Малкинские горячие источники – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Малкинские горячие источники» на Камчатке, цены от 20 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100 за всё до 6 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Малкинские термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
  • И
    Игорь
    4 апреля 2024
    Экскурсия к Малкинским термальным источникам
    Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил прямо при нас блюда из камчатских морепродуктов. Познакомил нас с местной кухней. Очень понравилось!
    Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил
  • В
    Вероника
    1 апреля 2024
    Экскурсия к Малкинским термальным источникам
    Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!
    Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус с блинами, рыбой и
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    вкусным чаем. По пути до источников открываются красивые виды, на источниках кроме нас никого не было, насладились тишиной и пением проснувшихся лягушек.

    Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус
  • н
    надежда
    26 февраля 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Всем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду Ивану, Всем друзьям буду рекомендовать
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    его, Хороший собеседник,грамотный,позитивный, хорошо знает свое дело,Заезжали покушать знаменитых пирожков(если честно сенгвичи Ивана с рыбкой и вкусным чаем понравились больше) Источники огонь, накупались,,,5 часов пролетели как пять минут,,Спасибо Ивану за такое увлекательное мини - путешествие!!!!!

    Всем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду ИвануВсем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду ИвануВсем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду ИвануВсем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду Ивану
  • Н
    Наталия
    5 февраля 2024
    Экскурсия к Малкинским термальным источникам
    Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным чувством юмора. Если вы
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    путешествуете в одиночку, то без фотографий точно не останетесь))) Благодаря Валентину и его видению, в моей копилке много живых и интересных фотографий… а ещё в качестве подарка - небольшой видеоколлаж)) Поездка к диким Малкинским термальным источникам состоялась, но искупаться в них не получилось, так как вода была прохладная из-за попавших вод разлившейся холодной речки, протекающей недалеко от источника. Валентин сделал лопатой насыпь, преградив поступление холодной воды в источники, и предложил искупаться в бассейне с термальной водой на базе, которая располагалась неподалеку от Малкинских источников. И моё первое знакомство с камчатской термальной водой все-таки состоялось)) В завершение экскурсии на берегу речки было организовано "чаепитие" с бутербродами и сладостями. А ещё Валентин подарил мне камень обсидиан (природное вулканическое стекло). Очень неожиданный и приятный подарок, который будет напоминать мне о моем путешествии по Камчатке. Хочу выразить Валентину свою благодарность за очень познавательную и интересную экскурсию, за внимание, старания и подарки…

    Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличнымВалентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличнымВалентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличнымВалентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Малкинские горячие источники»

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Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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