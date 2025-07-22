Мои заказы

Богоявленская церковь – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Богоявленская церковь» в Калязине, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин
Пешая
1.5 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Квест
до 4 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Все было отлично, воспользуюсь услугами для посещения других мест.

    Организация, эрудиция, внимание к туристам, все замечательно!
  • Ш
    Шевченко
    13 ноября 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень понравилась экскурсия не смотря на непогоду)))
  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Отлично
  • Ю
    Юлия
    11 октября 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Прогулка по городу, ознакомление с историй - все прошло замечательно. И пусть история этого города связана с его затоплением, но есть и те моменты, которые мы могли узнать только из уст экскурсовода, за что ей огромное спасибо.
  • Д
    Дарья
    8 октября 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Спасибо Марии за чудесную экскурсию! Хорошо составлен маршрут, прошлись по всем интересным местам в Калязине. Было интересно и детям и взрослым.
  • В
    Виктория
    1 сентября 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Мы приехали в Калязин одним днем, решили взять экскурсию, чтобы узнать об истории города и его особенностях. Экскурсию проводила Галина
    читать дальше

    Владимировна. Было очень интересно! Она с удовольствием отвечала на все наши вопросы. А мы отлично провели время. Думаю секрет в том, что Галина Владимировна очень любит свой родной город и с трепетом о нем говорит. Большое спасибо! 😊

    Мы приехали в Калязин одним днем, решили взять экскурсию, чтобы узнать об истории города и его особенностях. Экскурсию проводила Галина Владимировна. Было очень интересно! Она с удовольствием отвечала на все наши вопросы. А мы отлично провели время. Думаю секрет в том, что Галина Владимировна очень любит свой родной город и с трепетом о нем говорит. Большое спасибо! 😊
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Для нас экскурсию проводила Эльвира Геннадьевна. Гида однозначно рекомендую! Мы не первый раз в Калязине, но узнали много нового (и
    читать дальше

    интересного) об истории города и современности.
    Маршрут не большой (подойдет для тех, кто не любит долгие прогулки), но экскурсия информативная.
    Эльвира Геннадьевна, большое спасибо за интересный рассказ!

    Для нас экскурсию проводила Эльвира Геннадьевна. Гида однозначно рекомендую! Мы не первый раз в Калязине, ноДля нас экскурсию проводила Эльвира Геннадьевна. Гида однозначно рекомендую! Мы не первый раз в Калязине, но
  • И
    Игорь
    26 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Читал отзывы, есть несколько кому экскурсия не понравилась, сомневался, но решил сходить. Квест понравился, экскурсовод Мария провела экскурсию интересно, рассказала
    читать дальше

    много малоизвестных фактов. Музей мобильных тоже очень понравился, экскурсовод музея Наталья провела экскурсию тоже очень интересно, в музее два зала, много экспонатов из нашего прошлого. Кому квест не понравился, возможно очень искушенные и требовательные туристы, но нам всё зашло и было интересно! очень советую посетить экскурсию и музей! Спасибо организаторам!

  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Интересно, оригинальный сюжет, мероприятия прошло на одном дыхании!
  • И
    Инна
    26 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Отличная квест-экскурсия, экскурсовод в увлекательной форме рассказала историю города, организатор выдал цветные карты и карандаши, ответы на вопросы сложились в
    читать дальше

    слово, которое привело нас в Калязинский музей мобильных устройств, один зал котрого стилизован под салон связи Евросеть, а второй под советскую квартиру с различной техникой из нашего советского прошлого. Рекомендую экскурсию и музей!

  • С
    Станислав
    26 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Недавно прошел квест и остался в полном восторге! Организаторы продумали все до мелочей. Задания были действительно интересные и познавательные, а
    читать дальше

    формат взаимодействия с городом позволил увидеть Калязин с совершенно новой стороны.
    Особенно впечатлила история затопления города и судьба колокольни. Музей мобильных устройств – отдельное чудо! Никогда бы не подумал, что увижу такое разнообразие ретро-техники.
    Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Калязине и весело провести время! Идеально подходит для семей, компаний друзей и просто любознательных путешественников. Спасибо организаторам за отличный формат и насыщенную программу

  • М
    Мая
    22 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Интересный Квест, увлекательно и тема интересная, приехали и разрядились в этом городке все мобильные телефоны, стали по карте искать то
    читать дальше

    место, составили слово, какое не скажу:) сами потрудиться:) Мария гид от Бога, сочетание простоты и глубоких знаний истории интересная подача, нам понравилось, а музей Мобильных устройств, это бомба, много чего интересного увидите, а особенно воссозданая квартира СССР, время детства. Спасибо Вы классные!

  • А
    Арсений
    22 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Очень интересный крест. Нам выдали карты, карандаши и мы пошли по городу. Во время прогулки экскурсовод Мария рассказывала разные истории
    читать дальше

    и задавала по ним вопросы, первая буква ответа и была клбчем, её записывали в клеточку на карте. После всех вопросов в конце пути на карте из букв получилось слово ключ, по которому мы вошли в музей мобильных телефонов. В музее была экскурсовод другая, Наталья, она рассказала про мобильные телефоны и другие вещи из прошлого. Мне очень понравилось, у меня никогда не было кнопочного телефона, оказалось их было очень много и они ьвли разные. В другом зале есть телевизор с приставкой денди, мы с папой в неё поиграли, необычно))) Мне понравилась экскурсия и музей, буду советовать друзьям.

  • С
    Станислав
    22 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Экскурсия оказалась незабываемым благодаря команде, создавшей этот уникальный квест. Отказавшись от стандартных туристических маршрутов, мы погрузились в захватывающее приключение, где
    читать дальше

    каждый шаг был наполнен открытиями и новыми впечатлениями. Идея с разряженными телефонами оказалась гениальной отправной точкой, превратив банальную проблему в увлекательный поиск.
    Мария, наш гид, с первых минут покорила своим обаянием и эрудицией. Ее рассказы о городе были не просто набором исторических фактов, а живыми историями, оживлявшими улицы и здания. Поиск ключевых слов, спрятанных в рассказах экскурсоводов, добавил элемент интриги и азарта, заставляя внимательно слушать и анализировать информацию.
    Маршрут был тщательно продуман и охватывал самые интересные уголки города. Переходя от одной точки к другой, мы не только решали головоломки, но и открывали для себя новые грани этого прекрасного места. Кульминацией нашего приключения стал Музей мобильных устройств.
    Наталья, экскурсовод музея, с энтузиазмом провела нас по экспозиции, погрузив в атмосферу прошлого. Огромная коллекция мобильных телефонов различных эпох вызвала бурю эмоций и воспоминаний. Второй зал с воссозданной атмосферой советской квартиры и экспонатами из нашего советского детства вызвал слезы ностальгии. Я словно совершил путешествие во времени, вспомнив свои юность и детство, в сын увидел вещи, среди которых выросли его родители.
    Этот квест стал для нас не просто развлечением, а настоящим приключением, которое подарило массу положительных эмоций и новых знаний о городе. Благодарим Марию и Наталью за их профессионализм, энтузиазм и любовь к своему делу. Обязательно вернемся сюда снова!

  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Спасибо, Галине, за прекрасную экскурсию! Погода нас испытывала на прочность- экскурсия заканчивалась под зонтиками. Но за увлекательным рассказом нашего гида
    читать дальше

    и не заметили как пролетело время! Очень понравилось! Будем тепло вспоминать Калязин, пересматривая фотографии. Город очень разноплановый и интересный! В нем есть и исторические достопримечательности, это и место религиозного паломничества, творчества и рукоделий! Желаем процветания и всех благ!

  • М
    Марк
    15 августа 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    В городе были первый раз, захотелось не просто экскурсии, а что-то активное. Квест интересный и необычный. По теме Квеста: -
    читать дальше

    приехали и у нас разрядились телефоны и мы начали искать то место, где можно решить эту проблему. Было 8 точек, указанных в карте, которые нам сразу выдала Мария. Отмечены места, где выслушав экскурсовода, должны найти ключевое слово. Поэтому слову и находим, то место где решиться наша проблема.
    А проблема решается, когда прошли маршрут, от точки до другой точки Мария увлекательно рассказывала о городе. Окончательная точка маршрута Музей мобильных устройств. Там нас встретила Наталья, провела по двум залам музее и мы ушли прямо в эпоху СССР, большая коллекция разной мобильной техники, а так же мы вспомнили свою юность и детство родителей. Благодарим за прекрасное проведенное время, твердая 5 из 5

  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень знающий историю своего края и не только, радеющий за её процветание человек, энергичная девушка
    читать дальше

    😁
    Что мне очень откликнулось как маме - не оставляла без внимания сына, обращала его внимание на определенные детали в рассказе, делала акценты. Спрашивала у сына понимает ли он значение тех или иных слов, если нет - доходчиво объясняла. 🔥 Мои рекомендации

    Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень знающий историю своего края и не только, радеющий за её процветание человек, энергичная девушка 😁
    Что мне очень откликнулось как маме - не оставляла без внимания сына, обращала его внимание на определенные детали в рассказе, делала акценты. Спрашивала у сына понимает ли он значение тех или иных слов, если нет - доходчиво объясняла. 🔥 Мои рекомендации
  • А
    Алексей
    2 августа 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Был на экскурсии с гидом Надеждой. Все понравилось. Все посмотрели, на все вопросы получил ответы. Воспользовался советами гида для самостоятельного осмотра города. Остался доволен.
    Был на экскурсии с гидом Надеждой. Все понравилось. Все посмотрели, на все вопросы получил ответы. Воспользовался советами гида для самостоятельного осмотра города. Остался доволен.
  • Н
    Надежда
    24 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Сегодня погуляли по Калязину с гидом Наталией. Экскурсия была интересной, познавательной и насыщенной. Узнали много нового об истории города. Большое спасибо экскурсоводу Наталии.
  • E
    Elena
    23 июля 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Прекрасный гид, с такой любовью рассказал о всех достопримечательностях, рекомендую

