С капелькой интриги и в авантюрном настроении мы отправимся исследовать старинный Калязин! Вооружившись уникальной картой и отвечая на занимательные вопросы, вы шаг за шагом раскроете прошлое и настоящее города. Увидите все его главные места и посетите музей мобильных устройств. Будет весело, интересно и познавательно!

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Описание

Что вас ожидает

Нескучное знакомство с Калязиным

Выполняя интересные задания, вы увидите главные достопримечательности города: космическую гигантскую антенну, монастырские острова, колокольню на воде, купеческие и дворянские усадьбы, ансамбли Богоявленской, Введенской и Вознесенской церквей. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой затопленного города. А также в интерактивном формате раскроете:

Откуда пошло выражение «калязинское ухо»

Как две трети древнего города ушло под воду

Почему после затопления уцелела только колокольня Николаевского собора

Чем Калязин привлекал царственных особ

Калязинский музей мобильных устройств

В финальной части квеста вы посетите местный музей мобильных устройств, где представлены экспонаты разных эпох. Среди них: мобильные музыкальные инструменты, телевизоры, фильмокопии, видеокамеры, утюжки, фотоаппараты. И даже мобильный станок для плетения изящного калязинского кружева. Вы узнаете, как на Волге появилась мобильная связь и другие интересные факты.

Организационные детали