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программы и тому разнообразию впечатлений, которые получили в ходе этого путешествия с Сергеем. Природные тропы, опьяняющий свежий воздух, красота вулканов и каньонов. Ходили в том темпе, который был удобен нам. Сергей скорректировал маршрут именно под наши пожелания, очень приятно было общаться - вежливый, любящий свой край и ответственно относящийся к своей работе. Сергей очень интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Было очень комфортно в поездке. Рекомендуем Сергея. Спасибо! День получился просто чудесный!