Горячие источники и вулканические виды: поездка к Зеленовским озеркам

Камчатка удивляет не только вулканами, но и природными спа. Мишенная сопка и Зеленовские озерки подарят незабываемые впечатления и релакс
Камчатка славится своими вулканами и горячими источниками. Путешествие начнется с Мишенной сопки, откуда открываются виды на вулканы и Авачинскую бухту.

Затем туристы отправятся к Зеленовским озеркам, где радоновые и сероводородные воды
помогут расслабиться. Ледяное озеро рядом с источниками добавит контрастных ощущений. Программа проходит на микроавтобусе, что делает поездку комфортной и доступной для всех. Не упустите шанс увидеть и почувствовать уникальную природу Камчатки

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Виды на вулканы и бухту
  • 🛁 Радоновые и сероводородные ванны
  • 📸 Фотозоны на Мишенной сопке
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • ❄️ Ледяное озеро для контраста
Что можно увидеть

  • Мишенная сопка
  • Авачинская бухта
  • Култучное озеро

Описание экскурсии

  • Смотровые площадки на Мишенной сопке — вулканы, бухта, центр города и Култучное озеро.
  • Прогулка до потрясающей фотозоны — виды на Култучное озеро и центр Петропавловска-Камчатского.
  • Дорога через Елизово и мост через Авачу — почти всё время нас будут сопровождать «домашние вулканы».
  • Горячие источники Зеленовские озерки — радоновые и сероводородные ванны, оздоравливающие и расслабляющие.
  • Ледяное озеро рядом с источниками — можно окунуться после горячей ванны.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mitsubishi Delica, детских кресел нет.
  • Общую продолжительность можно немного увеличить по договорённости и за доплату.
  • Бассейны оплачиваются отдельно — 300 ₽ с чел.
  • Возможен перекус в кафе.
  • Протяжённость маршрута — около 110 км.

Эта поездка не рекомендуется при наличии противопоказаний:

  • заболевания почек.
  • все формы туберкулёза.
  • острые стадии болезней ЖКТ и органов дыхания.

ежедневно в 09:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный13 334 ₽
Друзья (2 чел.)7000 ₽
Семья(3 чел.)6000 ₽
Компания(от4 чел.)4500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр
Александр — ваш гид на Камчатке
Люблю Камчатку. Живу здесь всю жизнь. Знаю много интересных мест. У меня большой опыт самостоятельных путешествий по Камчатскому краю, могу что-то посоветовать или рассказать об интересных, малолюдных и очень красивых местах, где можно уединиться и замечательно провести время.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
Эльвира
10 авг 2025
Все было отлично) Спасибо Александру и Олесе!
Елена
Елена
5 авг 2025
Было здорово, видно, что Александр хочет дать по-максимуму, заезжали туда, куда даже в планах не было, просто потому что он не мог не показать мне эти красоты. Были в действительно не туристических локациях, за что ему огромная благодарность и моя рекомендация! Спасибо за такой прекрасный и насыщенный первый вечер на Камчатке!
Входит в следующие категории Камчатки

