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10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
- ИИгорь4 апреля 2024Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил прямо при нас блюда из камчатских морепродуктов. Познакомил нас с местной кухней. Очень понравилось!
- ВВероника1 апреля 2024Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!
- ЕЕкатерина30 марта 2024Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус с блинами, рыбой и
- ннадежда26 февраля 2024Всем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду Ивану, Всем друзьям буду рекомендовать
- ННаталия5 февраля 2024Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным чувством юмора. Если вы
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Малкинские горячие источники»
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