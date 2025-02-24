Групповая экскурсия на Камчатке предлагает путешествие в нартах к подножию вулканов Корякский и Авачинский. Участники смогут увидеть Налычевскую долину и подняться на лавовую экструзию Верблюд. В ходе экскурсии расскажут о происхождении вулканов и их последних извержениях. Программа включает трансфер, сопровождение гида и обед. Маршрут протяжённостью 50 км подходит для взрослых и детей от 7 лет
7 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Величественные вулканы
- 🏞️ Налычевская долина
- 🗻 Лавовая экструзия Верблюд
- 🚜 Путешествие в нартах
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍽️ Включён обед
- 🗺️ Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан
- Лавовая экструзия Верблюд
Описание экскурсии
- Авачинский вулкан — действующий стратовулкан высотой 2741 м.
- Корякский вулкан — тоже действующий стратовулкан, но повыше — 3456 м.
- Лавовая экструзия Верблюд — скальный массив с двумя вершинами, образовавшийся в результате извержений. Его высота — 1200 м.
Во время прогулки вы узнаете:
- Как формировались вулканы Авачинский и Корякский.
- Почему вулканы называют домашними.
- Что такое экструзия.
- Когда были последние извержения.
- Как возникла Налычевская долина и какие краснокнижные животные обитают на её территории.
Организационные детали
- Прогулка проходит в нарте за снегоходом, где вы — пассажир. Подходит взрослым и детям с 7 лет.
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на легковом автомобиле или пикапе, сопровождение гида, обед.
- Перед стартом мы проведём обязательный инструктаж.
- Протяжённость маршрута — 50 км.
- С вами поедет гид-инструктор из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Петропавловске Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 254 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
24 фев 2025
Экскурсия просто огонь! Были с ребенком 11 лет, очень понравилось. Евгений, наш гид был внимательным и построил нам маршрут так что бы мы успели посмотреть всю красоту то того момента
Роман
17 фев 2025
Спасибо большое Алексею и Евгению! Меня и мою жену очень впечатлила экскурсия. Понравился профессиональный подход к погодным условиям, выбору маршрута и подходящего времени для поездки. Одели в тёплые вещи, следили,
Т
Татьяна
17 фев 2025
Хотелось бы выразить благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию.
После поездки в нартах на снегоходе остались самые лучшие впечатления, тем более в конце нас ждал вкусный обед у подножия вулканов!
Экскурсовод был очень внимателен к нашему состоянию, дал нам теплую одежду, а также подсказал, что нужно успеть всё посмотреть до того, как на горы опустится туман (и был прав по итогу).
После поездки в нартах на снегоходе остались самые лучшие впечатления, тем более в конце нас ждал вкусный обед у подножия вулканов!
Экскурсовод был очень внимателен к нашему состоянию, дал нам теплую одежду, а также подсказал, что нужно успеть всё посмотреть до того, как на горы опустится туман (и был прав по итогу).
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