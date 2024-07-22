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Мыс Маячный — конечная точка горной гряды на выходе из Авачинской бухты.



Потрясающие пейзажи с высоты птичьего полета на Тихий океан, Авачинскую губу, Вилючинский и Мутновский вулканы, и тот самый древнейший маяк на дальнем востоке. По дороге к маяку сделаем остановку на смотровой площадке с сердечком и видом на скалы три брата.