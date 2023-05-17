Камчатка, край изумительных красот и первозданной природы. Приглашаю Вас, присоединиться вместе со мной к величественной красоте нашего края.
Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы, останавливаясь на различных не похожих друг на друга смотровых площадках.
Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы, останавливаясь на различных не похожих друг на друга смотровых площадках.
Ближайшие даты:
17
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18
мая
мая
19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Авачинскую бухту
- Скалы три Брата
- Кекур Чертов палец
- Тихий океан
- Мыс Вертикальный
- Мыс Маячный
- Бухта Шлюпочная
- Большая
- Средняя
- Малая Лагерная. Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бухты и смотровые площадки
Вы не останетесь равнодушными от видов, которые открываются для Вас в бухтах малая, средняя и большая «Лагерная». Во время отлива мы сможем подойти в плотную к кекуру «Чертов палец», после чего мы посетим культовую смотровую площадку «Три брата», откуда заедем на самую высокую смотровую площадку мыса «Маячного расположенную на горе Маячная на высоте 211 метров.
Самый старый действующей маяк на Дальнем востоке
Насладившись видами, мы продолжим свой маршрут к самому старому действующему маяку на Дальнем востоке, со самым старым в мире действующим оптическим прибором Френеля. Вы узнаете историю его постройки и что ему пришлось пережить во время русско-японской войны. Виды открывающиеся на скалах, где расположен маяк, а именно на мыс «Вертикальный», Тихий океан, Авачинский залив, остров «Старичков», покорят Вас своим величием.
У Вас появится уникальная возможность свесить ноги с Евразийского континента!!! На краю земли мы устроим обед с Камчатскими деликатесами, попьёте волшебный чай с шиповником, и будем наслаждается величественными видами.
Шквал эмоций гарантирую!
На протяжении всего маршрута Вас ждёт экскурс в историю края, интересные факты, занимательные истории и ошеломляющие фотографии от аттестованного дипломированного гида-экскурсовода на Камчатке.
Важно знать:
- Будe признателен за оплату бронирования на сайте.
- Одевайтесь по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, солнцезащитные очки, репелленты.
В любой день, в любое время.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля расположенного в городе Петропавловск-Камчатский
- Обед
- Скандинавские палки
- Что не входит
- Трансфер из отеля расположенного не в городе Петропавловск-Камчатский
- Место начала и завершения?
- У Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое время.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Будe признателен за оплату бронирования на сайте.
- Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, солнцезащитные очки, репелленты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании