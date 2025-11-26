К каньону Опасный и Дачным термальным источникам - на снегоболотоходе
Вулканы, гейзеры и мощь живой планеты на расстоянии вытянутой руки - из Петропавловска-Камчатского
Отправляемся к одному из самых мощных природных массивов Камчатки — Мутновскому вулкану! Вас ждут две уникальные локации: каньон Опасный с бурлящим водопадом и Дачные термальные источники — фумарольное поле, где земля буквально дышит горячим паром.
Поездка проходит на подготовленных вездеходах, способных преодолеть снежные и каменистые участки пути — всё, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и безопасно.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из города
Уже по дороге вы почувствуете, как Камчатка раскрывает свою первозданную мощь.
8:00 — пересадка на вездеход в посёлке Термальный
Здесь мы меняем транспорт на надёжный снегоболотоход Mitsubishi Delica, который легко проходит по лавовым полям, снегу и каменным грядам.
9:00 — Вилючинский перевал
Перед вами откроются виды на вулканы Вилючинский и Мутновский.
10:00 — кальдера вулкана Горелый
Вы увидите застывший лавовый поток — след древних извержений. Пейзаж напоминает другую планету: суровый, мощный, грандиозный.
11:00 — Малая Долина гейзеров
Небольшая прогулка по фумарольной зоне, где земля буквально дышит паром. Вы увидите кипящие грязевые котлы, паровые выбросы и услышите «голос» земли. Здесь же устроим лёгкий перекус.
13:00 — каньон Опасный
Одна из главных точек маршрута. Мы прогуляемся вдоль каньона, заглянем в его чрево и сделаем впечатляющие фотографии.
15:00–16:00 — обед в домике у Вилючинского перевала
Горячая еда, потрясающие виды и заслуженный отдых после активной части маршрута.
17:00–18:00 — возвращение в город
Организационные детали
Для перемещений мы используем снегоболотоход на базе японского минивэна Mitsubishi Delica — надёжные, подготовленные машины, которые с лёгкостью преодолевают снежные преграды и доставят вас в самые труднодоступные уголки Камчатки. Детские кресла предоставляются по запросу
Программа 6+, подходит для участников с любым уровнем физической подготовки. К каждой локации подъезжаем максимально близко — треккинг минимальный
А стоимость входит трансфер от места вашего проживания до посёлка Термальный и обратно, поездка на снегоболотоходе, перекус и горячий чай на маршруте
Можем организовать поездку для шестерых человек: доплата за каждого последующего — 25 000 ₽
С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Я родился и вырос на Камчатке и уже более 10 лет помогаю путешественникам открыть для себя красоту и мощь этого удивительного края. Провожу джип-туры на надёжных и комфортных внедорожниках по маршрутам, где можно увидеть действующие вулканы, горячие источники и нетронутую природу. Моя цель — показать настоящую Камчатку, чтобы каждый гость почувствовал её дух, энергию и гостеприимство. Работаю с командой.