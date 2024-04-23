Вилючинский водопад – экскурсии на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «Вилючинский водопад» на Камчатке, цены от 35 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
26 июня в 06:00
27 июня в 06:00
4777542 998 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
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    остановки по нашей просьбе и рекомендовал, где лучше выбрать места для обзора и фото. Дополнил экскурсию поездкой на Дачные источники, купанием в горячих источниках и пикником. Все прошло на ура, все остались максимально довольны! Егор профессиональный гид на Камчатке, любящий и знающий свое дело на 100% рекомендуем гида для всех туристов.

    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан
  • А
    Анастасия
    13 апреля 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень
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    аккуратные, внимательные. Погода была не из легких, но все прошло просто прекрасно! Спасибо за вкусный обед в теплом гостеприимном доме! Однозначно рекомендуем! Заказывайте путешествия у Егора!

    Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло
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    доехать до Дачных горячих источников и увидеть все вулканы вокруг. Снега в горах мало, он жесткий, поэтому поездка была на машине. Не обошлось конечно без трудностей на пути, были перемёты, но Егор очень уверенно вёл. В итоге доехали до места назначения с комфортом, уютом и вкусным обедом с чаем и местными угощениями ☺️ Если у вас чего-то нет - сапог, дополнительной теплой верхней одежды или горнолыжной маски для снегохода - у Егора всё есть, но спросите заранее. Поэтому смело в путь навстречу поражающим воображение чудесам природы 🌋 Такой формат экскурсии в миллион раз лучше групповых! Ну а если вдруг из-за погоды с назначенным маршрутом возникнут непреодолимые трудности, вам всегда предложат другой, здесь много, что можно посмотреть. Я однозначно буду рекомендовать Егора своим знакомым, кто поедет на Камчатку 👍

    Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и
  • Н
    Наталия
    13 января 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
    Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции
  • А
    Анна
    28 июля 2023
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на
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    Вачкажец, о чем не пожалели ни минуты. Пунктуален, не мало знает о Камчатке, а самое главное- отличный водитель! Большую часть пути мы проделали по невероятному бездорожью. Остальные группы к слову сказать, останавливались гораздо раньше и шли пешком. Мы же проехали максимально близко к старту подъема, благодаря чему не так сильно пострадали от нападок комариной армии))) в целом смело могу рекомендовать Егора

    Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала
  • П
    Полина
    16 марта 2022
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня
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    экипировкой, угостил горячим чаем с бутербродом наверху. Чтобы разглядеть вулканы (со стороны основной смотровой площадки они были закрыты облаками), он подобрал наиболее удобную точку. А ещё большое ему спасибо за то, что дал самостоятельно повести снегоход. Обязательно обращусь к нему ещё, когда снова приеду на Камчатку.

    Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вилючинский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
  2. На снегоходе к Мутновскому вулкану
  3. Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
  4. Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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