Экскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным и построил нам маршрут так что бы мы успели посмотреть всю красоту то того момента

когда опустился туман. Так как были с ребенком, очень переживали за безопасность, но оказалось зря. Евгений вез нас аккуратно как драгоценный бриллиант. И у подножья вулкана, нас ждал великолепный обед с шампанским. Спасибо за позитивные эмоции и великолепные фото на память.

Спасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход к погодным условиям, выбору маршрута и подходящего времени для поездки. Одели в тёплые вещи, следили,

чтобы все было комфортно и удобно. Виды отличные, нас провезли туда, где всё было видно, в конце вкусно накормили и напоили 😁 Получилось очень душевно, каждому рекомендую посетить Авачинский перевал, если будете на Камчатке

Т Татьяна

Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.

После поездки в нартах на снегоходе остались самые лучшие впечатления, тем более в конце нас ждал вкусный обед у подножия вулканов!

Экскурсовод был очень внимателен к нашему состоянию, дал нам теплую одежду, а также подсказал, что нужно успеть всё посмотреть до того, как на горы опустится туман (и был прав по итогу).