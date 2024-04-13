Кратер вулкана Горелый – экскурсии на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «Кратер вулкана Горелый» на Камчатке, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400 за всё до 3 чел.
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень
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    аккуратные, внимательные. Погода была не из легких, но все прошло просто прекрасно! Спасибо за вкусный обед в теплом гостеприимном доме! Однозначно рекомендуем! Заказывайте путешествия у Егора!

    Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло
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    доехать до Дачных горячих источников и увидеть все вулканы вокруг. Снега в горах мало, он жесткий, поэтому поездка была на машине. Не обошлось конечно без трудностей на пути, были перемёты, но Егор очень уверенно вёл. В итоге доехали до места назначения с комфортом, уютом и вкусным обедом с чаем и местными угощениями ☺️ Если у вас чего-то нет - сапог, дополнительной теплой верхней одежды или горнолыжной маски для снегохода - у Егора всё есть, но спросите заранее. Поэтому смело в путь навстречу поражающим воображение чудесам природы 🌋 Такой формат экскурсии в миллион раз лучше групповых! Ну а если вдруг из-за погоды с назначенным маршрутом возникнут непреодолимые трудности, вам всегда предложат другой, здесь много, что можно посмотреть. Я однозначно буду рекомендовать Егора своим знакомым, кто поедет на Камчатку 👍

    Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и
  • Н
    Наталия
    13 января 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
    Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
    Очень приятный человек,было ощущение что он наш хороший друг. Экскурсия прошла великолепно. Прошло больше года, но впечатления до сих пор живы. Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2023
    Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
    Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла одежда и обувь, утром
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    в панике позвонила Александру - и мы оперативно сменили программу. За этот день увидела больше, чем, за 4 дня до этого. Посетили дачные источники, по дороге Александр рассказал все, что только можно о прекрасной Камчатке и влюбил меня в этот край окончательно! Останавливались на всех красивых местах; ловили открытые от облаков вулканы. Узнав, что я завтра улетаю и не была на Халактырском пляже - поехали еще и туда!)) 2 локации, а по факту все 10 за один день! И все это с интересной беседой, вкусной едой и потрясающим чаем собственного приготовления!

    Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла
  • В
    Владимир
    28 августа 2023
    Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
    Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность. Сергей показывал отличные знания
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    в вулканологии и отвечал на все вопросы. Единственное, нужно понимать, что подъем занимает много времени и сил – нужно быть готовым морально и физически. По питанию – порционный обед из второго блюда и чай после спуска с вулкана. На взгляд нашей группы, для целого дня активности этого маловато. В целом, конечно, впечатления и виды, которые могут открыться, стоят всех трудностей.

    Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачностьПосетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность
  • Е
    Евгения
    14 августа 2023
    Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
    Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае,
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    о вулканах, о местной флоре и фауне, о местных традициях, провел по всем интересным местам, помог выбрать наилучшие ракурсы для фото. Быстро организовал вкусный завтрак и обед!) интересный гид с чувством юмора! Очень рекомендуем.

    Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал
  • А
    Анна
    16 июля 2023
    Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
    Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся на каждом шаге вверх,
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    преодоление себя (ведь мы совсем неспортивная семья), наш замечательный гид, организатор экскурсии Андрей, который в нас верил больше, чем мы сами в себя, знающий про вулканы всё, обладающий хорошим чувством юмора - море положительных эмоций от одной экскурсии))) Спасибо Андрею за день счастья!)))

    Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейсяВулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейсяВулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейсяВулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Кратер вулкана Горелый»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
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  4. К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
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  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Кратер вулкана Горелый" можно забронировать 4 экскурсии от 39 000 до 74 400. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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