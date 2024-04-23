1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
26 июня в 06:00
27 июня в 06:00
4777542 998₽ за всё до 4 чел.
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10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 апреля 2024Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
- ААнастасия13 апреля 2024Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень
- ААнна10 марта 2024Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло
- ННаталия13 января 2024Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
- ААнна28 июля 2023Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на
- ППолина16 марта 2022Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вилючинский водопад»
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