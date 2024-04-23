читать дальше

доехать до Дачных горячих источников и увидеть все вулканы вокруг. Снега в горах мало, он жесткий, поэтому поездка была на машине. Не обошлось конечно без трудностей на пути, были перемёты, но Егор очень уверенно вёл. В итоге доехали до места назначения с комфортом, уютом и вкусным обедом с чаем и местными угощениями ☺️ Если у вас чего-то нет - сапог, дополнительной теплой верхней одежды или горнолыжной маски для снегохода - у Егора всё есть, но спросите заранее. Поэтому смело в путь навстречу поражающим воображение чудесам природы 🌋 Такой формат экскурсии в миллион раз лучше групповых! Ну а если вдруг из-за погоды с назначенным маршрутом возникнут непреодолимые трудности, вам всегда предложат другой, здесь много, что можно посмотреть. Я однозначно буду рекомендовать Егора своим знакомым, кто поедет на Камчатку 👍