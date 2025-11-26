Отправляемся к одному из самых мощных природных массивов Камчатки — Мутновскому вулкану! Вас ждут две уникальные локации: каньон Опасный с бурлящим водопадом и Дачные термальные источники — фумарольное поле, где земля буквально дышит горячим паром. Поездка проходит на подготовленных вездеходах, способных преодолеть снежные и каменистые участки пути — всё, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и безопасно.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

7:00 — выезд из города

Уже по дороге вы почувствуете, как Камчатка раскрывает свою первозданную мощь.

8:00 — пересадка на вездеход в посёлке Термальный

Здесь мы меняем транспорт на надёжный снегоболотоход Mitsubishi Delica, который легко проходит по лавовым полям, снегу и каменным грядам.

9:00 — Вилючинский перевал

Перед вами откроются виды на вулканы Вилючинский и Мутновский.

10:00 — кальдера вулкана Горелый

Вы увидите застывший лавовый поток — след древних извержений. Пейзаж напоминает другую планету: суровый, мощный, грандиозный.

11:00 — Малая Долина гейзеров

Небольшая прогулка по фумарольной зоне, где земля буквально дышит паром. Вы увидите кипящие грязевые котлы, паровые выбросы и услышите «голос» земли. Здесь же устроим лёгкий перекус.

13:00 — каньон Опасный

Одна из главных точек маршрута. Мы прогуляемся вдоль каньона, заглянем в его чрево и сделаем впечатляющие фотографии.

15:00–16:00 — обед в домике у Вилючинского перевала

Горячая еда, потрясающие виды и заслуженный отдых после активной части маршрута.

17:00–18:00 — возвращение в город

Организационные детали