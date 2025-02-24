В нартах - к вулканам Корякский и Авачинский

Путешествие на Камчатке в нартах к величественным вулканам. Узнайте об их истории и насладитесь потрясающими видами Налычевской долины
Групповая экскурсия на Камчатке предлагает путешествие в нартах к подножию вулканов Корякский и Авачинский. Участники смогут увидеть Налычевскую долину и подняться на лавовую экструзию Верблюд. В ходе экскурсии расскажут о происхождении вулканов и их последних извержениях. Программа включает трансфер, сопровождение гида и обед. Маршрут протяжённостью 50 км подходит для взрослых и детей от 7 лет
5
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Величественные вулканы
  • 🏞️ Налычевская долина
  • 🗻 Лавовая экструзия Верблюд
  • 🚜 Путешествие в нартах
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍽️ Включён обед
  • 🗺️ Профессиональный гид
В нартах - к вулканам Корякский и Авачинский
В нартах - к вулканам Корякский и Авачинский
В нартах - к вулканам Корякский и Авачинский
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Лавовая экструзия Верблюд

Описание экскурсии

  • Авачинский вулкан — действующий стратовулкан высотой 2741 м.
  • Корякский вулкан — тоже действующий стратовулкан, но повыше — 3456 м.
  • Лавовая экструзия Верблюд — скальный массив с двумя вершинами, образовавшийся в результате извержений. Его высота — 1200 м.

Во время прогулки вы узнаете:

  • Как формировались вулканы Авачинский и Корякский.
  • Почему вулканы называют домашними.
  • Что такое экструзия.
  • Когда были последние извержения.
  • Как возникла Налычевская долина и какие краснокнижные животные обитают на её территории.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в нарте за снегоходом, где вы — пассажир. Подходит взрослым и детям с 7 лет.
  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на легковом автомобиле или пикапе, сопровождение гида, обед.
  • Перед стартом мы проведём обязательный инструктаж.
  • Протяжённость маршрута — 50 км.
  • С вами поедет гид-инструктор из нашей команды.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Петропавловске Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Екатерина
24 фев 2025
Экскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным и построил нам маршрут так что бы мы успели посмотреть всю красоту то того момента
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когда опустился туман. Так как были с ребенком, очень переживали за безопасность, но оказалось зря. Евгений вез нас аккуратно как драгоценный бриллиант. И у подножья вулкана, нас ждал великолепный обед с шампанским. Спасибо за позитивные эмоции и великолепные фото на память.

Экскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным иЭкскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным иЭкскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным иЭкскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным иЭкскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным иЭкскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным и
Роман
17 фев 2025
Спасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход к погодным условиям, выбору маршрута и подходящего времени для поездки. Одели в тёплые вещи, следили,
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чтобы все было комфортно и удобно.

Виды отличные, нас провезли туда, где всё было видно, в конце вкусно накормили и напоили 😁
Получилось очень душевно, каждому рекомендую посетить Авачинский перевал, если будете на Камчатке

Спасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход кСпасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход к
Т
17 фев 2025
Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.
После поездки в нартах на снегоходе остались самые лучшие впечатления, тем более в конце нас ждал вкусный обед у подножия вулканов!
Экскурсовод был очень внимателен к нашему состоянию, дал нам теплую одежду, а также подсказал, что нужно успеть всё посмотреть до того, как на горы опустится туман (и был прав по итогу).
Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.

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