Приглашаем вас в увлекательное морское путешествие по Авачинскому заливу: увидим скалы Три Брата, заповедный остров Старичков с его колониями птиц, лежбищами тюленей и каланов, а также живописные мысы и бухты.
По пути устроим крабовое сафари, порыбачим в открытом океане и попробуем свежеприготовленные морепродукты.
Вас ждут невероятные пейзажи, захватывающие впечатления и незабываемая атмосфера дикой природы Камчатки!
По пути устроим крабовое сафари, порыбачим в открытом океане и попробуем свежеприготовленные морепродукты.
Вас ждут невероятные пейзажи, захватывающие впечатления и незабываемая атмосфера дикой природы Камчатки!
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу дикой природы Камчатки, отправившись в захватывающее морское путешествие по Авачинскому заливу! Вас ждут живописные бухты, величественные скалы,вкусный завтрак в уютной беседке с панорамным видом на бухту, незабываемая рыбалка и вкуснейшие морские деликатесы прямо с борта катера. Начало путешествия — отправляемся на быстроходном катере к знаменитым скалам Три Брата, величественно охраняющим вход в Авачинскую бухту. По пути насладимся видами мыса Маячный и Безымянный, а также заглянем в живописную бухту Гротовая – место, где скалы образуют причудливые гроты, привлекающие чаек и дайверов. Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом! Вы увидите, как добывают этот деликатес, а заботливый капитан приготовит его прямо в морской воде. Затем займемся рыбалкой: здесь можно поймать камбалу, минтай, палтуса, треску, окуня и другие виды рыб. Наш улов можно будет взять с собой! Остров Старичков — природный заповедник, где обитают 183 тысячи морских птиц: беринговы бакланы, кайры, топорики, ипатки и многие другие. Мы обойдем остров со всех сторон, вплотную полюбуемся его обитателями и, возможно, встретим сивучей, каланов и даже косаток! Возвращение — на обратном пути посетим мыс Станицкого с историческим маяком, увидим уникальный остров Бабушкин Камень и закончим экскурсию в бухте Тихая — уютном уголке с захватывающим видом на Петропавловск-Камчатский. Это путешествие подарит вам:
- Возможность увидеть редких морских животных и птиц • Настоящую океанскую рыбалку и свежайшие морепродукты • Завораживающие виды Камчатки с воды • Яркие эмоции и непередаваемую атмосферу дикой природы Не упустите шанс отправиться в это удивительное путешествие по морским просторам Камчатки! Важная информация:.
- Если погодные условия имеют неблагоприятный характер для проведения программы (штормовое предупреждение, сильные осадки и ветер, закрытый рейд в связи с прохождением военных судов, досмотры пограничных служб), то возможны изменения запланированного маршрута, в том числе дня и времени выезда, а также отмена экскурсии.
- Умеренные осадки и облачность, туман не являются основанием для отмены экскурсии.
- В случае резкого ухудшения погоды, видимости на маршруте во время проведения экскурсии, в целях безопасности капитан самостоятельно принимает решение о возвращении группы или об изменении пути следования. В этом случае нереализованная часть маршрута считается выполненной.
Ежедневно с 1 мая по 31 октября, отправление в 8.00 и 14.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный памятник Три брата в Авачинской бухте
- Выход в открытый Тихий океан
- Заповедный остров Старичков
- Морская рыбалка
- Крабовое сафари
- Получите массу незабываемых впечатлений и сделаете сотни прекрасных
- Снимков
Что включено
- Работа экипажа, аренда катера.
- Отличное питание в крытой уютной беседке и на борту:/nЗавтрак/ланч:/n яичница, блины с творогом и мясом, /n фруктовая и мясная нарезка, /nбутерброды двух видов (с малосольной красной рыбой и огурчиком с сыром и колбасой), сладости и напитки. /nОбед/ужин: горы свежевыловленного крабового мяса и жареная рыба. /n
- Аренда удочек и снастей
- Аренда крабовых ловушек
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Индустриальная улица, 39
Завершение: Петропавловск-Камчатский,пирс, индустриальная 39/2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 1 мая по 31 октября, отправление в 8.00 и 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Если погодные условия имеют неблагоприятный характер для проведения программы (штормовое предупреждение, сильные осадки и ветер, закрытый рейд в связи с прохождением военных судов, досмотры пограничных служб), то возможны изменения запланированного маршрута, в том числе дня и времени выезда, а также отмена экскурсии
- Умеренные осадки и облачность, туман не являются основанием для отмены экскурсии
- В случае резкого ухудшения погоды, видимости на маршруте во время проведения экскурсии, в целях безопасности капитан самостоятельно принимает решение о возвращении группы или об изменении пути следования. В этом случае нереализованная часть маршрута считается выполненной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хоть мы и сами с Чукотки,но морская прогулка -это всегда замечательно! нам очень повезло и с погодой и с капитаном и с хорошим уловом крабов! Молодые парни -туристы активно участвовали
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А
Прогулка оставила незабываемые впечатления. Отдельная благодарность капитану Георгию за его профессионализм, интересные рассказы и терпение. Всё отлично организовано.
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В
Незабываемые впечатления от встречи с дикой природой. Всё организовано грамотно, с заботой о комфорте гостей. Очень рекомендуем эту команду.
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А
Юля, большое спасибо за замечательную прогулку! Капитаны — настоящие профессионалы. Мы увидели всё, что обещали.
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С
Увидели очень красивые места, наложили и наелись до отвала краба, налоговики рыбы. А самое главное-все прекрасные эмоции и впечатления от поездки обеспечил очень внимательный, душевный и отзывчивый капитан судна Азимут 2 Александр.
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О
Всем доброго дня!
Прогулка оказалась просто замечательной! Впечатлений очень много, и думаю запомнится на долго!
Всем рекомендую посетить красоты Петропавловска-камчатского именно с этой стороны. Не передаваемые ощущения!!!
Прогулка оказалась просто замечательной! Впечатлений очень много, и думаю запомнится на долго!
Всем рекомендую посетить красоты Петропавловска-камчатского именно с этой стороны. Не передаваемые ощущения!!!
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