Не упустите шанс отправиться на зимнюю экскурсию к мысу Маячный и скалам Три брата.
Вас ждёт уникальная возможность увидеть старейший маяк Дальнего Востока и насладиться видами на Тихий океан. Путешествие проходит
Вас ждёт уникальная возможность увидеть старейший маяк Дальнего Востока и насладиться видами на Тихий океан. Путешествие проходит
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Исторические места и легенды
- 🛷 Удобное путешествие в нартах
- 🌊 Виды на Тихий океан
- 🍽 Включён обед и трансфер
Что можно увидеть
- Скалы Три брата
- Мыс Маячный
- Халактырский пляж
Описание экскурсии
- Замёрзшее озеро Приливное — уникальное озеро, соединённое с Тихим океаном.
- Халактырский пляж — единственный пляж России, который в 2024 году вошёл в топ-100 лучших в мире.
- Скалы Три брата — группа из трёх выступающих из воды столбообразных кекуров, расположенных на входе в Авачинскую бухту. Это официальный памятник Петропавловска-Камчатского. Отсюда можно увидеть вулканы Вилючинский, Авачинский и Корякский.
- Мыс Маячный, на котором расположен старейший из действующих маяков Дальнего Востока.
Вы узнаете:
- Как возник Халактырский пляж и какими магнетическими свойствами обладает чёрный песок.
- Почему озеро Привальное стало называться Приливным.
- Почему мыс Маячный получил такое название и зачем в этом месте зажигали сигнальные костры.
- Какая легенда связана с кекурами Три брата.
- Когда последний раз извергались вулканы Вилючинский, Авачинский и Корякский.
Организационные детали
- Прогулка проходит в нарте за снегоходом, где вы — пассажир. Подходит взрослым и детям с 7 лет.
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно на легковом автомобиле или пикапе, сопровождение гида-инструктора, обед.
- Перед стартом мы проведём обязательный инструктаж.
- Протяжённость маршрута — 25 км.
- С вами поедет гид-инструктор из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 254 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
28 фев 2025
Спасибо Алексею за отличную прогулку.
А
Антон
3 фев 2025
Прошло все на отлично. Встретили в назначенное время в назначенном месте. На базе переодели в теплую одежду. На снегоходах доехали до океана, к мысу Маячный и скалам Три брата. От поездки в восторге. После поездки накормили вкусно.
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