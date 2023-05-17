Бухты и смотровые площадки

Вы не останетесь равнодушными от видов, которые открываются для Вас в бухтах малая, средняя и большая «Лагерная». Во время отлива мы сможем подойти в плотную к кекуру «Чертов палец», после чего мы посетим культовую смотровую площадку «Три брата», откуда заедем на самую высокую смотровую площадку мыса «Маячного расположенную на горе Маячная на высоте 211 метров.

Самый старый действующей маяк на Дальнем востоке

Насладившись видами, мы продолжим свой маршрут к самому старому действующему маяку на Дальнем востоке, со самым старым в мире действующим оптическим прибором Френеля. Вы узнаете историю его постройки и что ему пришлось пережить во время русско-японской войны. Виды открывающиеся на скалах, где расположен маяк, а именно на мыс «Вертикальный», Тихий океан, Авачинский залив, остров «Старичков», покорят Вас своим величием.

У Вас появится уникальная возможность свесить ноги с Евразийского континента!!! На краю земли мы устроим обед с Камчатскими деликатесами, попьёте волшебный чай с шиповником, и будем наслаждается величественными видами.

Шквал эмоций гарантирую!

На протяжении всего маршрута Вас ждёт экскурс в историю края, интересные факты, занимательные истории и ошеломляющие фотографии от аттестованного дипломированного гида-экскурсовода на Камчатке.

Важно знать: