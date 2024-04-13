1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 апреля 2024Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень
- ААнна10 марта 2024Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло
- ННаталия13 января 2024Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
- ИИрина1 декабря 2023Очень приятный человек,было ощущение что он наш хороший друг. Экскурсия прошла великолепно. Прошло больше года, но впечатления до сих пор живы. Рекомендую!!!
- ТТатьяна16 октября 2023Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла одежда и обувь, утром
- ВВладимир28 августа 2023Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность. Сергей показывал отличные знания
- ЕЕвгения14 августа 2023Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае,
- ААнна16 июля 2023Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся на каждом шаге вверх,
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Кратер вулкана Горелый»
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