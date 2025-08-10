Елена

Было здорово, видно, что Александр хочет дать по-максимуму, заезжали туда, куда даже в планах не было, просто потому что он не мог не показать мне эти красоты. Были в действительно не туристических локациях, за что ему огромная благодарность и моя рекомендация! Спасибо за такой прекрасный и насыщенный первый вечер на Камчатке!