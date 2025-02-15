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обошли пешком практически каждый её уголок. Побывали на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовали на себе всю прелесть этих мест и теперь хотим поделится с вами этой первозданной красотой. Мы самостоятельно водим и бережём своих гостей на протяжении всего маршрута! Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, расскажем увлекательные истории, вкусно накормим с живописными видами. С вами останутся на всю жизнь незабываемые эмоции и многочисленные фото и видео с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, увлекательно и самое главное безопасно.