Вас ждёт путешествие, полное эмоций! В комфортных нартах вы отправитесь бороздить снежные просторы, увидите самый высокий домашний вулкан Камчатки. Поразитесь масштабам величественной природы. И главное — полюбуетесь незабываемыми пейзажами, которые останутся в ваших сердцах на всю жизнь.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы отправимся к руслу Сухой речки, которая берет своё начало со склонов могущественного Корякского вулкана.
- Пересядем на современный снегоход с комфортной нартой и отправимся бороздить волны, застывшие в русле реки.
- Взлетим по снежной трассе и обогнём экструзию Верблюд так, словно это небольшой пригорок, а не гора высотой 1200 метров.
- Поднимемся выше — и вам откроются виды на бескрайнюю снежную пустыню, в которой царят вулканы и горные хребты. А где-то вдали раскинулся огромный Тихий океан с леденящей синей водой.
Организационные детали
- Поездка проходит в нартах за снегоходом, перед поездкой будет проведён инструктаж по технике безопасности.
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Nissan Patrol или Mitsubishi Delica и вкусный горячий чай с плюшками.
- Я предоставлю ЭВА-ботинки, перчатки или варежки, балаклаву, куртку, штаны и горнолыжные очки.
- Поездка доступна для детей от 5 лет.
- Я с радостью сделаю для вас множество классных фотографий на свой смартфон.
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Березовой ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 120 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов а также инструкторов проводников. Мы все выросли на Камчатке, восхищаемся её природой и потрясающими пейзажами во все времена года. Очень любим Камчатку, объездили иЗадать вопрос
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