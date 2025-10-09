Мои заказы

Угличское водохранилище – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Угличское водохранилище» в Калязине, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калязин: большая история маленького города
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
Познать широту русской души, приправленную вкусом прованских деликатесов
Начало: В районе ул. Московская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    9 октября 2025
    Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
    На экскурсии были с семилетним сыном, мы в восторге! Понравилось, что экскурсовод построила рассказ с учетом возраста и интересов ребенка.
    читать дальше

    Отвечала на все детские «почему» и другие «каверзные» вопросы, рассказала легенды о колокольне и даже показала кадры из фильмов. Мы запускали бумажные кораблики, загадывали желания, а после отправились в музей улитки. Дегустация на высоте. Я в Калязине третий раз, посмотрела на город с другой стороны и узнала много нового.

    На экскурсии были с семилетним сыном, мы в восторге! Понравилось, что экскурсовод построила рассказ с учетомНа экскурсии были с семилетним сыном, мы в восторге! Понравилось, что экскурсовод построила рассказ с учетомНа экскурсии были с семилетним сыном, мы в восторге! Понравилось, что экскурсовод построила рассказ с учетом
  • А
    Анна
    4 октября 2025
    Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
    Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья! Очень грамотный, знающий свои дело человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, она получилась душевной и познавательной! А уж улитки - это отдельная история. 😍
    Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья!

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Угличское водохранилище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калязин: большая история маленького города
  2. В самобытный Кашин на 1 день
  3. Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в декабре 2025
Сейчас в Калязине в категории "Угличское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 7500. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Угличское водохранилище», 65 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль