Мои заказы

К каньону Опасный и Дачным термальным источникам - на снегоболотоходе

Вулканы, гейзеры и мощь живой планеты на расстоянии вытянутой руки - из Петропавловска-Камчатского
Отправляемся к одному из самых мощных природных массивов Камчатки — Мутновскому вулкану! Вас ждут две уникальные локации: каньон Опасный с бурлящим водопадом и Дачные термальные источники — фумарольное поле, где земля буквально дышит горячим паром.

Поездка проходит на подготовленных вездеходах, способных преодолеть снежные и каменистые участки пути — всё, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и безопасно.
К каньону Опасный и Дачным термальным источникам - на снегоболотоходе© Алексей
К каньону Опасный и Дачным термальным источникам - на снегоболотоходе© Алексей
К каньону Опасный и Дачным термальным источникам - на снегоболотоходе© Алексей

Описание экскурсии

7:00 — выезд из города

Уже по дороге вы почувствуете, как Камчатка раскрывает свою первозданную мощь.

8:00 — пересадка на вездеход в посёлке Термальный

Здесь мы меняем транспорт на надёжный снегоболотоход Mitsubishi Delica, который легко проходит по лавовым полям, снегу и каменным грядам.

9:00 — Вилючинский перевал

Перед вами откроются виды на вулканы Вилючинский и Мутновский.

10:00 — кальдера вулкана Горелый

Вы увидите застывший лавовый поток — след древних извержений. Пейзаж напоминает другую планету: суровый, мощный, грандиозный.

11:00 — Малая Долина гейзеров

Небольшая прогулка по фумарольной зоне, где земля буквально дышит паром. Вы увидите кипящие грязевые котлы, паровые выбросы и услышите «голос» земли. Здесь же устроим лёгкий перекус.

13:00 — каньон Опасный

Одна из главных точек маршрута. Мы прогуляемся вдоль каньона, заглянем в его чрево и сделаем впечатляющие фотографии.

15:00–16:00 — обед в домике у Вилючинского перевала

Горячая еда, потрясающие виды и заслуженный отдых после активной части маршрута.

17:00–18:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Для перемещений мы используем снегоболотоход на базе японского минивэна Mitsubishi Delica — надёжные, подготовленные машины, которые с лёгкостью преодолевают снежные преграды и доставят вас в самые труднодоступные уголки Камчатки. Детские кресла предоставляются по запросу
  • Программа 6+, подходит для участников с любым уровнем физической подготовки. К каждой локации подъезжаем максимально близко — треккинг минимальный
  • А стоимость входит трансфер от места вашего проживания до посёлка Термальный и обратно, поездка на снегоболотоходе, перекус и горячий чай на маршруте
  • Можем организовать поездку для шестерых человек: доплата за каждого последующего — 25 000 ₽
  • С вами поеду я или другой водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Я родился и вырос на Камчатке и уже более 10 лет помогаю путешественникам открыть для себя красоту и мощь этого удивительного края. Провожу джип-туры на надёжных и комфортных внедорожниках по маршрутам, где можно увидеть действующие вулканы, горячие источники и нетронутую природу. Моя цель — показать настоящую Камчатку, чтобы каждый гость почувствовал её дух, энергию и гостеприимство. Работаю с командой.

Входит в следующие категории Камчатки

Похожие экскурсии из Камчатки

Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
На машине
11 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
На машине
5 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Начало: Город Петропавловск Камчатский
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 28 500 ₽30 000 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Камчатке