города в Краеведческом музее

После небольшой прогулки по улицам Калязина мы окунемся в прошлое города в здании бывшей церкви 19 века. Здесь, в местном Краеведческом музее, вы проследите все этапы развития Калязина, изучите фрагменты редких фресок Макарьева монастыря, которые были спасены перед его затоплением. А также увидите редкие иконы, книги, мебель и предметы искусства, которые помогут нам сложить образ жителя Тверского княжества прошлых веков.

«Волгари»: жизнь Калязина до затопления

Затем переместимся в заречную часть Калязина и посетим музей «Волгари», где вы глубже погрузитесь в повседневную жизнь Калязина до затопления. Поговорим о работе волжских пристаней, легендарных речных буфетах и деятельности речников. Увидим макеты Калязина и волжских судов. И конечно, получше рассмотрим предметы быта, которые были подняты со дна Угличского водохранилища.

Организационные детали