Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
Познать широту русской души, приправленную вкусом прованских деликатесов
Начало: В районе ул. Московская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 октября 2025На экскурсии были с семилетним сыном, мы в восторге! Понравилось, что экскурсовод построила рассказ с учетом возраста и интересов ребенка.
- ААнна4 октября 2025Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья! Очень грамотный, знающий свои дело человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, она получилась душевной и познавательной! А уж улитки - это отдельная история. 😍
