Камчатка славится своими вулканами и горячими источниками. Путешествие начнется с Мишенной сопки, откуда открываются виды на вулканы и Авачинскую бухту.
Затем туристы отправятся к Зеленовским озеркам, где радоновые и сероводородные воды
Затем туристы отправятся к Зеленовским озеркам, где радоновые и сероводородные воды
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Виды на вулканы и бухту
- 🛁 Радоновые и сероводородные ванны
- 📸 Фотозоны на Мишенной сопке
- 🚐 Комфортный транспорт
- ❄️ Ледяное озеро для контраста
Что можно увидеть
- Мишенная сопка
- Авачинская бухта
- Култучное озеро
Описание экскурсии
- Смотровые площадки на Мишенной сопке — вулканы, бухта, центр города и Култучное озеро.
- Прогулка до потрясающей фотозоны — виды на Култучное озеро и центр Петропавловска-Камчатского.
- Дорога через Елизово и мост через Авачу — почти всё время нас будут сопровождать «домашние вулканы».
- Горячие источники Зеленовские озерки — радоновые и сероводородные ванны, оздоравливающие и расслабляющие.
- Ледяное озеро рядом с источниками — можно окунуться после горячей ванны.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mitsubishi Delica, детских кресел нет.
- Общую продолжительность можно немного увеличить по договорённости и за доплату.
- Бассейны оплачиваются отдельно — 300 ₽ с чел.
- Возможен перекус в кафе.
- Протяжённость маршрута — около 110 км.
Эта поездка не рекомендуется при наличии противопоказаний:
- заболевания почек.
- все формы туберкулёза.
- острые стадии болезней ЖКТ и органов дыхания.
ежедневно в 09:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|13 334 ₽
|Друзья (2 чел.)
|7000 ₽
|Семья(3 чел.)
|6000 ₽
|Компания(от4 чел.)
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Камчатке
Люблю Камчатку. Живу здесь всю жизнь. Знаю много интересных мест. У меня большой опыт самостоятельных путешествий по Камчатскому краю, могу что-то посоветовать или рассказать об интересных, малолюдных и очень красивых местах, где можно уединиться и замечательно провести время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
10 авг 2025
Все было отлично) Спасибо Александру и Олесе!
Елена
5 авг 2025
Было здорово, видно, что Александр хочет дать по-максимуму, заезжали туда, куда даже в планах не было, просто потому что он не мог не показать мне эти красоты. Были в действительно не туристических локациях, за что ему огромная благодарность и моя рекомендация! Спасибо за такой прекрасный и насыщенный первый вечер на Камчатке!
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Камчатке
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 60 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восемь вулканов с Мишенной сопки
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Начало: Город Петропавловск Камчатский
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
от 28 500 ₽
30 000 ₽ за всё до 7 чел.