Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 июля 2025Знакомьтесь, КалязинДата посещения: 17 июля 2025Все было отлично, воспользуюсь услугами для посещения других мест.
Организация, эрудиция, внимание к туристам, все замечательно!
- ШШевченко13 ноября 2025Очень понравилась экскурсия не смотря на непогоду)))
- ГГалина13 октября 2025Отлично
- ЮЮлия11 октября 2025Прогулка по городу, ознакомление с историй - все прошло замечательно. И пусть история этого города связана с его затоплением, но есть и те моменты, которые мы могли узнать только из уст экскурсовода, за что ей огромное спасибо.
- ДДарья8 октября 2025Спасибо Марии за чудесную экскурсию! Хорошо составлен маршрут, прошлись по всем интересным местам в Калязине. Было интересно и детям и взрослым.
- ВВиктория1 сентября 2025Мы приехали в Калязин одним днем, решили взять экскурсию, чтобы узнать об истории города и его особенностях. Экскурсию проводила Галина
- ЕЕкатерина27 августа 2025Для нас экскурсию проводила Эльвира Геннадьевна. Гида однозначно рекомендую! Мы не первый раз в Калязине, но узнали много нового (и
- ИИгорь26 августа 2025Читал отзывы, есть несколько кому экскурсия не понравилась, сомневался, но решил сходить. Квест понравился, экскурсовод Мария провела экскурсию интересно, рассказала
- ЕЕлена26 августа 2025Интересно, оригинальный сюжет, мероприятия прошло на одном дыхании!
- ИИнна26 августа 2025Отличная квест-экскурсия, экскурсовод в увлекательной форме рассказала историю города, организатор выдал цветные карты и карандаши, ответы на вопросы сложились в
- ССтанислав26 августа 2025Недавно прошел квест и остался в полном восторге! Организаторы продумали все до мелочей. Задания были действительно интересные и познавательные, а
- ММая22 августа 2025Интересный Квест, увлекательно и тема интересная, приехали и разрядились в этом городке все мобильные телефоны, стали по карте искать то
- ААрсений22 августа 2025Очень интересный крест. Нам выдали карты, карандаши и мы пошли по городу. Во время прогулки экскурсовод Мария рассказывала разные истории
- ССтанислав22 августа 2025Экскурсия оказалась незабываемым благодаря команде, создавшей этот уникальный квест. Отказавшись от стандартных туристических маршрутов, мы погрузились в захватывающее приключение, где
- ССветлана19 августа 2025Спасибо, Галине, за прекрасную экскурсию! Погода нас испытывала на прочность- экскурсия заканчивалась под зонтиками. Но за увлекательным рассказом нашего гида
- ММарк15 августа 2025В городе были первый раз, захотелось не просто экскурсии, а что-то активное. Квест интересный и необычный. По теме Квеста: -
- ССветлана4 августа 2025Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень знающий историю своего края и не только, радеющий за её процветание человек, энергичная девушка
- ААлексей2 августа 2025Был на экскурсии с гидом Надеждой. Все понравилось. Все посмотрели, на все вопросы получил ответы. Воспользовался советами гида для самостоятельного осмотра города. Остался доволен.
- ННадежда24 июля 2025Сегодня погуляли по Калязину с гидом Наталией. Экскурсия была интересной, познавательной и насыщенной. Узнали много нового об истории города. Большое спасибо экскурсоводу Наталии.
- EElena23 июля 2025Прекрасный гид, с такой любовью рассказал о всех достопримечательностях, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Богоявленская церковь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Калязину в декабре 2025
Сейчас в Калязине в категории "Богоявленская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6600. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Богоявленская церковь», 183 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль