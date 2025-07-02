Желаете увидеть косаток и китов? Вам сюда! Бухта Русская жемчужина восточного побережья и одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Внесена в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Описание водной прогулки
Хотите увидеть китов и косаток в их естественной среде? Отправиться в увлекательное морское путешествие по живописным бухтам Камчатки? Тогда приглашаем вас на незабываемую морскую прогулку в Бухту Русскую – одно из самых красивых мест восточного побережья! Что вас ждет? Вас ждет захватывающее путешествие на быстроходном катере, в ходе которого вы увидите Авачинскую бухту, знаменитые скалы Три Брата, природный заповедник остров Старичков и лежбище сивучей на мысе Кекурный. Камчатские пейзажи поразят вас своей первозданной красотой — величественные скалы, бирюзовые воды океана, водопады и уединенные бухты.
Бухта Русская — сердце Камчатки
Мы отправимся в Бухту Русскую, похожую на норвежский фьорд, где сделаем остановку на берегу. Вы сможет • Прогуляться к водопаду и живописному озеру (при отсутствии снега).
- Устроить фотосессию на фоне затонувшего корабля.
- Полюбоваться китами и косатками (если нам повезет встретить этих удивительных животных).
- Морская рыбалка и крабовое сафари.
- В ходе путешествия вас ждет увлекательная морская рыбалка — пойманную рыбу вы сможете приготовить прямо на борту или забрать с собой. А также захватывающее крабовое сафари — вы своими глазами увидите, как добывают крабов в Тихом океане.
- Обед с трофеями океана.
После насыщенного приключениями дня вас ждет дегустация свежеприготовленных морепродуктов, включая блюда из вашего улова. Основные достопримечательности экскурсии• Авачинская бухта • Остров Старичков • Скалы Три Брата • Лежбище сивучей • Бухта Русская, затонувший корабль • Наблюдение за каланами, китами и косатками • Рыбалка и крабовое сафари • Высадка на берег и прогулка к водопаду Подарите себе настоящее приключение! Отправляйтесь с нами в это уникальное путешествие, наполненное яркими эмоциями, захватывающими видами и дикой природой Камчатки. Важная информация: Рекомендации по снаряжению:
• ветро-и влагозащитная теплая куртка или костюм • головной убор • перчатки • солнечные очки • солнцезащитный крем • средство от укачивания С собой:
паспорт, копия или фото.
Информация по времени сбора группы и выходу сообщается менеджером накануне, за день до прогулки в мессенджере whats
App или telegram.
При ухудшении погодных условий в день выхода, менеджер дополнительно известит вас об изменении времени, переносе или отмене. Внимание!!! Взрослый 12+ Детский от 2 до 12 лет.
Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Авачинская бухта
- Остров Старичков
- Бухта Русская, затонувшие корабли
- Скалы Три Брата
- Наблюдение за каланами и Лежбище Сивучей
- Морская рыбалка
- Возможность увидеть косаток и китов
- Крабовое Сафари
- Высадка на берег
Что включено
- Работа экипажа
- Экскурсионная программа
- Аренда катера
- Питание
- Напитки на борту
- Страховка
- Аренда крабовых ловушек
- Аренда удочек и снастей для морской рыбалки
- Аренда крытой беседки на берегу (с июня)
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
- Рекомендации по снаряжению:
- Ветро-и влагозащитная теплая куртка или костюм
- Головной убор
- Перчатки
- Солнечные очки
- Солнцезащитный крем
- Средство от укачивания
- С собой:
- Паспорт, копия или фото
- Информация по времени сбора группы и выходу сообщается менеджером накануне, за день до прогулки в мессенджере whatsApp или telegram
- При ухудшении погодных условий в день выхода, менеджер дополнительно известит вас об изменении времени, переносе или отмене
- Внимание!!! Взрослый 12+ Детский от 2 до 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
