Радиоастрономическая обсерватория – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Радиоастрономическая обсерватория» в Калязине, цены от 6200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Калязин
Пешая
2 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 15 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
1 час
Водная прогулка
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:30
6 сен в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Все было отлично, воспользуюсь услугами для посещения других мест.

    Организация, эрудиция, внимание к туристам, все замечательно!
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень знающий историю своего края и не только, радеющий за её процветание человек, энергичная девушка
    читать дальше

    😁
    Что мне очень откликнулось как маме - не оставляла без внимания сына, обращала его внимание на определенные детали в рассказе, делала акценты. Спрашивала у сына понимает ли он значение тех или иных слов, если нет - доходчиво объясняла. 🔥 Мои рекомендации

  • А
    Алексей
    2 августа 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Был на экскурсии с гидом Надеждой. Все понравилось. Все посмотрели, на все вопросы получил ответы. Воспользовался советами гида для самостоятельного осмотра города. Остался доволен.
  • Н
    Надежда
    24 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Сегодня погуляли по Калязину с гидом Наталией. Экскурсия была интересной, познавательной и насыщенной. Узнали много нового об истории города. Большое спасибо экскурсоводу Наталии.
  • E
    Elena
    23 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Прекрасный гид, с такой любовью рассказал о всех достопримечательностях, рекомендую
  • O
    Olga
    19 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Экскурсовод хороший, с большим педагогическим опытом. Но самих достопримечательностей в Калязине очень мало. смотреть особо не на что - больше
    читать дальше

    слушать. В таком случае можно заранее все самим прочитать в интернете или попросить ИИ рассказать об истории Калязина пока едешь в машине.
    А потом пройтись по городу и взять экскурсию водную, по Волге - подвезут к башне и на монастырский остров.

  • S
    Sergei
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию по маленькому городу Калязин. Видно что она любит свой родной город, переживает за него, живёт им… Уверен, что в ближайшем будущем город расцветёт и преобразится, заиграет новыми красками
  • Е
    Евгения
    24 июня 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Большое спасибо Марии за экскурсию! Особенно важно для нас было то, чтобы экскурсию провела именно Мария, а не ее коллеги
    читать дальше

    - такое решение мы приняли, прочитав все отзывы об этой экскурсии. И Мария пошла нам навстречу.
    Было интересно взрослым, и даже подростка 13 лет рассказ и прогулка заинтересовали (что обычно редкость).
    Интересно было слушать рассказы Марии о городе с точки зрения его коренного жителя - воспоминания из детства особенно заинтересовали!
    и еще большое спасибо Марии за рассказ о Паулино и подсказку о том, как туда попасть)

  • А
    Александр
    21 июня 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    интересный гид знающий историю своего родного города
  • О
    Оксана
    18 июня 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
    Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной
    читать дальше

    судьбой и успела это сделать за совсем небольшое время (приплывали не теплоходе и были ограничены во времени). Благодарны за емкую и познавательную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Были на экскурсии в Калязине 14 июня: с погодой не повезло, было очень холодно и моросил дождь. Плавали на пароме
    читать дальше

    к колокольне (дополнительно 500 рублей с человека), поднимались на первый ярус (еще 300 рублей с человека), сувениры и рыба значительно дороже, чем, например, в Рыбинске, сладости привезены из Твери, интересных местных продуктов не нашли. Сложилось впечатление, что максимально пытаются выжать денег с туристов. Гид рассказывал неплохо, иногда подбирал слова, но в целом рассказ для взрослых был интересный, к сожалению, подростков заинтересовать не удалось. Очень красивые виды на затопленную колокольню, сам маршрут интересный, но городок очень маленький и состояние исторических зданий не радует…

  • А
    Анастасия
    24 мая 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита увлекательно, детально, со старым фотографиями рассказала об удивительной истории города Калязина.
  • А
    Анна
    22 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
    Необычная экскурсия по городу Калязин. Очень познавательная и интересная подача материала. Однозначно, рекомендую! Люблю иммерсивные экскурсии, за ними будущее. Эмоциональная вовлеченность и современные технологии.
  • О
    Ольга
    20 мая 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Хочется выразить большую благодарность Галине Владимировне за душевный и очень интересный рассказ об истории Калязина. Экскурсия очень понравилась. Мы прокатились
    читать дальше

    на кораблике до колокольни, посмотрели и послушали рассказ про радиотелескоп. Познакомились с историей Макария Калязинского и посетили часовню с его мощами. Хочется отметить, что Галина Владимировна очень милая женщина, которая любит свой город и радеет за него душой. Очень радостно было услышать от неё, что в Калязине последние годы начали реставрировать старинные здания, дороги и инфраструктуру. Мы попросили у Макария Калязинского, чтобы он и дальше покровительствовал городу и его жителям в налаживании жизни. А ресурс и потенциал в нём точно есть. Спасибо Вам огромное!!! Всех благ☺!!!

  • А
    Анна
    16 мая 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Спасибо Галине Владимировне за интересную экскурсию. Все прошло отлично
  • М
    Маргарита
    8 мая 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Экскурсию нам проводил Александр Фёдорович. В целом, нам понравилось. Много исторических фактов, интересный рассказ о сражении, состоявшемся на этой земле.
    читать дальше

    Александр Федорович-человек увлеченный историей, издал путеводитель по Калязину и очень радостно, что такие люди есть. Экскурсия была вечерняя, поэтому до затопленной колокольни мы добрались на следующий день на паромчике самостоятельно.

  • К
    Ксения
    2 мая 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Нашим гидом был Александр Федорович, его знания истории города фантастические! Очень хорошо прошла экскурсия, гид учитывал все наши пожелания по таймингу и содержанию.
  • В
    Виктор
    1 мая 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Интересная экскурсия с посещением лучших видовых точек с гидом Эльвирой. Все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Посетили экскурсию 26.04.2025, не смотря на холодную погоду экскурсия прошла замечательно. Гид Мария очень интересно рассказывает, узнали много нового. Большое спасибо.
  • И
    Ирина
    20 апреля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Мы совершили индивидуальную экскурсию с гидом Марией. Невероятно прекрасно! Мария человек абсолютно влюбленный в свой город и его историю. Благодаря
    читать дальше

    ей мы прониклись атмосферой этого места, перенеслись в Калязин купеческий и богатейший монастырь!
    Желаем всем такой же радости и гуляйте с Марией по городу!

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Радиоастрономическая обсерватория»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Калязин
  2. Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
  3. «Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Какие места ещё посмотреть в Калязине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калязину в сентябре 2025
Сейчас в Калязине в категории "Радиоастрономическая обсерватория" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 8000. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Радиоастрономическая обсерватория», 162 ⭐ отзыва, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь