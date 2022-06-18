После небольшой прогулки по улицам Калязина мы окунемся в прошлое города в здании бывшей церкви 19 века. Здесь, в местном Краеведческом музее, вы проследите все этапы развития Калязина, изучите фрагменты редких фресок Макарьева монастыря, которые были спасены перед его затоплением. А также увидите редкие иконы, книги, мебель и предметы искусства, которые помогут нам сложить образ жителя Тверского княжества прошлых веков.
Затем переместимся в заречную часть Калязина и посетим музей «Волгари», где вы глубже погрузитесь в повседневную жизнь Калязина до затопления. Поговорим о работе волжских пристаней, легендарных речных буфетах и деятельности речников. Увидим макеты Калязина и волжских судов. И конечно, получше рассмотрим предметы быта, которые были подняты со дна Угличского водохранилища.