Путешествие в Южный парк вулканов на Камчатке - это возможность увидеть девять вулканов, включая Вилючинский, Мутновский и Горелый.
Маршрут проходит через живописные сопки Бархатная и Горячая, с остановками у Серебряного ручья и Вилючинского водопада.
Туристы смогут испробовать серебряную воду, устроить пикник с видом на вулканы и искупаться в диких горячих источниках. Поездка на проходимой технике обеспечит комфорт и безопасность на всем пути
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Виды на девять вулканов
- 🚗 Комфортная поездка на внедорожнике
- 💧 Серебряная вода из родника
- 🏞️ Вилючинский водопад
- 🔥 Купание в горячих источниках
- 🥪 Пикник с видом на вулканы
Что можно увидеть
- Вилючинский водопад
- Серебряный ручей
Описание экскурсии
Это поездка с видовыми остановками, каждая из которых обычно занимает 15 минут, кроме пикника и купания в источниках.
- Мы отправимся в Южный парк вулканов по живописной дороге, через сопки Бархатная и Горячая
- Летом сделаем остановку у Серебряного ручья — здесь можно испить чистейшей родниковой воды, насыщенной частицами серебра
- Затем нас ждёт переезд через реку Паратунку, где сделаем фото с видом на вулкан Вилючинский
- Далее — Вилючинский водопад, вытекающий прямо из сердца вулкана
- На автомобиле поднимемся на высоту около 900 метров — отсюда откроется панорама с видом на девять вулканов
- Устроим пикник у подножия одного из вулканов (1 час). Я расскажу вам истории извержений, местные легенды и об особенностях каждого вулкана
- На обратном пути — отдых в диких горячих источниках (40 мин.), куда приезжают местные жители за настоящим расслаблением
Организационные детали
- Поездка проходит на проходимой технике: Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser
- Пикник входит в стоимость
- Погода в районе вулканов может сильно отличаться от городской — будьте готовы к смене условий
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 279 туристов
Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
11 сен 2025
Наша экскурсия с Павлом была изначально не запланирована, по стечению обстоятельств, у нас сместился график запланированных экскурсий и поездок, появилось окошко свободное в нашей недельной поездке)) но в итоге мы
Входит в следующие категории Камчатки
