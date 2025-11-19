Экскурсия на Камчатке предлагает уникальную возможность увидеть Вилючинский вулкан и другие вулканы региона.
Путешествие на вездеходе Sever Truck подарит незабываемые впечатления от пересечения рек и бездорожья. Горячие источники на природе позволят расслабиться и насладиться дикой природой. Легенды о Гамулах добавят мистики в ваше приключение. Программа включает трансфер и обед, а также сопровождение опытного гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Вид на Вилючинский вулкан и другие
- 🚜 Поездка на вездеходе Sever Truck
- ♨️ Купание в диких горячих источниках
- 🗺️ Уникальные панорамы и природа
- 🧙♂️ Легенды о Гамулах
Что можно увидеть
- Вилючинский вулкан
- Горячие источники
Описание экскурсии
- Знакомство с Вилючинским вулканом + вид на десяток других — от потухших до активных
- Поездка по бездорожью и пересечение рек вброд на вездеходе Sever Truck
- Горячие источники на природе и возможность искупаться в ледяной реке
- Истории о духах вулканов и встреча с настоящей дикой Камчаткой
Тайминг
9:00 — выезд из Петропавловска-Камчатского
Трансфер до села Паратунка, где начнётся вездеходное путешествие.
10:00 — начало маршрута на Sever Truck
Подъём на Вилючинский перевал (840 м), панорама Вилючинского вулкана и ещё десяти вулканов, встреча с гамулами.
12:00 — выезд к диким горячим источникам
Поездка по лесу и бездорожью с 4 бродами в одну сторону. По пути — вековые деревья и, возможно, дикие животные.
13:30 — обед на природе
Салат, суп и сэндвич.
14:30 — возможный заезд на оборудованные горячие источники
Два термальных бассейна, душ, раздевалки.
16:00 — возвращение в Паратунку
Пересадка в авто до города.
17:00 — прибытие в Петропавловск-Камчатский
Завершение путешествия.
Тайминг ориентировочный — зависит от погоды и пожеланий группы.
Организационные детали
- Поездка проходит на вездеходе Sever Truck
- В стоимость включён туристический обед (салат, суп, сэндвич с возможностью выбора)
- Возраст участников — от 5 лет
- Экипировка: тёплая одежда, треккинговая обувь, очки, шапка, полотенце, тапочки и купальник
- Посадка на вездеход — в с. Паратунка, до него трансфер включён в стоимости
- С вами будет один из гидов нашего агентства
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Петропаловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор на Камчатке
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет от большой команды, которая занимается приёмом гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным,
Входит в следующие категории Камчатки
