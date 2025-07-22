читать дальше

на кораблике до колокольни, посмотрели и послушали рассказ про радиотелескоп. Познакомились с историей Макария Калязинского и посетили часовню с его мощами. Хочется отметить, что Галина Владимировна очень милая женщина, которая любит свой город и радеет за него душой. Очень радостно было услышать от неё, что в Калязине последние годы начали реставрировать старинные здания, дороги и инфраструктуру. Мы попросили у Макария Калязинского, чтобы он и дальше покровительствовал городу и его жителям в налаживании жизни. А ресурс и потенциал в нём точно есть. Спасибо Вам огромное!!! Всех благ☺!!!