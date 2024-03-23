Познакомиться с городом в интерактивном формате и посетить необычный музей мобильных устройств
С капелькой интриги и в авантюрном настроении мы отправимся исследовать старинный Калязин! Вооружившись уникальной картой и отвечая на занимательные вопросы, вы шаг за шагом раскроете прошлое и настоящее города. Увидите все его главные места и посетите музей мобильных устройств. Будет весело, интересно и познавательно!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Нескучное знакомство с Калязиным
Выполняя интересные задания, вы увидите главные достопримечательности города: космическую гигантскую антенну, монастырские острова, колокольню на воде, купеческие и дворянские усадьбы, ансамбли Богоявленской, Введенской и Вознесенской церквей. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой затопленного города. А также в интерактивном формате раскроете:
- Откуда пошло выражение «калязинское ухо»
- Как две трети древнего города ушло под воду
- Почему после затопления уцелела только колокольня Николаевского собора
- Чем Калязин привлекал царственных особ
Калязинский музей мобильных устройств
В финальной части квеста вы посетите местный музей мобильных устройств, где представлены экспонаты разных эпох. Среди них: мобильные музыкальные инструменты, телевизоры, фильмокопии, видеокамеры, утюжки, фотоаппараты. И даже мобильный станок для плетения изящного калязинского кружева. Вы узнаете, как на Волге появилась мобильная связь и другие интересные факты.
Организационные детали
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия по музею мобильных устройств занимает 20-30 минут
- Программа подойдёт взрослым и детям
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 944 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, я представитель официального туроператора в Калязине. Мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами.
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