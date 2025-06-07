Индивидуальная экскурсия на снегоходах к Мутновскому вулкану - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу дикой природы Камчатки.
Путешествие начинается в Петропавловске-Камчатском и продолжается через долину реки Паратунка и кальдеру вулкана Горелый.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные пейзажи Камчатки
- 🚀 Захватывающее приключение на снегоходах
- 🔥 Вулканическая активность вблизи
- 🥪 Ланч с видом на вулкан
- 🌄 Долина реки Паратунка и Вилючинский вулкан
Что можно увидеть
- Вилючинский вулкан
- Каньон Опасный
- Водопад Вилючинский
Описание экскурсии
Дорога-приключение
На снегоходах мы промчимся мимо фантастических пейзажей. Увидим камчатские сопки и долину реки Паратунка, исполинский Вилючинский вулкан и одноименный замерзший водопад. Затем спустимся в кальдеру вулкана Горелый и уже по ней будем двигаться в сторону Мутновского.
Отдохнуть у подножия вулкана
Каньон Опасный — наша конечная цель поездки. Если позволит погода, здесь мы устроим ланч с видом на дымящийся вулкан. Вы увидите, как вулканический газ поднимается по трещинам, ощутите запах серы из недр Земли и узнаете об извержениях действующего Мутновского вулкана.
Организационные детали
- Транспортные расходы, сбор природного парка, чай и небольшой ланч включены в стоимость
- Вам понадобятся максимально теплая одежда, бафф на шею и горнолыжные очки. Если чего-то нет, напишите мне.
- Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально
Как проходит экскурсия
- С декабря по июль и только в хорошую погоду, в остальные месяцы — на джипах
- Экскурсия начинается в удобном вам месте в Петропавловске-Камчатском, откуда мы выезжаем на автомобиле, а затем пересаживаемся на снегоход
- На одном снегоходе едут гид за рулём и путешественник пассажиром
- Возможен вариант самостоятельного управления отдельным снегоходом
- Поездка проходит вдали от цивилизации и рассчитана на весь световой день. Адекватно оценивайте свои возможности.
- Программа подходит людям без проблем со спиной, травм, недавно перенесенных операций. Вы должны быть в хорошей физической форме.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 273 туристов
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Матвей
8 июн 2025
Невероятное приключение, которое превзошло все ожидания.
На второй день пребывания на Камчатке мы отправились на снегоходную экскурсию и это было одно из самых сильных впечатлений за всю поездку!
Что понравилось больше всего:
Маршрут–
Анастасия
13 апр 2024
Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень аккуратные, внимательные. Погода была не из легких, но все прошло просто прекрасно! Спасибо за вкусный обед в теплом гостеприимном доме! Однозначно рекомендуем! Заказывайте путешествия у Егора!
А
Анна
10 мар 2024
Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло доехать до Дачных горячих источников и увидеть все вулканы вокруг.
Наталия
13 янв 2024
Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
Павел
28 июн 2023
Уверен, это лучшая из возможных экскурсий по Камчатке.
Егор отличный экскурсовод и организатор. Всё было максимально комфортно.
Рекомендую всем!
Полина
12 апр 2022
Спасибо большое Егору за отличную экскурсию!
Все было прекрасно организовано и продумано до мелочей. С Егором не страшно подниматься на вершину вулкана, а потом спускаться. Уверена, что впечатления от увиденного на вершине вулкана останутся у меня на долгие годы.
Всем рекомендую эту экскурсию!
Юлия
10 апр 2022
Хочу выразить благодарность Егору за очуменные покатушки на краю земли😌Организация чёткая, на уровне! Предусмотрено всё🔥💫🌟 Как я люблю🥳 Комфорт, насыщенность. Впечатления зашкаливают допустимый уровень, выше только небо🙂 Спасибо и удачи в вашей работе мечты!
А
Александр
6 янв 2021
Отличная экскурсия, виды нереальные, однозначно рекомендую. Но рассчитывайте свои силы, маршрут очень длинный, вернулись убитые, но счастливые.
Входит в следующие категории Камчатки
