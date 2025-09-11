Мои заказы

Открывая Камчатку: Южный парк вулканов и Вилючинский перевал

Погрузитесь в мир вулканов Камчатки, наслаждаясь видами девяти исполинов, купанием в горячих источниках и пикником у подножия вулкана
Путешествие в Южный парк вулканов на Камчатке - это возможность увидеть девять вулканов, включая Вилючинский, Мутновский и Горелый.

Маршрут проходит через живописные сопки Бархатная и Горячая, с остановками у Серебряного ручья и Вилючинского водопада.

Туристы смогут испробовать серебряную воду, устроить пикник с видом на вулканы и искупаться в диких горячих источниках. Поездка на проходимой технике обеспечит комфорт и безопасность на всем пути
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Виды на девять вулканов
  • 🚗 Комфортная поездка на внедорожнике
  • 💧 Серебряная вода из родника
  • 🏞️ Вилючинский водопад
  • 🔥 Купание в горячих источниках
  • 🥪 Пикник с видом на вулканы
Что можно увидеть

  • Вилючинский водопад
  • Серебряный ручей

Описание экскурсии

Это поездка с видовыми остановками, каждая из которых обычно занимает 15 минут, кроме пикника и купания в источниках.

  • Мы отправимся в Южный парк вулканов по живописной дороге, через сопки Бархатная и Горячая
  • Летом сделаем остановку у Серебряного ручья — здесь можно испить чистейшей родниковой воды, насыщенной частицами серебра
  • Затем нас ждёт переезд через реку Паратунку, где сделаем фото с видом на вулкан Вилючинский
  • Далее — Вилючинский водопад, вытекающий прямо из сердца вулкана
  • На автомобиле поднимемся на высоту около 900 метров — отсюда откроется панорама с видом на девять вулканов
  • Устроим пикник у подножия одного из вулканов (1 час). Я расскажу вам истории извержений, местные легенды и об особенностях каждого вулкана
  • На обратном пути — отдых в диких горячих источниках (40 мин.), куда приезжают местные жители за настоящим расслаблением

Организационные детали

  • Поездка проходит на проходимой технике: Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser
  • Пикник входит в стоимость
  • Погода в районе вулканов может сильно отличаться от городской — будьте готовы к смене условий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Павел
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 279 туристов
Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решил
читать дальше

открывать его красоты для всех любителей путешествий ⛰🏕 Для этого я специально обучился на гида-проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации, и чтобы вам со мной везде было безопасно. Уже почти 10 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью вместе со своей командой.

Юлия
Юлия
11 сен 2025
Наша экскурсия с Павлом была изначально не запланирована, по стечению обстоятельств, у нас сместился график запланированных экскурсий и поездок, появилось окошко свободное в нашей недельной поездке)) но в итоге мы
читать дальше

остались довольны выбором гида и поездкой. Мы по началу выбрали другой маршрут) но Павел настоял на своем маршруте, и мы за это благодарны) 😇 с таким маршрутом экскурсия действительно стала полноценной, полной и насыщенной.
Спасибо большое ☺️ 🙌🏻 ☀️

