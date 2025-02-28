К мысу Маячный и скалам Три брата - в нартах

Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки, отправившись к мысу Маячный и скалам Три брата в нартах. Незабываемые виды и приключения ждут вас
Не упустите шанс отправиться на зимнюю экскурсию к мысу Маячный и скалам Три брата.

Вас ждёт уникальная возможность увидеть старейший маяк Дальнего Востока и насладиться видами на Тихий океан. Путешествие проходит
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в нартах, где можно расслабиться и просто любоваться окружающими пейзажами.

Участники узнают о магнетических свойствах Халактырского пляжа и легендах, связанных с кекурами Три брата. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет, включает трансфер и обед

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические места и легенды
  • 🛷 Удобное путешествие в нартах
  • 🌊 Виды на Тихий океан
  • 🍽 Включён обед и трансфер
К мысу Маячный и скалам Три брата - в нартах
К мысу Маячный и скалам Три брата - в нартах
К мысу Маячный и скалам Три брата - в нартах
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Скалы Три брата
  • Мыс Маячный
  • Халактырский пляж

Описание экскурсии

  • Замёрзшее озеро Приливное — уникальное озеро, соединённое с Тихим океаном.
  • Халактырский пляж — единственный пляж России, который в 2024 году вошёл в топ-100 лучших в мире.
  • Скалы Три брата — группа из трёх выступающих из воды столбообразных кекуров, расположенных на входе в Авачинскую бухту. Это официальный памятник Петропавловска-Камчатского. Отсюда можно увидеть вулканы Вилючинский, Авачинский и Корякский.
  • Мыс Маячный, на котором расположен старейший из действующих маяков Дальнего Востока.

Вы узнаете:

  • Как возник Халактырский пляж и какими магнетическими свойствами обладает чёрный песок.
  • Почему озеро Привальное стало называться Приливным.
  • Почему мыс Маячный получил такое название и зачем в этом месте зажигали сигнальные костры.
  • Какая легенда связана с кекурами Три брата.
  • Когда последний раз извергались вулканы Вилючинский, Авачинский и Корякский.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в нарте за снегоходом, где вы — пассажир. Подходит взрослым и детям с 7 лет.
  • В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно на легковом автомобиле или пикапе, сопровождение гида-инструктора, обед.
  • Перед стартом мы проведём обязательный инструктаж.
  • Протяжённость маршрута — 25 км.
  • С вами поедет гид-инструктор из нашей команды.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
28 фев 2025
Спасибо Алексею за отличную прогулку.
Спасибо Алексею за отличную прогулку.
А
3 фев 2025
Прошло все на отлично. Встретили в назначенное время в назначенном месте. На базе переодели в теплую одежду. На снегоходах доехали до океана, к мысу Маячный и скалам Три брата. От поездки в восторге. После поездки накормили вкусно.
Прошло все на отлично. Встретили в назначенное время в назначенном месте. На базе переодели в теплуюПрошло все на отлично. Встретили в назначенное время в назначенном месте. На базе переодели в теплуюПрошло все на отлично. Встретили в назначенное время в назначенном месте. На базе переодели в теплую

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