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Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» на Камчатке, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский и термальные источники: индивидуальная экскурсия
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте Вашего проживания
«Вы посмотрите на каньон, сформированный горными разломами и развалинами кратера»
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
от 64 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур к вулкану Мутновский: путешествие в сердце Камчатки
На машине
Джиппинг
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур к вулкану Мутновский: путешествие в сердце Камчатки
В сердце стихии - вулкан, каньон и горячие источники за один день
Начало: По вашему адресу
«11:00 — каньон Опасный и водопад»
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
22 000 ₽ за человека
По Камчатке - на вездеходе-гиганте
На машине
Джиппинг
7 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
По Камчатке - на вездеходе-гиганте
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на Камчатке на мощном вездеходе. Вулканические пейзажи, гейзеры и каньоны ждут вас в этом приключении
Начало: От места вашего проживания в Петропавловске-Камчат...
«Каньон Опасный — один из разломов Мутновского вулкана у самого его подножия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 000 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июня 2025
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Отличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршруту, в итоге нам очень повезло с погодой и мы насладилась видами. Сергею спасибо за экскурсию
    Отличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршрутуОтличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршрутуОтличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршрутуОтличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршрутуОтличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршрутуОтличная экскурсия с Сергеем, посмотрели все, что хотели. Выезжали очень рано, чтобы успеть проехать по маршруту
  • В
    Валентина
    29 мая 2025
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    14.05.25г. у нас была замечательная экскурсия в очень красивые места! Увлекательная экскурсия по природным красотам Камчатки. Были приятно удивлены насыщенности
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    программы и тому разнообразию впечатлений, которые получили в ходе этого путешествия с Сергеем. Природные тропы, опьяняющий свежий воздух, красота вулканов и каньонов. Ходили в том темпе, который был удобен нам. Сергей скорректировал маршрут именно под наши пожелания, очень приятно было общаться - вежливый, любящий свой край и ответственно относящийся к своей работе. Сергей очень интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Было очень комфортно в поездке. Рекомендуем Сергея. Спасибо! День получился просто чудесный!

  • И
    Иванова
    13 марта 2025
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Это было невероятное путешествие на другую планету! Получили огромное количество взрывных эмоцтй! Наш гид Сергей очень очень очень замечательный, позитивный,
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    внимательный человек! Много нам рассказал. Было захватывающе. Всем настоятельно рекомендую посетить Камчатку. Край чудес, красоты и гармонии! Посетите вулканы и это будет незабываемое путешествие ☺️🔥🎉!

    Это было невероятное путешествие на другую планету! Получили огромное количество взрывных эмоцтй! Наш гид Сергей очень

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  2. Джип-тур к вулкану Мутновский: путешествие в сердце Камчатки
  3. По Камчатке - на вездеходе-гиганте
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Авачинская бухта
  3. Самое главное
  4. Вулкан Мутновский
  5. Мыс Маячный
  6. Вилючинский водопад
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 22 000 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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