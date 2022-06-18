Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды

Представить город и его быт до затопления, посетить Краеведческой музей и экспозицию «Волгари»

Приглашаем вас перенестись во времена, когда Калязин еще не был скрыт под водами Угличского водохранилища.

В краеведческом музее мы прикоснемся к истории одного из древнейших городов Верхней Волги и увидим спасенные фрески Макарьева монастыря.

А затем в музее «Волгари» реконструируем быт и уклад местных жителей, волжских пристаней и самого Калязина.
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прошлое города в Краеведческом музее

После небольшой прогулки по улицам Калязина мы окунемся в прошлое города в здании бывшей церкви 19 века. Здесь, в местном Краеведческом музее, вы проследите все этапы развития Калязина, изучите фрагменты редких фресок Макарьева монастыря, которые были спасены перед его затоплением. А также увидите редкие иконы, книги, мебель и предметы искусства, которые помогут нам сложить образ жителя Тверского княжества прошлых веков.

«Волгари»: жизнь Калязина до затопления

Затем переместимся в заречную часть Калязина и посетим музей «Волгари», где вы глубже погрузитесь в повседневную жизнь Калязина до затопления. Поговорим о работе волжских пристаней, легендарных речных буфетах и деятельности речников. Увидим макеты Калязина и волжских судов. И конечно, получше рассмотрим предметы быта, которые были подняты со дна Угличского водохранилища.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 100 руб. с человека за каждый музей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Калязине

Экскурсия «Русская Атлантида» с посещением 2 музеев
3 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия «Русская Атлантида» с посещением 2 музеев
5 500 за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Калязин
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
5
1 отзыв
Знакомьтесь, Калязин
История и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 июня
21 июня
2 500 за 1-6 чел.
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина
4 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина
6 000 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Калязину
2 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Калязину
4 500 за 1-10 чел.
Экскурсия по Калязину с посещением улиточной фермы
3 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по Калязину с посещением улиточной фермы
5 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калязине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калязине
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ