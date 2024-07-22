Мыс Маячный — конечная точка горной гряды на выходе из Авачинской бухты.
Потрясающие пейзажи с высоты птичьего полета на Тихий океан, Авачинскую губу, Вилючинский и Мутновский вулканы, и тот самый древнейший маяк на дальнем востоке. По дороге к маяку сделаем остановку на смотровой площадке с сердечком и видом на скалы три брата.
Потрясающие пейзажи с высоты птичьего полета на Тихий океан, Авачинскую губу, Вилючинский и Мутновский вулканы, и тот самый древнейший маяк на дальнем востоке. По дороге к маяку сделаем остановку на смотровой площадке с сердечком и видом на скалы три брата.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Мыс Маячный – конечная точка горной гряды на выходе из Авачинской бухты. Потрясающие пейзажи с высоты птичьего полета на Тихий океан, Авачинскую губу, Вилючинский и Мутновский вулканы, и тот самый древнейший маяк на дальнем востоке. По дороге к маяку сделаем остановку на смотровой площадке с сердечком и видом на скалы три брата.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Авачинскую бухту
- Вулканы
- Мыс Маячный
- Скалы Три брата
- Тихий океан
- Маяк
- Птичьи базары
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
- Чай, перекус
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
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