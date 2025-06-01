Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский и термальные источники: индивидуальная экскурсия
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте Вашего проживания
«Вы посмотрите на каньон, сформированный горными разломами и развалинами кратера»
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
от 64 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур к вулкану Мутновский: путешествие в сердце Камчатки
В сердце стихии - вулкан, каньон и горячие источники за один день
Начало: По вашему адресу
«11:00 — каньон Опасный и водопад»
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
22 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
По Камчатке - на вездеходе-гиганте
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на Камчатке на мощном вездеходе. Вулканические пейзажи, гейзеры и каньоны ждут вас в этом приключении
Начало: От места вашего проживания в Петропавловске-Камчат...
«Каньон Опасный — один из разломов Мутновского вулкана у самого его подножия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 000 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июня 2025Отличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршруту, в итоге нам очень повезло с погодой и мы насладилась видами. Сергею спасибо за экскурсию
- ВВалентина29 мая 202514.05.25г. у нас была замечательная экскурсия в очень красивые места! Увлекательная экскурсия по природным красотам Камчатки. Были приятно удивлены насыщенности
- ИИванова13 марта 2025Это было невероятное путешествие на другую планету! Получили огромное количество взрывных эмоцтй! Наш гид Сергей очень очень очень замечательный, позитивный,
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Каньоны»
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