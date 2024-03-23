Квест «Загадки Калязина»
Индивидуальная квест-экскурсия в Калязине

Познакомиться с городом в интерактивном формате и посетить необычный музей мобильных устройств

С капелькой интриги и в авантюрном настроении мы отправимся исследовать старинный Калязин! Вооружившись уникальной картой и отвечая на занимательные вопросы, вы шаг за шагом раскроете прошлое и настоящее города. Увидите все его главные места и посетите музей мобильных устройств. Будет весело, интересно и познавательно!
Квест «Загадки Калязина»
Квест «Загадки Калязина»
Квест «Загадки Калязина»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нескучное знакомство с Калязиным

Выполняя интересные задания, вы увидите главные достопримечательности города: космическую гигантскую антенну, монастырские острова, колокольню на воде, купеческие и дворянские усадьбы, ансамбли Богоявленской, Введенской и Вознесенской церквей. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой затопленного города. А также в интерактивном формате раскроете:

  • Откуда пошло выражение «калязинское ухо»
  • Как две трети древнего города ушло под воду
  • Почему после затопления уцелела только колокольня Николаевского собора
  • Чем Калязин привлекал царственных особ

Калязинский музей мобильных устройств

В финальной части квеста вы посетите местный музей мобильных устройств, где представлены экспонаты разных эпох. Среди них: мобильные музыкальные инструменты, телевизоры, фильмокопии, видеокамеры, утюжки, фотоаппараты. И даже мобильный станок для плетения изящного калязинского кружева. Вы узнаете, как на Волге появилась мобильная связь и другие интересные факты.

Организационные детали

  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия по музею мобильных устройств занимает 20-30 минут
  • Программа подойдёт взрослым и детям

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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