Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Водная прогулка
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:30
6 сен в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 июля 2025Знакомьтесь, КалязинДата посещения: 17 июля 2025Все было отлично, воспользуюсь услугами для посещения других мест.
Организация, эрудиция, внимание к туристам, все замечательно!
- ССветлана4 августа 2025Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень знающий историю своего края и не только, радеющий за её процветание человек, энергичная девушка
- ААлексей2 августа 2025Был на экскурсии с гидом Надеждой. Все понравилось. Все посмотрели, на все вопросы получил ответы. Воспользовался советами гида для самостоятельного осмотра города. Остался доволен.
- ННадежда24 июля 2025Сегодня погуляли по Калязину с гидом Наталией. Экскурсия была интересной, познавательной и насыщенной. Узнали много нового об истории города. Большое спасибо экскурсоводу Наталии.
- EElena23 июля 2025Прекрасный гид, с такой любовью рассказал о всех достопримечательностях, рекомендую
- OOlga19 июля 2025Экскурсовод хороший, с большим педагогическим опытом. Но самих достопримечательностей в Калязине очень мало. смотреть особо не на что - больше
- SSergei6 июля 2025Спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию по маленькому городу Калязин. Видно что она любит свой родной город, переживает за него, живёт им… Уверен, что в ближайшем будущем город расцветёт и преобразится, заиграет новыми красками
- ЕЕвгения24 июня 2025Большое спасибо Марии за экскурсию! Особенно важно для нас было то, чтобы экскурсию провела именно Мария, а не ее коллеги
- ААлександр21 июня 2025интересный гид знающий историю своего родного города
- ООксана18 июня 2025Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной
- ЕЕкатерина17 июня 2025Были на экскурсии в Калязине 14 июня: с погодой не повезло, было очень холодно и моросил дождь. Плавали на пароме
- ААнастасия24 мая 2025Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита увлекательно, детально, со старым фотографиями рассказала об удивительной истории города Калязина.
- ААнна22 мая 2025Необычная экскурсия по городу Калязин. Очень познавательная и интересная подача материала. Однозначно, рекомендую! Люблю иммерсивные экскурсии, за ними будущее. Эмоциональная вовлеченность и современные технологии.
- ООльга20 мая 2025Хочется выразить большую благодарность Галине Владимировне за душевный и очень интересный рассказ об истории Калязина. Экскурсия очень понравилась. Мы прокатились
- ААнна16 мая 2025Спасибо Галине Владимировне за интересную экскурсию. Все прошло отлично
- ММаргарита8 мая 2025Экскурсию нам проводил Александр Фёдорович. В целом, нам понравилось. Много исторических фактов, интересный рассказ о сражении, состоявшемся на этой земле.
- ККсения2 мая 2025Нашим гидом был Александр Федорович, его знания истории города фантастические! Очень хорошо прошла экскурсия, гид учитывал все наши пожелания по таймингу и содержанию.
- ВВиктор1 мая 2025Интересная экскурсия с посещением лучших видовых точек с гидом Эльвирой. Все очень понравилось!
- ИИрина27 апреля 2025Посетили экскурсию 26.04.2025, не смотря на холодную погоду экскурсия прошла замечательно. Гид Мария очень интересно рассказывает, узнали много нового. Большое спасибо.
- ИИрина20 апреля 2025Мы совершили индивидуальную экскурсию с гидом Марией. Невероятно прекрасно! Мария человек абсолютно влюбленный в свой город и его историю. Благодаря
