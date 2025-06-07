читать дальше

за один день мы увидели столько, сколько на джипах пришлось бы разбивать на три отдельные экскурсии!



Вулкан Горелый- за дополнительную плату поднялись прямо к кратеру на снегоходах (пешком идти не рискнули бы, но правильно, что поехали – вид оттуда фантастический!).



Полное ощущение другого мира– вокруг ни души, только бескрайние снежные просторы, вулканы и тишина. Пару раз встретили людей и пару снегоходов, но в основном было чувство, будто мы одни на всей планете. Как в фильме «Интерстеллар»



По пути следования мы встретили лису, которая подбежала прямо к нам, чтобы поживиться чем- то вкусным. Ее заметили ребята и дали нам с ней пообщаться, покормить.

Также встретили норы двух черношапочных Сурков (тарбаганов), которые вылезли из нор и дал себя сфотографировать.

Видели следы медведя, но самого косолапого не встретили, хоть и мечтали увидеть его, так как на быстроходных снегоходах это не представляло для нас опасности.



У нас был очень вкусный обед с горячим чаем, икрой и неркой.



Отдельное спасибо

гидам– Максиму и Диме.

Они не только профессионалы (всё объяснили, проследили за безопасностью), но и классные, весёлые ребята, с которыми было легко и комфортно.



Если хотите увидеть настоящую Камчатку, почувствовать её мощь и безграничные просторы – эта экскурсия обязательна к посещению. 10/10, будем вспоминать ещё очень долго!



Егору, Максиму и Диме огромное спасибо за крутой опыт!

Так встречать гостей умеют далеко не все.